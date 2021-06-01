Закон о «просветительской деятельности», новые правила продажи SIM-карт и маркировка: изменения июня

В июне в России вступает ряд новых законов. С 1 июня начинает действовать закон «просветительской деятельности», который так много критиковали. Кроме того, вступили в силу запрет на продажу SIM-карт с рук и требования об обязательной маркировке мороженого и сыра. RB рассказывает о нововведениях.

Закон о «просветительской деятельности»

Эту инициативу многие критиковали, однако 1 июня она вступила в силу. Закон подразумевает регламентирование проведения различных лекций, курсов, организации презентаций, а также создания просветительских порталов.

В документе прописаны направления просветительской деятельности, в частности, «распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации», «развитие способности творческого самовыражения» и другие.

Регламентируется и то, кто именно может заниматься просветительской деятельностью. Просветители должны обладать как минимум двухлетним стажем работы или участвовать в реализации общественно значимых инициатив. Их также обяжут публиковать все свои юридические данные и работать на основании договоров. Некоммерческим организациям, признанным иноагентами, и вовсе запретят заниматься просвещением. Как уточнили в Госдуме, закон призван «оградить школьников и студентов от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

Новые правила продажи SIM-карт

В июне вступают в силу поправки в закон «О связи», согласно которым продажа SIM-карт вне специальных салонов будет запрещена. Также при покупке карты потребуют заключить договор и предъявить при этом оригинал паспорта или другого удостоверения личности. Продажа SIM-карт в непредназначенных для этого местах (например в метро) повлечёт за собой административное наказание.

Еще одно новшество коснется корпоративной связи. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям запретят предоставлять своим работникам и другим физлицам корпоративную мобильную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации. Заключить договор с оператором абоненты смогут дистанционно. Без договора оператор прекратит обслуживание устройства.

Цену на сахар отпустят

С 1 июня прекращается заморозка оптовой и розничной цены на сахар. Чтобы стабилизировать цены на сильно подорожавший сахар, правительство ограничило розничную стоимость 46 рублями за килограмм. В Минсельхозе указали, что механизмы поддержки для производителей, в том числе субсидии на килограмм сахара, сохранят. Постановление правительства об установлении предельной цены касалось также подсолнечного масла, но с масла ограничение снимут только 1 октября.

Маркировка мороженого и сыра

С 1 июня в России вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. Нововведение не затронет детское питание (для малышей до 3 лет) и специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание. На добровольной основе производители начали маркировать молочку с 20 января. Следующий этап — с сентября этого года маркировка станет обязательной для молочной продукции остальных категорий со сроком годности более 40 дней. Маркировка, как предполагают авторы инициативы, избавит рынок от подделок.

Экспорт гречки запретят

С 5 июня вступает в силу запрет на экспорт гречки и гречневого зерна. Это нужно, чтобы сдержать цены на внутреннем рынке в условиях, когда за рубеж продавать продукт выгоднее. Запрет будет действовать до 31 августа 2021 года. Исключение может быть сделано только в том случае, если гречка будет входить в состав гуманитарной помощи.

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