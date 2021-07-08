Пять советов, как запустить свой бизнес молодому предпринимателю из региона

Многие стартапы закрываются сразу после запуска MVP из-за отсутствия спроса на продукт, а кто-то упирается в проблему масштабирования. Нет волшебной палочки для взрывного роста и привлечения инвестиций. Что делать молодым предпринимателям на этапе запуска бизнеса, и как понять, куда смотреть, рассказывает сооснователь компании Chibbis Сергей Крючков. Компания занимается доставкой еды и работает более чем в ста городах России.

Совет 1. Не бойтесь подаваться в акселераторы и бизнес-инкубаторы, это поможет взглянуть на ваш бизнес под новым углом

До 2015 года мы не знали, что Chibbis — стартап. У нас был знакомый с Legal tech компанией, который посоветовал подать заявку в ФРИИ, добавив: «У вас ведь тоже стартап, а им все помогают».

Первый блин оказался комом, — в 2015 году нам отказали, сказав, что клон Delivery Club им не нужен. На тот момент подобных компаний действительно было очень много, даже в родном Архангельске мы конкурировали с какой-то доставкой еды.

Через год в Архангельске проходили рабочие выходные Harvest от ФРИИ — такой короткий двухдневный мастер-класс где рассказывают, как масштабировать стартапы и делать из них бизнес.

Нам организовали питч-сессию с Дмитрием Калаевым, директором «Акселератор ФРИИ», где попросили обосновать, как мы заработаем 30 млн рублей ежемесячной выручки через 3-5 лет. Прикинув, что если один город делает несколько сотен или десятков тысяч выручки, через три года мы подключим к Chibbis 120 городов, умножая одно на другое, у нас получилось 30 млн рублей.

Нам посоветовали взять выходной хотя бы на один день и перестать пилить продукт, посмотреть на него. Был даже смешной момент с рекомендацией купить бутылку водки и пойти погулять по городу, подумать, как расти. У нас было наше видение, которое продолжало работать, и позволяло расти на 10-15% в месяц. Потом мы стали расти на 10-20% в неделю.

Наш бизнес, да и жизнь тоже, можно смело делить на «до» и «после» акселератора. Изначально мы очень скептически отнеслись к этой авантюре: думали, что снимем квартиру в Москве и поработаем удаленно, в офис фонда ходить не будем.

В итоге мы работали там ежедневно до двух ночи, возвращаясь к восьми утра снова и снова. На протяжении всей программы мы были лидерами по оценкам, хотя многие и говорили, что оценки не важны и не являются сутью мероприятия. Сами понимаете, если к вам зайдут инвесторы, они будут смотреть на отличников в первую очередь.

После акселерационной программы мы научились работать с юнит экономикой, маркетингом, продуктом, юзабилити. Кратно выросли и продолжаем расширять доступность сервиса во многих российских городах.

Совет 2. Участвуйте в жизни комьюнити

Важную роль сыграло комьюнити и тусовка стартапов. Оттуда не хотелось уходить, каждая минута была на вес золота, воздух был пропитан деньгами. Все общались друг с другом, спрашивали: «А у тебя какой бизнес? А, так вы Chibbis?». Мы общались с новыми людьми, узнавали какие-то инсайты, взгляды других на свой бизнес, сами давали какие-то советы.

Я очень быстро включаюсь в процесс и могу разбирать чужие бизнесы, могу какие-то точки роста посоветовать, мне это настолько понравилось, что я год потом с лекциями ездил.

Когда критикуешь чужой бизнес, в какой-то момент понимаешь, что у тебя та же самая проблема, ты ее просто пока не заметил. Это помогает избежать серьезных ошибок, ведь ты как в зеркало смотришь и даешь советы таким же, как ты, и вы вместе учитесь у лучших.

Совет 3. Не игнорируйте PR, это хороший инструмент, чтобы вас заметили

Не забывайте рассказывать о своих успехах на всех доступных каналах. Люди любят истории, а значит вы можете публично транслировать продукты или кейсы. Заведите блог для партнеров, вовлекайте своих пользователей через стимулирующие посты в социальных медиа.

Тут схожие с оценками механики: инвесторы в фондах, конечно, смотрят на отличников по показателям, но умение нравиться людям, рассказывать об изящном решении проблем привлекает внимание не меньше.

Не игнорируйте конференции и «конкурсы красоты», когда вы публично рассказываете о своем продукте, посвящаете читателя в нюансы бизнеса — это непременно находит свой отклик. Публичность может стать началом большого пути, а реклама в лифте в родном городе может вырасти до предложения купить компанию.

К тому же большинство бизнес-инкубаторов и акселераторов выпускают новости о наборе в свои программы и затем публикуют результаты Demo Day, на которых рассказывают о лучших стартапах-участниках в СМИ.

Можно сравнить пиар с питч-сессией перед инвестором. Разница лишь в том, что вы защищаете свой продукт не очно перед небольшим количеством людей, а заочно и перед огромной аудиторией.

Совет 4. Абстрагируйтесь от желания завоевать рынок столиц

Нам все время говорили: запускайте крупные города — Екатеринбург и Новосибирск, а мы хотели идти в более мелкие. На каком-то этапе произошел переломный момент, и в качестве эксперимента мы попробовали сделать, как они говорят, и запустили крупный город.

Через месяц работы сервиса в миллионниках цифры расставили все по своим местам. Статистика показала, что Рыбинск рос в выручке, а Екатеринбург — нет.

Совет 5. Понимание ваших клиентов сильно сократит риск провального запуска бизнеса

Возможно, это покажется смешным, но на первоначальном этапе у нас была огромная форма заказа, и 42% пользователей в корзине не нажимала кнопку купить. Пользователь долго прокручивал сайт вниз и где-то в подвале была кнопка заказать.

Мы абсолютно этого не знали, для нас юзабилити было просто словом.

Мы просили пользователей заполнять максимальное количество данных, чтобы ресторанам было проще их обрабатывать. Эксперты нам подсказали, что юзеры все ленивые, нужно запрашивать как можно меньше данных.

Для нас это была определенная точка роста. Мы начали полностью переделывать сайт, экспериментировать с юзабилити. Потратив около двух лет на продукт и его улучшение, мы получили ощутимый результат, количество пользователей, которые прерывают покупку в корзине, сократилось до нескольких процентов.

Еще как хорошо работающий инструмент я бы отметил СustDev, основная его польза — это тестирование гипотез.

Выводы

Перефразируя известную цитату: если вы хотите достичь того, чего у вас нет, делайте то, чего вы никогда не делали. Тестируйте гипотезы, смотрите на конкурентов. Если продукта нет на рынке, это не значит, что вы придумали гениальное решение, возможно, оно просто никому не нужно.

У любой компании есть конкуренты, их отсутствие — миф и заблуждение: даже у электронного документооборота есть конкурент — ручной ввод. Поймите, что вы боретесь за деньги пользователя не только с похожими компаниями, конкурентом может быть не сервис или приложение, а повседневная рутина, хобби или даже спортивная секция.

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