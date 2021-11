6 шагов к ровному запуску бизнеса в Америке — с чего начать

Заходить на зарубежный рынок мы решили через Штаты по нескольким причинам:

Стабильный средний класс. Наш целевой рынок — люди, которые могут позволить себе путешествие. В США на протяжении десятилетий доля этой группы населения неизменно превышает 50%. Мягкий климат. Важный фактор, ведь наше приложение ориентировано на туристов. Легче искать финансирование. Американские акселераторы сотрудничают с зарегистрированными в Штатах компаниями, а инвесторам проще работать с американскими стартапами из-за юридических тонкостей.

Для масштабирования бизнеса выбирают США также по политическому фактору: стабильная сменяемость власти помогает избежать экономике страны серьезного экономического кризиса, а независимые суды гарантируют защиту прав предпринимателей.

При этом отрицательные факторы тоже есть: запредельная стоимость юридических услуг и сложная система налогообложения. Их влияние на бизнес мы снизили за счёт последовательных шагов.

О том, как выйти на рынок США, читайте здесь. Больше — в проекте RB.RU «Куда идти стартапам за рубежом»

Шаг 1. Настроить систему оплаты

Наш стартап построен на модели посреднического бизнеса. Приложение связывает туристов, которые ищут камеру для хранения багажа в нужной локации, с нашими партнёрами из Retail и HoReCa, готовыми её предоставить. Поэтому первым шагом при выходе на американский рынок стал поиск подходящей нам платёжной системы, позволяющей реализовывать модель B2B2C.

Нужная система оплаты должна выполнять две основные функции: принимать деньги от иностранных пользователей и оплачивать услуги наших партнёров без крупных расходов на этапе валютных операций. Условия российских сервисов пока значительно уступают зарубежным, поэтому платёжную систему мы выбирали на американском рынке.

Наиболее подходящим оказался сервис Stripe, который:

имеет отлично задокументированное api;

позволяет автоматизировать приёма платежей от пользователей и перевод оплаты партнёрам (пользовательские платежи сначала переходят на счёт нашей компании, а после в точный срок определенная сумма начисляется партнёрам);

сокращает затраченное на бюрократию время — заполняет американскую налоговую форму 1099.

Однако клиентами Stripe могут быть либо представители одной из 46 стран, в которых поддерживается работа сервиса (России в этом списке нет), либо владельцы зарегистрированной в Америке компании.

Шаг 2. Поставить компанию на учёт в США

Выбор юридической формы

В США предприниматели могут зарегистрировать 4 типа юридических лиц:

Sole Proprietorship (аналог ИП);

Partnereship (Партнёрство);

Limited Liability Company (аналог ООО);

Corporation (аналог АО) — C-Corp и S-Сorp.

Чаще всего выбор стоит между двумя формами ведения бизнеса: LLC и C-Corporation.

На первый взгляд LLC кажется наиболее простым и экономным вариантом, но нужно учитывать, что эта форма не очень удобна для инвестирования. Она довольна гибкая с точки зрения управления компанией, то есть учредители могут менять устав и вводить ограничения на сторонний контроль. Это отпугивает инвесторов и акселераторы, так как они вынуждены тратить большое количество времени на изучение устава стартапа.

Кроме того, при регистрации LLC компания не является субъектом налогообложения. Налоги на доход платят члены компании в личных налоговых декларациях, в том числе и инвесторы LLC в случае увеличения стоимости приобретенной доли. При этом инвестор может не получить дивидендов от компании. LLC подходит для холдингов, у которых нет цели привлекать инвесторов.

Так как мы регистрировали компанию в США с прицелом на привлечение инвестиций, то выбрали более удобный и привычный для этого вариант — C-Corp. В отличие от LLC, форма C-Corp менее гибкая, является самостоятельным субъектом налогообложения и требует двойного налогообложения — налог на прибыль и налог на доход физических лиц при дивидендном распределении прибыли между акционерами.

C-Corp считается одной из самых невыгодных форм для учредителей. Но все не так критично, если вникать в юридические тонкости. Так, например, при регистрации важно указать, что ты хочешь платить налог не по количеству выпущенных акций, а по стоимости компании. То есть достаточно оценить компанию в $100 и платить невысокий налог.

При этом форма C-Corp наиболее привлекательна для инвесторов, так как им не придется платить налог на нераспределенную прибыль компании. Дивиденды облагаются налогом только тогда, когда они распределяются между акционерами.

Выбор штата для регистрации

Дальше стоял вопрос, в каком штате регистрировать компанию. Мы решили пойти проторенной дорогой стартапов — встать на учёт в штате Делавэр. Корпоративное законодательство штата имеет глубокую базу, основанную на разных судебных кейсах. Здесь рассматривается самое большое количество корпоративных споров, которыми занимается специальный суд Court of Chancery без присяжных.

Штат даёт свободу компаниям в решении их внутренних вопросов, а правовые особенности регистрации бизнеса здесь подходят для венчурных инвесторов. Кроме того, регистрация в Делавэре требует минимального первоначального взноса, позволяет быстро и бюджетно инкорпорироваться.

Сервисы-помощники при регистрации

В регистрации компании нам помог сервис Clerky, который представляет собой последовательную юридическую онлайн-поддержку для стартапов: сайт предлагает к заполнению бланки необходимых документов, а представители сервиса дают оперативные ответы по их заполнению. Такой формат регистрации позволяет не покидать пределы родного континента и сделать всё удалённо.

Сократить затраты на онлайн-сервисы нам помог сайт-дискаунтер Secret. Для активации аккаунта на Secret нужно заплатить $199, а для последующих ежегодных продлений доплачивать лишь $39. Так, стоимость на Clerky снизилась на $100.

