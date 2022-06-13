Марк Цукерберг анонсировал обновление Horizon Worlds

Компания заявляет, что виртуальная реальность — это будущее социальных сетей, но гарнитура Quest 2 до сих пор не поддерживает прямое общение. Обновление должно это исправить, пишет TechCrunch.

Horizon Home — это настраиваемое пространство, с которого начинается путешествие по метавселенной. После обновления в него можно будет пригласить друзей, чтобы поиграть вместе в видеоигры или посмотреть видео.

Meta*

Марк Цукерберг презентовал новую функцию вместе с американским скалолазом Алексом Хоннольдом. Они встретились в «доме» главы «вселенной», после посмотрели видео Хоннольда, на котором он поднимался на скалу в Доломитовых Альпах.

В начале июня из Meta Platforms ушла операционный директор Шерил Сэндберг.Марк Цукерберг называл ее близкой подругой и «правой рукой», но теперь стало известно о расследовании, которое ведут юристы Meta* в отношении бывшей сотрудницы.

Предполагается, что бывшая руководительница платформы привлекала сотрудников к работе в своем фонде Lean In, написании и продвижении книги «План Б», а также к участию в организации собственной свадьбы этим летом.

Фото на обложке: Meta*

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