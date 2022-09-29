Запуск рекламы у блогеров в новых реалиях: что нужно знать?

При этом запуск рекламы у блогеров по-прежнему остается эффективным инструментом, но требует особого внимания к новым обстоятельствам. Наталия Солодуха, клиентский директор агентства LabelUp , специализирующегося на реализации кампаний с инфлюенсерами и анализе данных по блогерам и их подписчикам, составила список наиболее актуальных вызовов рынка на сегодняшний день и предложила оптимальные способы достижения поставленных целей.

Сегодня российская блогосфера находится в зоне высокой турбулентности: блокировка части социальных сетей и ограничение монетизации авторского контента стали причинами увеличения трафика у российских платформ и привели к цифровой миграции блогеров на альтернативные площадки. В конечном счете всё это способствовало усилению конкуренции и росту цен на блогерский инвентарь.

1. Аудитория

Где искать целевую аудиторию на фоне блокировок

Ограничение доступа к нескольким социальным сетям предсказуемо привело к оттоку аудитории и массовому переходу пользователей на альтернативные платформы — преимущественно в Telegram и «ВКонтакте».

Источник: Mediascope, Июль 2022 года, Россия, 0+, 12+ лет, Desktop & Mobile

По данным Mediascope, по результатам 1-го полугодия 2022 года ежемесячная аудитория ВКонтакте достигла 75,7 млн, а среднесуточный охват составил 50,6 млн пользователей. Рекордный рост демонстрирует и Telegram: за полгода аудитория мессенджера увеличилась на 66% — с 25 млн до 41,5 млн пользователей.

Кроме того, запреты и ограничения стали драйвером к развитию отечественных социальных платформ: ежемесячная аудитория Yappy превысила 4 млн пользователей, а видеохостинг Rutube вырос до 25 млн зрителей.

Все идет к тому, что социально-демографический профиль российских платформ будет расширяться, и бренды скоро смогут охватить с их помощью все необходимые целевые группы для решения своих задач.

Совет:

Перед запуском рекламной кампании воспользуйтесь представленными на рынке аналитическими платформами и сервисными решениями, чтобы определить, как аудитория именно вашего бренда и/или продукта меняет свой паттерн медиапотребления — так вы сможете максимально охватить целевые сегменты на популярных на данный момент площадках.

2. Медиа

Как выбрать оптимальный блогерский инвентарь в текущих условиях

Вместе с аудиторией на альтернативные платформы мигрировали и блогеры, которые продолжили коммуникацию с подписчиками и стали экспериментировать с новыми доступными форматами.

Как и в случае с пользователями, главными бенефициарами блокировок стали «ВКонтакте» и Telegram — именно на эти платформы предпочитают переходить блогеры при цифровой миграции. Так, по результатам 1-го полугодия 2022 года количество опубликованных клипов «ВКонтакте» увеличилось в 4,4 раза, а авторов контента в 2,3 раза.

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Однако не стоит забывать, что многие авторы сохранили коммуникацию в заблокированных социальных сетях (по данным сотовых операторов, каждый пятый пользователь рунета использует VPN) и запускают рекламные интеграции, например, в аккаунтах запрещенной соцсети с фотографиями.

Кроме того, платформы активно поддерживают блогеров, запуская мотивационные программы для авторов, новые технологии и продукты (VK Video Creators, «VK Реклама», «Ozon Моменты», standalone-приложения «VK Клипы», «VK Видео» и др.).

Всё это говорит о том, что общий потенциал и эффективность размещений через блогеров сохраняются. Однако текущая ситуация — точно не время для долгосрочного планирования, а скорее возможность для экспериментов и тестирования гипотез.

Совет:

Используйте гибкие краткосрочные стратегии в работе с блогерами, чтобы определить наиболее эффективные каналы коммуникации и форматы интеграции в контент.

3. Контент

Как выбрать правильный формат

В целом, интеграции делятся на рекламные и нативные форматы. Первые подойдут для повышения узнаваемости и увеличения конверсии, вторые — для улучшения имиджевых показателей и демонстрации преимуществ продукта.

