Топ-5 IT-городов России помимо Москвы

Многие молодые специалисты уверены, что добиться успеха в карьере, особенно в IT, можно только в столице, но это не так. О топ-5 нестоличных городов России, где можно развиваться в IT-сфере, рассказала Анна Веклич, руководитель по стратегическим коммуникациям и маркетингу E-Kvadrat Science&Education, независимый консультант по образовательным проектам.

Тысячи молодых людей каждый год уезжают из регионов — кто-то учиться, кто-то в поисках более высокооплачиваемой работы. Несмотря на современный тренд на децентрализацию, стереотип о том, что построить успешную карьеру можно только в Москве, крепко сидит в сознании российского общества с девяностых годов.

Так, согласно статистике Института образования ВШЭ, в 64 из 85 российских регионов количество 18-летних стабильно уменьшается.

Но добиться профессионального успеха возможно не только в столице: есть города, где можно получить качественное высшее образование и после устроиться на работу в компании мирового уровня.

Одним из самых перспективных направлений является IT. Компетентные специалисты нужны бизнесу по всей России, а из-за развития удаленных форматов работы зарплаты по стране в отрасли сравнялись, поэтому уезжать из своего региона теперь совсем необязательно.

Посмотрите, какие условия для учебы и работы предлагают топ-5 нестоличных IT-городов России.

1. Йошкар-Ола: 250 тысяч жителей, десятки крупных IT-компаний, свой IT-институт

В столице Марий-Эл, которая находится в двух часах езды от Казани, чистый воздух, много лесов и не бывает пробок. Население чуть более 250 тыс. человек.

Где учиться. В Йошкар-Оле расположен «русский Стэнфорд» — IT-Институт iSpring. Здесь готовят высококлассных молодых специалистов уровня pro с опытом работы над реальными IT-проектами.

Вуз создан в контуре бизнеса, на базе компании iSpring (топ-3 в российском EdTech), и хорошо понимает его потребности, поэтому программа обучения ориентирована на то, чтобы дать качественную теоретическую базу и сразу же на практике преобразовать знания в профессиональные компетенции.

Для этого в вузе с первого курса погружают в карьеру — студентов приглашают на стажировки в iSpring и компании-партнёры института, проводят менторские программы от лидеров рынка, а со второго курса помогают устроиться на part-time работу по специальности.

В Институте iSpring учат наиболее востребованным направлениям: программированию, маркетингу в IT, продакт-менеджменту и дизайну цифрового продукта.

Где работать. После обучения можно устроиться в одну из продуктовых IT-компаний города, которые разрабатывают проекты для федерального и глобального рынков.

В компаниях iSpring, TravelLine, Монета.Ру работает по 300–600 сотрудников, у них миллиардные обороты, и они постоянно находятся в поиске компетентных специалистов.

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2. Иннополис: город, построенный специально для айтишников

Иннополис называют российской Кремниевой долиной. В этот самый молодой город страны в Татарстане съезжаются программисты, инженеры, стартаперы, чтобы работать в сфере высоких технологий — каждый третий здесь занимается наукой или IT.

В Иннополисе тестируют беспилотное такси «Яндекса» и 5G-связь, внедряют «умные» парковки, а для решения бытовых вопросов работает виртуальный помощник Инна, который передаёт обращения в мэрию.

Где учиться. В IT-Университет Иннополис можно поступить на факультет информатики и вычислительной техники или освоить направление анализа данных и искусственного интеллекта.

Здесь преподают ведущие российские и иностранные эксперты, а образовательные программы строятся на потребностях бизнеса и индустрии.

Если у вас есть идея для стартапа, её можно представить стартап-студии при вузе и получить качественную экспертизу и менторскую поддержку. Сразу после выпуска студенты могут устроиться в одну из компаний-резидента или ​​партнёра Иннополиса.

Где работать. Здесь открыты офисы 103 российских IT-компаний, среди них СберТех, БАРС Групп, Яндекс, «Лаборатория Касперского», Acronis, РТК Лабс, Тинькофф.

