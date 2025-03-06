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Владелец Zolla запустил новую сеть магазинов одежды

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Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Компания Factor (владеет одежным брендом Zolla) открыла сеть магазинов одежды для мужчин и женщин Nice & Easy, следует из информации на сайте бренда. Внимание на это обратило издание Shopper's.

Владелец Zolla запустил новую сеть магазинов одежды
  1. Новости

Первый магазин Nise & Easy начал работать в торговом центре «Город» в Москве в конце 2024 года. В феврале компания открыла точку в торговом центре «Хеппи молл» в Саратове, а в марте — в торговом центре «Галактика» в Краснодаре.

По данным на сайте, до конца месяца компания собирается открыть еще четыре магазина — в Москве, Омске, Самаре и Нижнем Новгороде. Также планируется запуск интернет-магазина. Кроме того, Zolla ищет сотрудников для запуска торговых точек Nice & Easy в Уфе, Астрахани и Калининграде, пишет Shopper's, ссылаясь на вакансии, опубликованные на рекрутинговых сайтах. В Nice & Easy и Zolla от комментариев отказались.

Сколько это стоит? Сотрудник магазина Nise & Easy в Москве рассказал Shopper's, что бренд позиционируется как бюджетный, например, футболки можно купить за 700 рублей, а джинсы — за 2,5 тыс. рублей.

Планы на будущее. В ноябре прошлого года директор департамента развития Zolla и Nice & Easy Алексей Афанасенко говорил, что Factor намерена сосредоточиться на открытии новых магазинов Nice & Easy, а не Zolla. По словам топ-менеджера, компания планирует открывать по 20 торговых точек в год, сначала — в городах-миллионниках.

  • Factor создали предприниматели Владимир Фартушняк, Николай Фартушняк и Александр Михальский. Кроме Zolla, они владеют торговыми сетями «Спортмастер», O'Stin и Funday. В 2023 году выручка ООО «Фактор» (основное юрлицо компании) выросла на 4%, с 24 млрд рублей до 25 млрд рублей за год, а чистая прибыль увеличилась на 8%, с 3,8 млрд рублей до 4,1 млрд рублей.

Фото на обложке: Deman / Shutterstock / FOTODOM

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