Получение идентификационного номера работодателя (EIN)

Для этого подают заявление по образцу SS4 через Internal Revenue Service. Важный момент: заполненный документ нужно отправлять по факсу. Для этого можно воспользоваться сайтом hellofax.com. Первый месяц подписки на сервис бесплатный, затем нужно платить $9. Нам хватило пробного периода.

Ответ с EIN мы уже получали на виртуальный почтовый адрес. Для генерации такой почты мы использовали virtualpostmail.com, его стоимость в месяц $20. Скан-копии документов придут на почтовый адрес после того, как он будет нотариально заверен.

Всего на получение EIN и регистрацию мы потратили около месяца.

Шаг 3. Открыть банковский счёт

Без этого шага невозможно активировать аккаунт на Stripe. В банке для стартапов Mercury мы открыли счёт всего за два дня и сделали это бесплатно. Все операции в нём можно производить онлайн, а деньги банк списывает только за входящие транзакции.

Сервис Xero выполняет функцию нашего бухгалтера, за него мы отдаём $20 в месяц. $300 уйдет также на заполнение налоговой декларации по 1120 форме.

Шаг 4. Составить партнёрское соглашение

Так как в основе работы нашего стартапа лежит сотрудничество с другими бизнесами, перед поиском потенциальных партнёров важно было составить соглашение в единой форме. Оно даёт возможность не тратить время на долгие переговоры и застраховать себя от конфликтов с компаньонами.

В нашем случае в соглашение вошли договор оферты и политика конфиденциальности. Перед запуском бизнеса в США мы проверили эту систему на российских партнёрах. Юристы с площадки Upwork проконсультировали нас в составлении американской версии документов, на это ушло $1000.

Шаг 5. Найти партнёров

Поиск бизнес-партнёров мы проводим на основе той системы, которая была отработана в России. С её помощью мы нашли более 100 компаний, готовых сотрудничать с нами на выгодных условиях. Её алгоритм состоит из пунктов ниже.

Определяем критерии для сотрудничества. Тип заведений (в нашем случае это потенциально интересные для туристов места — кафе, бары, гостиницы, магазины), локация (даунтаун, достопримечательности), необходимое оборудование (помещения, оснащённые системами безопасности), персонал (администраторы, охрана). Составляем подборку потенциальных партнёров. Включаем в неё как можно больше контактов, так как часть из них отсеется. В наш список вошло 300 позиций. Изучаем информацию о партнёрах. Подключаем открытые источники: соцсети руководителей, их личные и корпоративные сайты. Это пригодится для того, чтобы грамотно адаптировать предложение под каждого и повысить шансы на положительный ответ от партнёров. Составляем письмо с предложением о сотрудничестве. Здесь стоит воспользоваться услугами копирайтера: текст должен вычитать носитель языка. Для этого мы нашли текстовиков на Upwork по стоимости $10 за 1000 слов.

Письма отправляли с помощью сервиса lemlist по подписке за $600 в год. Он умеет выявлять наиболее эффективный вариант писем через a/b-тестирование. С помощью сервиса можно также увидеть, кто из адресатов прочитал письмо, а кто сразу же его закрыл.

Этот алгоритм уже помог нам найти первых партнёров в Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сан-Франциско, и сейчас подключаем Нью-Йорк.

Шаг 6. Настроить SEO

Для SEO-продвижения в Америке внедряли опыт работы на российском рынке.

После первой рекламной кампании мы определили популярные запросы среди нашей ЦА. Ими оказались: «Luggage Storage [New York]», «Where to store luggage near [Time Square]», «Price for luggage storage in [New York]».

Так как потребность наших клиентов оставить багаж универсальна вне зависимости от страны, в которой они находятся, мы используем схожие запросы в SEO-продвижении на американскую аудиторию.

Статьи для блога на сайте компании отлично в этом помогают. Чтобы поисковик выдавал сайт, в тексте мы используем вординг на основе запросов. Например, store luggage in Los Angeles или price for luggage storage.

В работе над текстами для англоязычного блога могут помочь эти сервисы:

Verblio, Upwork, Scripted — помогают подбирать копирайтеров, готовых работать по прайсу от $30 до 40 за 1000 слов;

Grammarly — помогает искать грамматические и стилистические ошибки, премиум-подписку можно оформить за $120;

Copywritly — проверяет тексты для SEO, можно отследить оригинальность, избавиться от словесного мусора, минимальная цена активации аккаунта $180.

Несмотря на то, что выход на рынок США для нас прошёл без промахов, этот путь нельзя назвать инструкцией. Не во всех случаях можно обойтись без полноценной консультации с юристом и сэкономить деньги, используя лишь онлайн-сервисы. Путь к ровному запуску бизнеса за рубежом лежит не в конкретных пунктах чьей-либо истории успеха, а в понимании руководителем бизнес-модели и ниши своего бизнеса.

Советы при выходе на рынок США

Четко определите цель масштабирования на американский рынок.

Внимательно изучите систему налогообложения и варианты юридических форм регистрации компаний. Выберите наиболее подходящую под ваши цели.

Возьмите консультацию у юристов, если есть малейшие сомнения. Стоимость юридических услуг по оформлению документов и составлению годовых отчётов при C-Corp в Дэлавере значительно ниже, чем при регистрации в других штатах.

Реально оцените свои финансовые возможности, так как услуги американских специалистов, а также продвижение на рынке США в несколько раз (от 3-х) дороже, чем в России.

Используйте онлайн-сервисы, облегчающие бизнес-процессы и помогающие сэкономить время и бюджет.