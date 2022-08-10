Максут Шадаев раскритиковал законопроект о едином операторе цифровой рекламы, который, по сути, запретит работу сервисов объявлений, например, «Авито». Глава Минцифры считает, что в текущем виде проект приведет к монополизации и деградации рынка.
Свое отношение к законопроекту о едином операторе цифровой рекламы глава Минцифры Максут Шадаев описал в письме в ФАС, с которым ознакомился РБК.
Министр напомнил, что работа классифайдов итак регулируется федеральными законами об информации и персональных данных, поэтому вносить изменения в закон о рекламе не требуется.
Шадаев считает, что принятие законопроекта в текущем виде грозит деформацией рынка. Соответствовать требованиям закона будут минимальное количество компаний, что приведет к монополизации и деградации рынка.
Кроме того, принятие закона чревато уходом с рынка крупных компаний, которые платят налоги и создают рабочие места и двигают технологический прогресс, отметил Шадаев. Снижение конкуренции приведет к подорожанию товаров и услуг, рекламируемых на классифайдах.
В своем письме глава Минцифры предложил вычеркнуть из законопроекта нормы, направленные на регулирование работы классифайдов и сервисов объявлений.
С критикой законопроекта о едином операторе цифровой рекламы выступили более 60 организаций, в числе которых «Авито», Gallery, Nord Star, Sunlight Outdoor.
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