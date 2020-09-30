Четкий выбор ниши, сбор поисковых запросов и много контента: как привлечь лиды на сайт-агрегатор

Сайты-агрегаторы — удобные инструменты, которые дают пользователям дополнительную ценность по сравнению с привычным поиском в «Яндексе» или Google. Но о том, как привлечь этих самых пользователей, нужно позаботиться еще до запуска проекта.

Мы в больше 10 лет занимаемся созданием агрегаторов самой разной направленности. Часто клиенты обращаются к нам без проработанного плана привлечения лидов, хотя маркетинговая стратегия для сайта такого уровня нужна с самого начала.

Любой агрегатор в основном живет за счет трафика из поисковых систем.

Бывают исключения, в которых обходятся преимущественно платным трафиком или привлекают клиентов с помощью партнерских программ. Но на данный момент главная суть агрегаторов в том, чтобы нести дополнительную ценность в сравнении с поисковыми системами.

Необходимо предоставить пользователю возможности, которые не смогут дать поисковики.

Например, сейчас на сайте стоматологических клиник и врачей 32top.ru мы строим рейтинги, основанные на экспертном анализе данных: квалификация стоматологов клиники, количество и качество портфолио, охват услуг, наличие и современность оборудования в клинике и даже качество общения администратора. Вряд ли поисковики смогут воспроизвести подобный рейтинг.



Четко определитесь с нишей

Перед началом работы необходимо правильно выбрать нишу — от этого будет зависеть и маркетинговый план, и вся дальнейшая судьба агрегатора.

Если вы планируете привлекать поисковый трафик, необходимо играть по правилам поисковых систем. Нужно либо создать сайт с очень большим ассортиментом, либо выбрать нишу, где требуется много компетенций.

В первом случае ниша должна быть очень широкой — например, медицина или туризм. Есть пример сайта profi.ru, на котором можно выбрать исполнителя в любой сфере.

Во втором случае нужен узконаправленный сайт, который будет ценен благодаря экспертности и максимальной полноте контента. Например, сайт с каталогом 3D-сканеров и их производителей покажет важные данные и характеристики для сравнения и выбора.

Пользователь на таком сайте быстро поймет, какой сканер выбрать под свои индивидуальные задачи. Поисковая система зафиксирует поведение пользователя на этом сайте и в выдаче он будет выше, чем маркетплейс с огромным ассортиментом, но без кастомизации под 3D-сканеры.

В свою очередь, большой маркетплейс не станет уделять много внимания узкой нише, потому что ему это невыгодно. К тому же для качественной проработки узкой ниши необходим высокий уровень экспертности.



Сразу учитывайте требования поисковых систем

Перед началом работы над агрегатором мы собираем поисковые запросы, по которым сайт будет продвигаться в поисковых системах. Это позволяет сразу создавать страницы, которые будут индексироваться, и сразу предусмотреть закрытие от индексации страниц с нулевыми запросами (это делается для экономии краулингового бюджета Краулинговый бюджет — количество страниц, которые может просканировать поисковый робот за одну сессию визита на сайт. поисковых систем).

При помощи специальных сервисов мы анализируем конкурентов и выясняем, какие страницы есть на их сайтах и насколько они полезны для пользователя. В результате такой глубокой аналитики мы получаем список важных блоков и элементов, которые обязательно должны быть на нашем новом проекте.

Обычно на агрегаторах тысячи и даже миллионы страниц, и чтобы заставить поисковики проиндексировать их все, необходимо сделать каждую страницу максимально качественной и отвечающей запросам пользователей.

В процессе разработки много внимания мы уделяем навигации по сайту — она должна быть интуитивно понятной и логичной для любого посетителя.

Бывают случаи, когда после очередного апдейта поисковиков на первой странице «Яндекса» по какому-либо запросу появляется страница, не предназначенная под него. Тогда мы начинаем выяснять причину, выдвигать различные гипотезы и вносить корректировки. Такие задачи порой отнимают немало времени, но с продуманной навигацией посетитель без труда найдет нужную ему страницу.





Так выглядит собранная неочищенная семантика для списка клиник по услуге «установка брекетов»



Создавайте контент для повышения конверсии

Трафик на сайт можно нагнать, но конверсий не будет, если не будет данных, достаточных для принятия решения о покупке.

Например, на «Яндекс.Картах» есть детские секции, но нет расписания занятий, которое очень важно для родителей первоклассников, чтобы составить график и состыковаться со школой и работой.

Более гибкий специализированный агрегатор выигрывает за счет наличия важных для выбора данных: расписание, тренеры, отзывы, фотографии, видео, цены, рейтинг. Таким образом, для повышения конверсии нужен контент, много контента.

Сбор контента — самая трудоемкая часть создания агрегатора. Данные должны быть максимально полноценными и актуальными. Например, для вывода расписания врачей необходимо реализовать интеграцию с CRM-системой клиники для получения данных каждые 10 минут. Помимо реализации самой этой функции, необходимо еще договориться об интеграции с каждой клиникой.





Пример карточки организации с выводом онлайн-расписания клиники



Помните, что платная реклама выгодна только при хорошей конверсии

Что касается платных каналов, контекстная или таргетированная реклама при профессиональной настройке позволяет получать стоимость лида дешевле, чем на корпоративных сайтах компаний и даже в интернет-магазинах небольших компаний. И все за счет более высокой конверсии благодаря широкому ассортименту и большому количеству данных.

Конечно, при этом все страницы сайта на пути пользователя по сайту должны быть спроектированы так, чтобы удовлетворить все его вопросы и намерения.



Как достичь максимума

Стратегия генерации лидов на агрегаторе сводится к экспертному кастомизированному выводу большого количества контента.

Чтобы понять, как именно должен быть устроен сайт, необходимо глубоко погрузиться в нишу.

Функциональность нужно продумывать очень детально и проходить путь пользователя по сайту снова и снова.

Когда речь заходит об услугах, нужно прорабатывать их не только в плане выгодных цен или удобных способов доставки. Возможно, пользователь уже знаком с услугой и знает, по каким параметрам он будет делать выбор, а возможно, ему для начала нужно объяснить, что это такое и как лучше выбирать.

В своей работе мы стремимся сделать так, чтобы у посетителя не было причины уйти с нашего сайта на другие. Например, для работы со стоматологическим порталом мне потребовалось изучить все стоматологические услуги, прочитать сотни статей, просмотреть десятки интервью со стоматологами на YouTube, прочитать их публикации, изучить все сайты конкурентов, а чтобы оставаться в курсе проблем я регулярно слежу за чатами стоматологов в Telegram.

В российском сегменте интернета по-прежнему наблюдается дефицит агрегаторов. Регулярно появляются новые ниши, которые нуждаются в агрегации — например, аренда самокатов. Есть «Яндекс.Карты» с расположением точек, есть сайты прокатов, но нет агрегатора со списком всех прокатов, которые можно отфильтровать так, как нужно пользователю.

За агрегаторами — будущее, и если у вас есть идеи для реализации — их нужно реализовать.

Фото на обложке: Andrey_Popov/Shutterstock