Как и в случае с выбором платформ и блогеров, отталкиваться необходимо от поставленных целей и конкретных медийных задач:

В случае с Awareness (максимизация охвата) подойдут рекламные/нативные интеграции в короткие (имиджевые) ролики, а также посевы (фото/текст/видео);

Для Consideration (целевой охват) оптимальны нативные интеграции в длинные видео и лонгриды для демонстрации преимуществ продукта и вовлечения аудитории

Если речь идет про Action (трафик/конверсии/лидогенерация), то лучше выбрать рекламные/нативные интеграции с кликаутами для генерации трафика и амплификациями формата для любого призыва к действию (кастомные промокоды на пробный период, чековые промоактивности для увеличение частоты покупки и проч.).

Совет:

Экспериментируйте с форматами контента, чтобы определить конверсионный потенциал, запоминаемость рекламы и качество креативных материалов для усиления коммуникации с аудиторией.

4. Коммуникация с аудиторией

Как и когда доносить ключевое сообщение до потребителей

В текущих условиях особенно важно сохранять коммуникацию с аудиторией — перерыв в медиаактивности даже на несколько месяцев может негативно сказаться на KPIs бренда.

Разумеется, каждый неосторожный пост тоже может вызвать негативную реакцию, повлиять на репутацию бренда и, как следствие, привести к оттоку лояльных потребителей. Сегодня особенно важно делать акцент на преимуществах вашего продукта, которые не только полезны (например, «Как экономить в период кризиса»), но и несут дополнительную эмоциональную ценность для аудитории (например, «Как справиться со стрессом»).

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Кроме того, на фоне кризисной ситуации аккаунты блогеров могут стать местом, где можно просто расслабиться и получить советы от пользователей. Развитие коммьюнити здесь — правильный вектор выстраивания контентной стратегии.

Совет:

Доносите пользу и ценность вашего продукта в общении с аудиторией через блогеров и развивайте комьюнити как часть вашей коммуникации с потребителями.

5. KPI

Как эффективно инвестировать в блогосферу? На какие метрики стоит обратить внимание?

В зависимости от конкретных задач ключевыми метриками по измерению эффективности традиционно были охваты/просмотры авторского контента и предиктивные конверсии, которые основывались на исторических данных от опыта проведения рекламных кампаний с конкретным блогером на конкретной платформе.

Успешно планировать и оптимизировать будущие рекламные кампании можно было, апеллируя к устойчивым бенчмаркам:

CPV — стоимость за просмотр;

CPC — стоимость за клик;

CPA — стоимость за конкретное действие, совершенное клиентом на сайте (к примеру, оформление заказа).

Однако сегодня необходимо гораздо более тщательно подходить к инвестициям в блогосферу и бюджетированию рекламных кампаний. Блокировка социальных платформ, ограничение монетизации авторского контента, цифровая миграция авторов и сокращение рекламного инвентаря перевернули подход к распределению бюджета и формированию адекватных бенчмарк-метрик.

Совет:

Запускайте тестовые кампании, планируя бюджет на отдельный флайт. Такой подход позволит сформировать корректные бенчмарки для дальнейшей оптимизации рекламной кампании и эффективного инвестирования в релевантные каналы и форматы интеграции.

Как извлечь максимум

Определите, как изменился паттерн медиапотребления аудитории вашего бренда и/или продукта, чтобы охватить целевые сегменты на нужных платформах;

Используйте гибкие краткосрочные стратегии по работе с блогерами для определения наиболее эффективные каналов и форматов;

Экспериментируйте с форматами контента для определения конверсионного потенциала, запоминаемости рекламы и качества креативных материалов;

Доносите пользу и ценность вашего продукта в коммуникации с аудиторией через блогеров и развивайте активные комьюнити;

Запускайте тестовые кампании, чтобы сформировать корректные бенчмарки для дальнейшего эффективного инвестирования в релевантные каналы и форматы интеграции.

Фото на обложке: Shutterstock / Oleggg

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