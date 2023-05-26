9 советов начинающим предпринимателям, чтобы не прогореть в первый месяц

Татьяна Кныжова, налоговый консультант, главный бухгалтер и основатель консалтинговой компании «Титул», поделилась советами с начинающими предпринимателями, как правильно оценить свои силы на старте и составить бизнес-план, чтобы отстроиться от конкурентов.

Начинающие предприниматели часто сталкиваются с «коридором смерти», когда продукт находится в шаге от провала. Но если заранее продумать финансовую составляющую, первый месяц или год можно пройти спокойнее — и успешнее.

Оцените текущую ситуацию и свои ресурсы

Оценка текущей ситуации — это оценка всех ресурсов, которыми обладает начинающий предприниматель. Их достаточно много, но вот основные из них:

имущество;

оборудование;

сырьевые запасы;

кадры (персонал);

денежные средства;

профессиональные компетенции;

знания;

информация;

технологии;

время;

психоэмоциональная составляющая.

Чтобы работать с ними, объединим их в группы:

материальные, информационные, кадровые, финансовые.

Первый этап: оцениваем материальные ресурсы

Каким видом деятельности вы будете заниматься и какое оборудование вам необходимо купить?

Нужно ли арендовать помещение или вы можете работать дома?

Понадобятся ли затраты на транспорт?

Рассчитайте, сколько денег на это потребуется. То же относится и к сырьевым запасам. Не стоит забывать, что такие расчеты требуют регулярного обновления, это не разовые вложения.

Второй этап: оценка финансовых ресурсов (деньги на счетах, вклады и ценные бумаги)

Возникнет ли потребность в кредитных линиях и займах, банковских гарантиях? По возможности стоит подготовить подушку безопасности.

Третий этап: оцениваем информационные ресурсы

Оцените на старте, хватает ли вам знаний. Возможно, необходимо пройти курсы по управленческому учету или повысить квалификацию.

В качестве информационного ресурса мы рассматриваем программное обеспечение, клиентские базы данных, интеллектуальную собственность: торговые марки, авторские права, патенты. Понадобятся ли они вам?

Четвертый этап: оценка кадровых ресурсов

Важно оценить, сможете ли вы в одиночку запустить бизнес. Если нет, то особое внимание нужно обратить на подбор кадров. Оценить:

Какого уровня нужен наемный работник?

Каким требованиям должен отвечать?

Нужна ли определенная квалификация?

При этом нужно оценивать персонал с точки зрения коммуникации как внутри коллектива, так и с клиентами.

И последний, пятый этап: оценка временного и психо-эмоционального ресурсов

Их, как правило, недооценивают. Часто предприниматели не думают о том, насколько они будут располагать временем, когда начнут реализовывать свой проект. Есть ли у них еще работа, бытовые проблемы, будут они заниматься бизнесом в рабочее время или по вечерам и выходным. Посильная ли это нагрузка?

Невозможно переоценить и эмоциональную поддержку с чьей-либо стороны: семья, друзья.

Даже если вам кажется, что весь мир против вас, найдите хотя бы одного человека, который станет вам эмоциональной поддержкой и опорой.

По личному опыту знаю, что общение с таким человеком придаст мотивации и сил.

Узнайте, нужны ли лицензии

Разберитесь, какая разрешительная документация понадобится для запуска вашего вида деятельности: лицензии, разрешения, уведомления соответствующих органов.

Уведомлять госорганы о начале осуществления предпринимательской деятельности необходимо, если сфера вашей будущей деятельности — это:

бытовые услуги;

гостиничные и услуги временного размещения;

общепит;

производство продуктов питания;

изготовление одежды;

издательская и полиграфическая деятельность;

ремонт компьютеров.

Виды предпринимательской деятельности, о начале которых необходимо уведомлять госорганы, указаны в Постановлении Правительства от 16.07.2009 №584. Однако единого ресурса, где можно посмотреть полный список необходимых разрешений, лицензий и уведомлений, нет.

Можно самостоятельно изучить закон о лицензировании или поискать информацию на порталах контролирующих органов (Роспотребнадзор, Роскомнадзор).

Узнайте, есть ли в вашем регионе налоговые каникулы

Если в вашем городе или области действуют налоговые каникулы, это поможет снизить финансовую нагрузку на ваш бизнес, который поначалу и так требует много вложений.

Имейте в виду, что, как правило, налоговые каникулы предоставляется начинающему ИП только первые два года.

Имейте план, но будьте гибкими

Допустим, в бизнес-плане были заложены расходы на создание сайта в размере 50 тыс. рублей, но вам удалось выявить конкретную локацию потенциальных клиентов, и вы поняли, что на первоначальном этапе эффективнее сработает полиграфическая продукция (раздаточные материалы). Значит, для развития бизнеса лучше выбрать второй вариант и скорректировать бизнес-план.

Или вы заложили в бизнес-план бесплатную госрегистрацию ИП банком, но вовремя поняли, что для начала вам нужна консультация по налогам. Смело меняйте в плане очередность действий, чтобы предусмотреть все возможные риски заранее.

