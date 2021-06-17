5 перспективных направлений FoodTech для заработка на глобальном рынке

Алексей Калинин, эксперт Practicum Global Shift, директор Института исследований развивающихся рынков бизнес-школы «Сколково», занимается изучением сегмента FoodTech на протяжении нескольких лет. Он рассказал, какие направления фудтеха наиболее перспективны для предпринимателей и венчурных инвесторов, которые стремятся развивать международный бизнес.

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Глобальный рынок фудтеха по разным оценкам составляет от $400 млрд до $1,5 трлн при среднегодовом темпе роста свыше 6%. Его динамичному развитию в последнее время способствуют два доминирующих фактора современного потребительского поведения: стремление к здоровому питанию и озабоченность вопросами этики и влияния на окружающую среду.

При этом фундаментальным фактором развития индустрии еды остается рост численности и благосостояния населения Земли. Рост населения Земли, который продолжится до 2100 года, когда нас станет около 11 млрд человек, неизбежно ставит вопрос о способности планеты произвести необходимое количество еды.

Чтобы полностью удовлетворить мировой спрос на продукты питания, к 2050 году необходимо будет увеличить их мировое производство на 70%. При этом до 30% еды на сегодняшний день теряется на различных стадиях цепочки: от производителя до потребителя, включая целый ряд переработчиков и перевозчиков, что не только лишает часть потребителей доступа к продуктам питания, но и негативно влияет на выброс парниковых газов.

Комплексная задача накормить больше людей более качественной едой с меньшими затратами ресурсов и потерями продуктов и ведет к появлению все большего числа новых технологий и сервисов. Наиболее значимые направления фудтеха — это альтернативные источники производства продуктов питания, инновации в производстве, логистике и распределении, а также потребительские сервисы «последней мили».

Альтернативный белок

Высокопротеиновые насекомые

Одним из наиболее перспективных и быстрорастущих сегментов альтернативного протеина является разведение высокопротеиновых насекомых. К 2030 году мировой рынок съедобных насекомых составит порядка $8 млрд при среднегодовом темпе роста около 25%, а в период до 2025 года темп роста будет достигать 40% в год.

Практика показывает, что для производства белкового продукта из насекомых в среднем затрачивается в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше кормов и в 10 раз меньше земельных площадей, чем при традиционных способах, не говоря уже о том, что выброс парниковых газов на энтомологических фермах ничтожен по сравнению с традиционным животноводством.

Кроме того, один из наиболее распространенных видов высокопротеиновых насекомых личинка южноамериканской мухи «черная львинка» в условиях разведения на «ферме» увеличивает свою массу более чем в 500 раз в неделю, что радикально сокращает производственный цикл.

На ряде рынков в силу потребительского и регуляторного консерватизма белок, полученный из насекомых, может использоваться только в составе комплексных продуктов или как биологически активная добавка в специальном питании (например, спортивном), причем список пригодных насекомых и условий их выращивания регулируется отдельно, а в ряде стран пока вовсе не разрешен для питания людей и находит свое применение в производстве кормов.

Так, Евросоюз только 4 мая этого года разрешил употребление в пищу личинки большого мучного червя, который стал первым насекомым, разрешенным в ЕС к употреблению в пищу, в то время как в странах Юго-Восточной Азии, например, в Таиланде, а также в Африке, в пищу употребляются не только такие пищевые компоненты из насекомых, как мука, масло, но и продукты, как, например, протеиновые батончики и напитки, а также цельные насекомые в виде отдельных снэков.

Регулирование не только различается от страны к стране, даже в составе Евросоюза, но и постоянно меняется. Среди наиболее динамично открывающихся для съедобных насекомых рынков за пределами Юго-Восточной Азии и Африки можно выделить Латинскую Америку, Австралию, Новую Зеландию, Канаду и США.

В Европе наиболее благоприятным регулированием отличаются страны Скандинавии, а также Голландия, Бельгия и Великобритания, в то время как Германия, например, демонстрирует известный консерватизм. В России использование насекомых в приготовлении продуктов питания для людей запрещено действующими санитарно-эпидемиологическим требованиям, но допускается для приготовления комбикормов для сельхозприменения.

Белок растительного происхождения

Другим направлением производства альтернативного белка является белок растительного происхождения. Размер этого сектора превысит $15 млрд США к 2025 году со среднегодовым темпом роста свыше 7%. Наиболее популярной технологией является экстракция растительного протеина из бобовых культур.

Самой известной компанией в этом секторе является, пожалуй, созданная в 2009 году в Лос-Анджелесе Beyond Meat, которая сегодня является глобальной компанией с продажами около $500 млн США и рыночной стоимостью около $10 млрд США. Успехом этой компании вдохновлены многие стартапы, например, UpsideFoods в США или Welldone в России.

Трехмерная печать продуктов питания

Ускоренными темпами оформляется сектор трехмерной печати продуктов питания, прежде всего, белкового. Растущий двузначными темпами сектор достигнет размера в $1 млрд США к 2025 году. Это один из наиболее высокотехнологичных и высокопроизводительных способов создания продуктов питания, дающий максимальную гибкость, как в номенклатуре используемого сырья, так и в создании форм и текстур конечного продукта.