Город привлекает тех, кто хочет создавать важные для страны IT-проекты. Так, Иннополис участвует в разработке решений для федерального проекта «Умный город».

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3. Нижний Новгород: первое место по количеству айтишников

Нижний Новгород — город-миллионник на Волге. Нижний занимает первое место по числу IT-специалистов на душу населения (2,6%), обгоняя по этому показателю даже Москву.

Где учиться. Высшее образование в сфере IT здесь можно получить в ННГУ имени Н.И. Лобачевского и НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Эти два вуза сохранили мощную техническую школу подготовки со времён СССР — ещё тогда в них начали выпускать специалистов в сфере информационных технологий.

В городе строится межвузовский IT-кампус — планируется, что он станет центром подготовки IT-кадров мирового уровня.

Для того, чтобы студенты получали актуальный практический опыт, уже во время обучения в вузе их будут погружать в работу в IT-компаниях города.

Где работать. Здесь работают около тысячи IT-компаний. Вместе с Яндексом и VK в городе обосновались такие глобальные корпорации как Huawei и Harman.

Чтобы объединить экспертизу лидеров местного IT-рынка, в Нижнем Новгороде создали бизнес-ассоциацию российских и международных IT-компаний — iCluster. Она помогает комплексно развивать IT-индустрию города, чтобы повысить его привлекательность для переезда айтишников.

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4. Владивосток: окно в Азию.

В 2013 году во Владивостоке на острове Русский рядом с городом открыли кампус ДВФУ, на базе которого появился технопарк «Русский» — он помогает наладить сотрудничество между Россией и азиатскими странами в сфере инновационного предпринимательства.

В 2022 году в технопарк вступило уже 95 резидентов — стартап-проектов, которые получают помощь в привлечении инвестиций.

Где учиться. IT-специалистов в городе готовит Институт математики и компьютерных наук ДВФУ. Студентов обучают веб-разработке, аналитике данных, разработке игр, AI/ML-технологиям.

Также во Владивостоке открылся ITHub — колледж с практико-ориентированным подходом к обучению. Студенты там создают не учебные, а реальные IT-продукты в диджитал-инкубаторах.

Начиная со второго курса учащиеся выполняют задания реальных заказчиков, а после выпуска устраиваются на стажировку или работу в одну из компаний, с которыми ITHub заключил договор.

Где работать. В городе располагаются крупные IT-компании — CardPay, Peter Service, Game Forest, Юлмарт, Rhonda Software, «Лаборатория Касперского» и Нэкст-техника.

5. Новосибирск: научная столица Сибири

В пригороде Новосибирска — в Академгородке — расположен первый Технопарк в стране. Сегодня в него входит 300 компаний-резидентов, 123 стартапа появились благодаря местному бизнес-инкубатору.

Деятельность такого научно-образовательного центра способствует развитию IT-индустрии в городе — большую часть инновационных проектов составляют разработки именно в сфере информационных технологий.

Где учиться. В Новосибирске можно получить IT-образование уровня престижных московских и питерских вузов — так, НГТУ входит в десятку лучших IT-вузов России по версии сразу нескольких рейтингов.

Выпускники НГТУ и НГУ входят в топ-20 наиболее высокооплачиваемых IT-специалистов страны среди выпускников всех российских университетов.

Где работать. В Новосибирске большинство IT-компаний создают решения для других фирм и предприятий — 66% из них специализируются на разработке компьютерного программного обеспечения и консультационных услугах.

Работа в аутсорсинговой компании — отличный вариант для старта карьеры, ведь погружение в проекты для разных бизнесов позволяет получать разнообразный опыт и быстрее расти по карьерной лестнице.

В городе расположены главные офисы крупных IT-компаний — 2ГИС, ЦФТ, СКБ Контур, Parallels и БКС.

Фото на обложке: Валерий Крюков / Unsplash