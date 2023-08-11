3 рабочих инструмента, чтобы бизнесу не умереть в первый год

Александр Мороз, CEO Brand Hub, поделился фреймворками для бизнеса: первый поможет построить годовой бюджет предприятия, второй — сформировать бизнес-модель, а третий — трансформировать стартап в бренд, добавив ему ценности и стоимости.

В 2019 году «Сбербанк», опираясь на собственное исследование, пришел к выводу, что вероятность «смерти» предприятия особенно высока в течение первого года существования и так до 36 месяцев. Подтверждают этот вывод Startup Genome Report: по их наблюдениям за первый год умирает 92% бизнес-проектов.

Наверняка есть ряд так называемых уважительных причин, почему бизнес закрылся, такие как финансовый кризис, пандемия. Но есть и управленческие ошибки, неправильный маркетинг, отсутствие системного подхода.

Если на внешние факторы нельзя повлиять, то остальные под властью предпринимателя. Поделюсь полезными фреймворками.

Ведите бюджет движения денежных средств

На первый взгляд очевидный совет, но поверьте, до появления бухгалтера не каждый предприниматель, который делает все сам, правильно ведет учет всех вложений и поступлений. Всегда можно что-то упустить из внимания.

Ниже вы можете скачать шаблон годового бюджета, где за вас продуман максимум статей расходов. Воспользуйтесь этим фреймворком, чтобы видеть, сколько нужно вложить денег для открытия своего дела: аренда помещения, зарплаты, брендинг, реклама и т. д.

Рекомендую полученную сумму умножить на 1,5: так вы сформируете бюджет с запасом на непредвиденные расходы. Например, если в вашем магазине внезапно сломалась сантехника, вы будете готовы к ее ремонту и амортизации.

Дополнительный совет — по возможности откладывайте около 10% дохода на «подушку безопасности». Локдаун показал, как важно быть готовым к форс-мажорам. Особенно досталось сфере услуг и общепиту, когда пришлось 3-4 месяца сидеть на голодном пайке. Этот пример — исключение, но очень показательное.

Фреймворк помогает увидеть, сколько нужно денег заработать, чтобы покрыть издержки.

Скачать шаблон годового бюджета





Постройте канву бизнес-модели и платформу бренда

Я не видел, чтобы эти фреймворки использовали в паре, хотя они логично друг друга дополняют. О каждом по порядку.

Канва бизнес-модели — один из базовых инструментов, который помогает оценить жизнеспособность стартапа. На одном листе вы располагаете все взаимосвязанные бизнес-процессы: сегменты клиентов (ЦА), уникальное ценностное предложение, ключевые ресурсы, и буквально у вас перед глазами предстают сильные и слабые стороны бизнеса.

Фреймворк подходит также для действующего бизнеса, с его помощью можно скорректировать свою модель.

Каждая ячейка сопровождается вопросами, при ответе на которые можно дополнить канву подробностями. Этот фреймворк можно использовать в цифровом формате, также можно распечатать в плакатном размере, повесить в офисе и обклеивать стикерами с ответами, если вы предполагаете командную работу. Приведу в качестве примера канву бренда Coca Cola.

Скачать шаблон канвы бизнес-модели

Платформа бренда — это инструмент, который поможет упаковать вашу бизнес-модель в видимую оболочку для потребителя. Здесь мы отвечаем на вопросы о ценностях для целевой аудитории, стиле коммуникации, как мы общаемся, что говорим потребителю. В платформу бренда входят:

Ценность для потребителя;

Основания доверять бренду;

Характер;

Какая боль потребителя будет закрыта;

Какие возражения нужно отработать.

Платформа бренда — проверенный инструмент, он помогает систематизировать информацию о бренде и правильно доносить позиционирование до потребителей. Платформа помогает в разработке названия, фирменного стиля и дальнейшей коммуникации с потребителем — продвижении вашего бизнеса.

Скачать шаблон платформы бренда

Вкладывайте половину дохода в маркетинг

На старте руководитель бизнеса имеет ограниченный бюджет, и чтобы сэкономить, он берет на себя функции маркетолога, копирайтера, стратега и других специалистов. А свободные средства вкладывает в производство и продукт. Работа с качеством продукта — это правильно, но из фокуса внимания уходит кое-что важное.

Сам по себе качественный продукт не гарантирует продажи. Откуда о вас должны узнать? Если о вас узнали, почему именно у вас должны купить? Покупатель сам не придет.

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Одна из топ-причин закрытия: стартап не вкладывает в брендинг и продвижение, соответственно, он умирает неизвестным. Поэтому на старте своего дела важно разработать заметный, яркий бренд. Даже привлекательный фирменный стиль помогает снизить барьер для пробной покупки. И для этого этапа вам пригодятся упомянутые фреймворки: канва бизнес-модели и платформа бренда.

Поэтому не жалейте денег на маркетинг в начале пути. Топите печь.

Сам по себе качественный продукт не гарантирует продажу, поэтому вкладывайте до 50% бюджета в его продвижение.

Еще несколько советов

Потратьте время на электронные справочники. Подробно заполненный профиль в «Яндекс Картах», 2ГИС с фотографиями и ценами помогает достучаться до аудитории. В то же время информация в справочнике вызывает доверие у людей, что частично снимает барьер перед пробной покупкой.

Запустите сайт. Если вы ограничены во времени или не можете себе позволить нанять агентство — можно самостоятельно сделать сайт на Tilda. Интерфейс и шаблоны позволяют собрать визуально приятный и аккуратный сайт, с которым пользователю приятно взаимодействовать.

Важно: проверьте, чтобы на сайте были актуальные адрес и номер телефона. Бывают случаи, когда на сайте указывают неработающий номер телефона и еще ведут на него рекламу.

Заморочьтесь с визуалами для маркетплейсов. Подготовьте фотографии для соцсетей и карточки для маркетплейсов — потребители покупают глазами. В век eCommerce помогает продать картинка, так как продавца-консультанта рядом с пользователем не будет. Если вы все делаете сами, можете купить штатив с лампой для селфи — даже этого на страте может быть достаточно для качественного изображения.

Проводите небольшие кампании по продвижению. Небольшие кампании — это около 5 тыс. руб. Так вы увидите, какой рекламный канал работает, а какой нет. На таких экспериментах вы много не потеряете, зато точно найдете, что работает для вашего бизнеса, какие люди приходят и какие задают вопросы перед покупкой.

Вы сможете скорректировать рекламное предложение, и когда будет возможность запустить масштабную кампанию, вы будете отчетливо понимать, на кого таргетироваться, и ваш рекламный бюджет будет использован максимально эффективно.

Кажется, это очевидные вещи, но большинство ими пренебрегает и теряет клиентов. И получается, что бизнес закрылся из-за неправильной ссылки на сайт, неработающего номера телефона или просто потому что вас не нашли.

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Я перечислил самый минимум того, что нужно, чтобы сократить смертность бизнеса. Естественно, нужны личные навыки руководителя, стратегическое мышление, в каких-то случаях харизма. Но даже того, чем я поделился, достаточно, чтобы сделать серьезную основу и продлить жизнь вашему бизнесу.

Фото на обложке: Shutterstock / ASDF_MEDIA

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