Дороговизна технологии остается препятствием для ее широкомасштабного внедрения, однако разработки и тестирования в скором будущем достигнут оптимальных экономических параметров. Одним из наиболее заметных в мире стартапов в секторе является израильский Redefine Meet, а в России — 3D Bioprinting Solutions, дочерняя компания лаборатории «Инвитро», которая уже печатает куриные наггетсы для сети быстрого питания KFC.

Технологичное земледелие

Производство продуктов питания растительного происхождения также переживает значительную трансформацию, которая заслужила определения «четвертая сельскохозяйственная революция». Основными сегментами в этом блоке является генно-модифицированная продукция, точное земледелие и умное фермерство, а также вертикальные фермы и городское фермерство.

Вертикальное фермерство

В настоящее время объем рынка вертикального фермерства оценивается в скромные $5 млрд США, но при ожидаемых среднегодовых темпах роста до 25% сектор превысит $30 млрд США к 2030 году.

Вертикальное фермерство производит зелень, фрукты и овощи в течение всего года. Такие фермы нуждаются в меньшем количестве воды, чем традиционные фермы, и большая часть воды рециклируется, что сокращает использование воды почти на 90%.

Вертикальное земледелие также снижает зависимость от удобрений и пестицидов и требует меньше почвы, чем обычное земледелие. Одним из главных преимуществ вертикального земледелия является то, что его можно располагать в непосредственной близости к местам потребления продукции в городах, что не только повышает качество продукции для населения, но и существенно снижает углеродный след пищевой индустрии, как за счет сокращения транспортной составляющей, так и за счет сокращения потерь сельхозпродуктов в цепочках поставок.

Точное земледелие

Основная идея точного земледелия состоит в использовании многочисленных датчиков, контролирующих состояние и состав почвы, спутниковых технологий, позволяющих создавать предельно точные карты сельхозугодий с учетом различного состава почвы, беспилотных летательных аппаратов, способных контролировать состояние и динамику урожая и прочее.

Применение этих решений позволяет кратно сократить использование удобрений и воды, точнее реагировать на отклонения от планового роста тех или иных культур, что в конечном счете позволяет достигать большей производительности, качества и экономии ресурсов.

Эти эффекты почти не зависят от масштаба сельхозпредприятия, то есть они одинаково применимы и в крупных агрохозяйствах, и на небольших фермах. Рынок точного земледелия на сегодняшний день оценивается примерно в $7 млрд США, а по прогнозам рынок почти удвоится к 2025 году при среднегодовом темпе роста порядка 13%.

В России точное земледелие также используется и становится популярным. Так, российская компания «Агроноут» предлагает решения, позволяющие точечно адаптировать дозы и состав вносимых в почву удобрений в зависимости от состава почвы на каждом участке поля.

Участки поля кластеризируются по коэффициентам плодородности, рассчитываются нормы внесения удобрений для каждой зоны. Экономический эффект от применения такого решения может достигать 330 млн рублей в год на каждые 100 тыс. гектар.

Между регулятором и потребителем

Развитие фудтеха небезоблачно: есть как минимум два фактора, которые замедляют темпы роста. Прежде всего, это регулирование. Многие страны не просто не либерализуют, а ужесточают регулирование, например, ГМО.

Но и обоснование безопасности и пригодности к использованию в питании людей, а особенно детей, продуктов, полученных либо из альтернативных источников белка, либо произведенных с помощью нетрадиционных технологий — задача не из легких. Квалифицированная работа с регулятором на каждом локальном рынке — это одна из важнейших задач любого предпринимателя в фудтехе.

Второй фактор — это потребительская осведомленность. Несмотря на все большую осознанность и ответственность потребителей, особенно в части климатических вызовов, что сказывается на внимании потребителей к экологичности производства продуктов питания и упаковке, а также к более внимательному отношению к пищевым отходам такие продукты, как искусственное мясо, или употребление в пищу насекомых, а также ГМО по-прежнему не получили всеобщего признания, что требует от предпринимателей в фудтехе большой работы с образованием потребителей.

В этом смысле инноваторам и инвесторам имеет смысл обратить внимание на рынки с наиболее либеральным регулированием для своих пилотных проектов, а также на рынки с максимальной осознанностью потребителей для масштабирования своего бизнеса. Как правило, это разные географии. Например, существует успешно функционирующая энтомологическая ферма в Белоруссии, экспортирующая продукцию в Европу и США.

Какие сегменты фудтеха являются самыми перспективными, если ваша цель — глобальный бизнес

Для того, чтобы прокормить растущее население Земли, отрасли производства и доставки еды необходимо будет сильно измениться. Наиболее значимые направления фудтеха — это альтернативные источники производства продуктов питания, инновации в производстве, логистике и распределении, а также потребительские сервисы «последней мили». Рынок альтернативного белка растет со среднегодовым темпом 9% в год и к 2025 году превысит $25 млрд США. Его основные направления — высокопротеиновые насекомые, белок растительного происхождения и трехмерная печать продуктов питания. Технологичное земледелие позволит сократить потери и повысить эффективность производства продуктов питания. Генно-модифицированная продукция, точное земледелие и умное» фермерство, а также вертикальные фермы и городское фермерство позволяют сократить углеродный след отрасли, при этом обеспечивая все большее количество людей качественной едой. Для того, чтобы ускорить развитие этого сегмента, предпринимателям необходимо активно работать с регуляторами и растить знание потребителей об альтернативных пищевых продуктах и биотехнологиях.

Фото на обложке: Aleksandrs Muiznieks/shutterstock.com