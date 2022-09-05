5 налоговых ошибок при релокации в другую страну и возврате обратно

Хотя налоговые последствия во многом зависят от конкретных обстоятельств, и каждую релокацию следует рассматривать отдельно, Игорь Долгов, главный юрист компании «СберРешения», выделил пять основных распространённых налоговых ошибок при релокации и возврате. Он кратко описал каждую из них и подсказал, как их избежать.
В настоящее время мы наблюдаем потоки миграции работников: есть случаи переезда на постоянное место жительства в другую страну (как из РФ за границу, так и из других стран в РФ), есть случаи временного переезда и последующего возвращения в РФ.
Кроме того, в ближайшее время ожидается волна иностранных IT специалистов, релоцирующихся в РФ в рамках нового закона, отменяющего для них разрешения на работу и визы при определенных условиях.
1. Неправильно рассчитали налог с доходов нерезидента, въехавшего в Россию
НДФЛ с доходов налогового нерезидента, работающего в России, удерживается по повышенной ставке 30%. Важно также учитывать пункты, которые содержатся в международных договорах, ведь они могут устанавливать другой режим налогообложения.
Например, в отношении нерезидентов — граждан ЕАЭС НДФЛ сразу удерживается по ставке 13%, однако, если по итогам года они не стали российскими резидентами, налог пересчитывается по ставке 30%.
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Для доходов, получаемых иностранными гражданами от работы по трудовым договорам как ВКС, применяется стандартная ставка НДФЛ 13% / 15% (зависит от суммы годового дохода).
По мнению Минфина, по такой же ставке облагаются доходы, напрямую связанные с трудовой деятельностью: сумма среднего заработка, сохраняемого на период очередного отпуска, компенсация при увольнении за не использованный отпуск, оплата командировочных расходов.
В отношении иных видов выплат при применении ставки 13% могут возникнуть споры с налоговыми органами. Например, как отмечает Минфин, такие выплаты в адрес ВКС как оплата стоимости аренды жилья, возмещения различных расходов ВКС, облагаются по ставке 30%.
2. Неверно уплачен налог с доходов при возвращении в РФ после длительного отсутствия
В случае выезда в течение 12 месяцев за пределы РФ более чем на 183 календарных дня, например, в длительную командировку, гражданин теряет налоговое резидентство России. Но при въезде в Россию статус налогового резидента возвращается через те же 183 дня. Таким образом, в течение года налоговое резидентство налогоплательщика может поменяться.
При возврате в РФ уже после факта смены налогового резидентства и работе в российской компании, налог при возвращении будет удерживаться из дохода по ставке 30%. Отсчет начинается с месяца, в котором количество дней в стране превысило число 183, суммы налога, удержанные до этого по ставке 30%, в течение этого года подлежат зачету налоговым агентом.
3. Не уплатили российский налог с доходов в новой стране
Порой переезжающие в другую страну граждане РФ полагают, что доходы, получаемые ими уже в новой стране за выполняемые там действия, заведомо не могут приводить к налогообложению в России. Это не так, особенно в части доходов, полученных в год переезда.
Российские налоговые резиденты платят НДФЛ с доходов, полученных как в России, так и за её пределами (в том числе с заработной платы за работу в другой стране). В отношении каждого года статус налогового резидентства окончательно определяется на 31 декабря — если за завершившийся год физическое лицо провело в России не менее 183 дней, в отношении этого года оно признаётся российским налоговым резидентом.
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Например, если специалист, до этого в течение года не выезжавший из страны, покинул Россию 5 августа 2022 года, по итогам 2022 года число дней, проведённых им в России, будет больше 183. Следовательно, такой специалист будет признаваться налоговым резидентом России в отношении всего 2022 года, и вся заработная плата, полученная им в 2022 году от иностранного работодателя за работу в иностранном государстве, будет подлежать обложению российским НДФЛ по ставке 13%/15%.
Специалист будет обязан самостоятельно подать налоговую декларацию по НДФЛ и уплатить налог.
В зависимости от обстоятельств переезда (дата, наличие или отсутствие иных выездов в течение года) доход от работы в другой стране в год переезда может облагаться НДФЛ.
4. Переплатили налоги, не применив международный договор
В рамках релокации нередки случаи обложения одного и того же дохода налогом сразу в двух странах. Снизить налоговую нагрузку в таких случаях зачастую позволяют положения Соглашения об избежании двойного налогообложения (далее — СОИДН), заключённого между Россией и соответствующим государством.
|Когда может возникать двойное налогообложение?
|Что может предусматривать СОИДН?
|Налоговый резидент России
|Доход, получаемый в новой стране, может облагаться налогом и в ней, и в России.
|Уменьшение НДФЛ на сумму налога, уплаченного с того же дохода в новой стране.
|Налоговый резидент новой страны
|Ряд доходов, выплачиваемых из России (проценты, арендная плата), может облагаться налогом и в ней, и в новой стране.
|Освобождение отдельных видов доходов от налогообложения в России либо снижение налоговой ставки.
Положения заключённых Россией СОИДН могут существенно различаться от страны к стране. Рекомендуем заранее изучить СОИДН между Россией и страной нового пребывания на предмет потенциально применимых положений.
Использование условий СОИДН, как правило, требует получения и подготовки определённых документов.
5. Не обеспечили возможность подать декларацию дистанционно
Налоговая декларация по НДФЛ за календарный год представляется в следующем календарном году — таким образом, налогоплательщик, уехавший из России, должен будет подавать декларацию из-за рубежа. Наиболее удобный способ сделать это — дистанционно в электронном виде.
Для этого необходимо заранее оформить учётную запись на Госуслугах с личным подтверждением в МФЦ или же оформить доступ в «Личный кабинет налогоплательщика» в налоговой инспекции. Оформление записи на Госуслугах в большинстве случаев удобнее и может пригодиться также во множестве других случаев.
Перед релокацией рекомендуем тщательно спланировать график поездок в текущем календарном году, просчитать налоговые последствия, изучить иностранное законодательство и положения применимых международных договоров.
Фото на обложке: Shutterstock / TravnikovStudio
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