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Что касается финансового плана, то на первоначальном этапе тяжело отталкиваться от планируемой выручки. Попробуйте составить финплан, исходя из предстоящих расходов. Это поможет оценить принципы ценообразования в вашем бизнесе и научит проявлять гибкость.

Например, вы хотите заняться изготовлением съедобных подарочных наборов. Вот примерный список расходов на первые три месяца (все цифры условные).

Расходы Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Итого за квартал Оборудование (стол, стеллажи, специальный холодильник) 55 тыс. х х 55 тыс. Инструменты, упаковка, полиграфия (коробки, пакеты, бумага, ленты, зажимы) 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 30 тыс. Основное сырье (шоколад, фрукты) 12 500 12 500 12 500 37 500 Страховые взносы (для ИП) 3 820 3 820 3 820 11 460 Налог по упрощенке (для ИП) НПД (для самозанятых) Итого расходы 81 320 26 320 26 320 133 960

В приведенном примере капитальные затраты закупка большого стола, стеллажей для хранения всех материалов, специального холодильника, а точнее, винного шкафа, который идеально подходит для хранения натурального шоколада есть только в первом месяце, поскольку их не нужно часто менять.

Остальные расходы — постоянные, но они могут резко увеличиваться в тех месяцах, когда есть праздники. Это важно учитывать. Размер страховых взносов известен заранее, поэтому включаем в общую сумму расходов сразу.

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Теперь, когда вы собрали почти все расходы (налоги пока не трогаем, они зависят от размера выручки), можно посчитать, сколько вам нужно получить от продажи своих изделий, чтобы хватило покрыть расходы, уплатить налоги и оставить в виде чистой прибыли.

Прибавьте к общей сумме расходов некий процент — пусть это будет 30%.

Получается, что за три месяца вам нужно продать подарочных наборов на 174 148 рублей. Зная средние рыночные цены на аналогичную продукцию, можно прикинуть и минимально необходимое количество заказов.

Теперь посчитаем налоги, и таблица будет выглядеть следующим образом:

Расходы Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Итого за квартал Доходы 58 050 58 050 58 048 174 148 Расходы все без налогов: 81 320 26 320 26 320 133 960 Налог по упрощенке (для ИП) 0 0 0 0 НПД (для самозанятых) 2 027 2 027 2 027 6 081 Итого расходы 83 347 28 347 28 347 140 041 Чистая прибыль -25 297 29 703 29 701 34 107

Убыток в первом месяце объясняется капитальными вложениями, которые окупаются в течение длительного срока. Вас это не должно пугать.

Надо быть реалистами на старте, чтобы не превратиться в пессимиста в процессе.

Выберите банк, с которым будет максимально удобно и выгодно работать

Не ориентируйтесь только на обещание бесплатной регистрации ИП при работе с банком. На самом деле подводных камней в этой сфере очень много.

На что стоит обратить внимание при выборе:

Наличие открытых офисов в вашем городе (а не только операторов онлайн); Возможность в любое время изменить тариф обслуживания; Наличие персонального менеджера: зачастую разговор с живым человеком помогает решить задачу, которая не заложена в алгоритмах автоответчика — к тому же вы заранее можете уточнить детали работы с банком; Гибкая тарифная линейка: это поможет вовремя сменить тариф, если он перестал быть для вас выгодным и удобным; Возможность принимать оплату от заказчиков через соцсети: поинтересуйтесь заранее, есть ли у банка все инструменты для реализации такой задачи, если для вас это актуально.

Будьте внимательны при работе с сервисами

У малого бизнеса в России часто возникают проблемы из-за неправильно сформированных отчетных документов. Случается, что из-за ошибок в них приходится сильно переплачивать.

Выбирайте те сервисы, которые представляют собой полноценную бухгалтерию, а не онлайн-калькулятор — или сразу доверьте бухучет профессионалам — на аутсорсе либо в штате.

Проверяйте контрагентов до заключения сделки, а не после

Сейчас есть возможность сделать это без лишних затрат: через бесплатные сервисы или платные с демо-доступом.

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Разделяйте свои личные средства и финансы бизнеса

В противном случае можете упустить, на каком этапе произошел «провал», и не сделать своевременных выводов.

Если мы говорим об ИП, рекомендую вести элементарный учет, чтобы в любой момент можно было посмотреть, какие суммы вложены из личных средств и когда будет возможность получить эти средства обратно.

Чек-лист для предпринимателя: «Правильный старт, или Как достичь максимума»

Осознать свою готовность к переменам в жизни. Быть смелым сделать первый шаг. Составить подробный план реализации своей бизнес-идеи. Не бояться быть гибким и менять некоторые шаги. Изучить все юридические нюансы по ведению бизнеса: нужны ли лицензии, разрешения, уведомления контролирующих органов. Заранее продумать налоговую модель поведения бизнеса. Оценить наличие материальных, интеллектуальных, трудовых и других ресурсов на старте. Далее регулярно оценивать текущее состояние бизнеса. Привлекать профессионалов для выполнения непрофильных бизнес-процессов. Разделять личные финансы и оборотные средства бизнеса. Это поможет оперативно принимать меры в случае провалов.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney