Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

5 налоговых ошибок при релокации в другую страну и возврате обратно

Колонки
Игорь Долгов
Игорь Долгов

Главный юрист компании «СберРешения»

Алина Алещенко

Хотя налоговые последствия во многом зависят от конкретных обстоятельств, и каждую релокацию следует рассматривать отдельно, Игорь Долгов, главный юрист компании «СберРешения», выделил пять основных распространённых налоговых ошибок при релокации и возврате. Он кратко описал каждую из них и подсказал, как их избежать.

5 налоговых ошибок при релокации в другую страну и возврате обратно

В настоящее время мы наблюдаем потоки миграции работников: есть случаи переезда на постоянное место жительства в другую страну (как из РФ за границу, так и из других стран в РФ), есть случаи временного переезда и последующего возвращения в РФ.

Кроме того, в ближайшее время ожидается волна иностранных IT специалистов, релоцирующихся в РФ в рамках нового закона, отменяющего для них разрешения на работу и визы при определенных условияхФедеральный закон от 28.06.2022 N 207-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

 

1. Неправильно рассчитали налог с доходов нерезидента, въехавшего в Россию

НДФЛ с доходов налогового нерезидента, работающего в России, удерживается по повышенной ставке 30%. Важно также учитывать пункты, которые содержатся в международных договорах, ведь они могут устанавливать другой режим налогообложения.

Например, в отношении нерезидентов — граждан ЕАЭС НДФЛ сразу удерживается по ставке 13%, однако, если по итогам года они не стали российскими резидентами, налог пересчитывается по ставке 30%.

Читайте по теме:

Налоговый резидент: кто это такой и что это значит?

Как платить налоги после утраты статуса резидента: разбор

Для доходов, получаемых иностранными гражданами от работы по трудовым договорам как ВКС, применяется стандартная ставка НДФЛ 13% / 15%Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (зависит от суммы годового дохода).

По мнению Минфина, по такой же ставке облагаются доходы, напрямую связанные с трудовой деятельностью: сумма среднего заработка, сохраняемого на период очередного отпуска, компенсация при увольнении за не использованный отпуск, оплата командировочных расходовПисьма Минфина России от 30.12.2021 N 03-04-06/107871, от 04.02.2020 N 03-15-05/6890.

В отношении иных видов выплат при применении ставки 13% могут возникнуть споры с налоговыми органами. Например, как отмечает Минфин, такие выплаты в адрес ВКС как оплата стоимости аренды жилья, возмещения различных расходов ВКС, облагаются по ставке 30%Письмо Минфина России от 24.01.2018 N 03-04-05/3543, от 08.06.2012 N 03-04-06/6-158.

 

2. Неверно уплачен налог с доходов при возвращении в РФ после длительного отсутствия

В случае выезда в течение 12 месяцев за пределы РФ более чем на 183 календарных дня, например, в длительную командировку, гражданин теряет налоговое резидентство России. Но при въезде в Россию статус налогового резидента возвращается через те же 183 дня. Таким образом, в течение года налоговое резидентство налогоплательщика может поменяться.

При возврате в РФ уже после факта смены налогового резидентства и работе в российской компании, налог при возвращении будет удерживаться из дохода по ставке 30%. Отсчет начинается с месяца, в котором количество дней в стране превысило число 183, суммы налога, удержанные до этого по ставке 30%, в течение этого года подлежат зачету налоговым агентом.

 

3. Не уплатили российский налог с доходов в новой стране

Порой переезжающие в другую страну граждане РФ полагают, что доходы, получаемые ими уже в новой стране за выполняемые там действия, заведомо не могут приводить к налогообложению в России. Это не так, особенно в части доходов, полученных в год переезда.

Российские налоговые резиденты платят НДФЛ с доходов, полученных как в России, так и за её пределами (в том числе с заработной платы за работу в другой стране). В отношении каждого года статус налогового резидентства окончательно определяется на 31 декабря — если за завершившийся год физическое лицо провело в России не менее 183 дней, в отношении этого года оно признаётся российским налоговым резидентом.

Читайте также: Как пользоваться иностранными счетами и не получить штраф?

Например, если специалист, до этого в течение года не выезжавший из страны, покинул Россию 5 августа 2022 года, по итогам 2022 года число дней, проведённых им в России, будет больше 183. Следовательно, такой специалист будет признаваться налоговым резидентом России в отношении всего 2022 года, и вся заработная плата, полученная им в 2022 году от иностранного работодателя за работу в иностранном государстве, будет подлежать обложению российским НДФЛ по ставке 13%/15%.

Специалист будет обязан самостоятельно подать налоговую декларацию по НДФЛ и уплатить налог.

В зависимости от обстоятельств переезда (дата, наличие или отсутствие иных выездов в течение года) доход от работы в другой стране в год переезда может облагаться НДФЛ.

 

4. Переплатили налоги, не применив международный договор

В рамках релокации нередки случаи обложения одного и того же дохода налогом сразу в двух странах. Снизить налоговую нагрузку в таких случаях зачастую позволяют положения Соглашения об избежании двойного налогообложения (далее — СОИДН), заключённого между Россией и соответствующим государством.  

Когда может возникать двойное налогообложение? Что может предусматривать СОИДН?
Налоговый резидент России  Доход, получаемый в новой стране, может облагаться налогом и в ней, и в России. Уменьшение НДФЛ на сумму налога, уплаченного с того же дохода в новой стране.
Налоговый резидент новой страны  Ряд доходов, выплачиваемых из России (проценты, арендная плата), может облагаться налогом и в ней, и в новой стране. Освобождение отдельных видов доходов от налогообложения в России либо снижение налоговой ставки.

Положения заключённых Россией СОИДН могут существенно различаться от страны к стране. Рекомендуем заранее изучить СОИДН между Россией и страной нового пребывания на предмет потенциально применимых положений. 

Использование условий СОИДН, как правило, требует получения и подготовки определённых документов.

 

5. Не обеспечили возможность подать декларацию дистанционно

Налоговая декларация по НДФЛ за календарный год представляется в следующем календарном году — таким образом, налогоплательщик, уехавший из России, должен будет подавать декларацию из-за рубежа. Наиболее удобный способ сделать это — дистанционно в электронном виде.

Для этого необходимо заранее оформить учётную запись на Госуслугах с личным подтверждением в МФЦ или же оформить доступ в «Личный кабинет налогоплательщика» в налоговой инспекции. Оформление записи на Госуслугах в большинстве случаев удобнее и может пригодиться также во множестве других случаев.

Перед релокацией рекомендуем тщательно спланировать график поездок в текущем календарном году, просчитать налоговые последствия, изучить иностранное законодательство и положения применимых международных договоров.

Фото на обложке: Shutterstock / TravnikovStudio

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
  2. 2 Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?
  3. 3 10 советов, как не потерять деньги при отправке SWIFT-перевода за границу
  4. 4 Как пользоваться иностранными счетами и не получить штраф?
  5. 5 Налоговый резидент: кто это такой и что это значит?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 сентября 2022

Logistics Champions

05 сентября 2022

CyberCamp 2022

05 сентября 2022

Акселератор В8

Все ВОЗМОЖНОСТИ