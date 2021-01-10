ИИ научит: как выстроить оптимальное взаимодействие сотрудников и искусственного интеллекта

На рынке корпоративного обучения появляется все больше технологий и инструментов, связанных с применением искусственного интеллекта. О том, как эффективно использовать ИИ в обучении сотрудников, а также о проблемах и их решении, рассказывает управляющий партнер компании Change Russia Елена Волкова.

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По данным недавнего доклада WEF The Future of Jobs 2020, в ближайшие пять лет каждый второй сотрудник в мире столкнется с необходимостью переобучения или повышения квалификации, а набор необходимых навыков изменится на 40%. При этом все бизнес-процессы, в том числе обучение сотрудников, подвергнутся цифровой трансформации у 84% работодателей. Стало быть, повсеместное использование инструментов искусственного интеллекта в корпоративном обучении — лишь вопрос времени. Дело за малым — научиться применять их максимально эффективно.

Как правильно использовать ИИ в обучении сотрудников

Применение решений на основе ИИ в корпоративном обучении выгодно работодателям и сотрудникам. Первые получают более эффективные бизнес-процессы и экономию ресурсов, вторые осваивают новые навыки в современной и удобной форме. Ниже — основные способы извлечь максимум из таких технологий.

Добиться персонализации

Двух сотрудников с полностью одинаковым бэкграундом и изначальными знаниями не существует. Тем более однородным не может быть весь персонал компании или даже конкретного отдела.



В идеале каждому сотруднику нужно подбирать индивидуальный формат обучения. Понятно, что ни у одного HR-подразделения не хватит ресурсов для разработки персональных программ для каждого. В этом как раз незаменим ИИ — алгоритм соберет информацию о предыдущем опыте пользователя и на основе этих данных создаст индивидуальные программы, соответствующие уровню знаний и навыков учащегося. ИИ поможет выявить слабые стороны сотрудника и сфокусироваться на их проработке. Обучение станет интереснее и полезнее, а уровень вовлеченности повысится.

Обеспечить непрерывность обучения

Классическое корпоративное обучение часто проводится фрагментарно, занятия доступны для персонала в определенное время, а теория оторвана от практики. В случае со встроенными ИИ-инструментами процесс обучения становится непрерывным — актуальные знания всегда под рукой.

Можно дать сотрудникам возможность в любой момент задать вопрос чат-боту и получить подсказку в реальном времени. Это касается как обучения пользователей новому софту, так и онбординга — адаптации сотрудников на новом месте работы. В ситуации пандемии это стало особенно актуально. Раньше сотрудник мог быстро задать вопрос коллегам в офисе, но из-за удаленки это стало практически невозможно.

Кроме того, в связи с карантинными ограничениями многие были оторваны от работы на несколько месяцев, а при возвращении обратно могли не вспомнить нюансы привычных рабочих процессов. Помочь освежить в памяти все детали — как раз одна из задач цифровых помощников на основе искусственного интеллекта.

Сэкономить время и ресурсы

Традиционные инструменты корпоративного обучения, будь то инструкции, офлайн-сессии, лекции, вебинары или тем более индивидуальные занятия, требуют большого количества времени и значительных финансовых затрат. Цифровые решения на основе ИИ позволяют обучать сотрудников быстрее и дешевле зачастую в процессе работы.

Исключить предвзятость

Преподаватели не всегда объективно оценивают своих учеников — это человеческий фактор, с которым мало что можно сделать. Среди возможных последствий — пониженная мотивация, ненужные конфликты и отсутствие ожидаемого результата даже при идеально составленной программе обучения. Применение инструментов на основе ИИ исключает такие ситуации.

Спрогнозировать карьерные перспективы

Благодаря анализу больших данных инструменты на основе ИИ позволяют выявлять у сотрудников лидерские качества и заранее предлагать им варианты профессионального развития и повышения квалификации. С другой стороны, алгоритмы способны прогнозировать, кто может уволиться в ближайшее время, давая компании возможность удержать сотрудника или своевременно найти замену.

Повысить лояльность сотрудников к новым технологиям

Инструменты на базе ИИ помогают сотрудникам легче осваивать новые технологии и сложные ИТ-системы, работать быстрее и эффективнее. Повышается лояльность пользователей, а именно она во многом является залогом успешной цифровой трансформации бизнеса.

Оценить учебный процесс

С развитием ИИ в сфере корпоративного обучения появляется дополнительный акцент — на основе анализа данных можно оценить не только учащихся, но и учебные материалы и процессы. Например, лучше понять, что означают правильные и неправильные ответы сотрудников: если многие ошиблись на одном вопросе, значит, скорее всего нужно лучше объяснять материал или давать больше практики. А возможно, сотрудникам был непонятен вопрос в тесте и его нужно сформулировать иначе.

Какие проблемы возникают и как их решать

Одна из главных проблем при внедрении ИИ-технологий — сопротивление сотрудников, иногда до откровенного саботажа. Можно сказать, что появились современные луддиты. В начале XIX века луддиты устраивали стихийные протесты и погромы против промышленной революции в Англии. Им казалось, что внедрение машин полностью вытеснит людей с производства и приведет к массовой безработице. Такие же страхи есть и сегодня.

Как тогда, так и сейчас эти страхи не имеют серьезных оснований. Просто человек всегда опасается негативного сценария развития событий, цепляется за старые привычки. Выход один — убеждать реальными примерами. Как только сотрудники видят, что технологии не заменяют их, а помогают в обучении и работе, доверие к ним возрастает.

Еще одна распространенная проблема — негативное первое впечатление от работы с ИИ, которое мешает оценить всю перспективность технологии. Например, при упоминании чат-ботов многие вспоминают свой давний опыт, жалуются на долгие, формальные, непонятные или бессмысленные ответы. Но технологии не стоят на месте: появляются чат-боты с NLU-алгоритмами (сокращение от Natural Language Understanding), которые не только общаются на естественном языке, но и самообучаются, расширяя лексикон в процессе использования.

Помимо сложностей на уровне человеческого восприятия стоит упомянуть и об одной чистой технической проблеме. Любые инструменты на основе ИИ являются лишь частью общей цифровой экосистемы. В случае внесения изменений в смежные блоки или внедрения новых технологий в компании важно не забывать обновлять данные, которые доступны ИИ-платформам.

Как извлечь максимум

Не тяните с внедрением инструментов на базе ИИ в процессы обучения и адаптации сотрудников. Это неизбежное решение, и чем раньше вы его примете, тем больше преимуществ по отношению к менее оперативным конкурентам получите. Изучите способы использования ИИ в обучении сотрудников и выберите те, которые лучше всего соответствуют вашим задачам, масштабу бизнеса и бюджету. Будьте готовы к проблемам, особенно на первом этапе. Внедрение ИИ требует терпения и настойчивости, но результат точно того стоит.

Фото на обложке: Sergey Nivens/shutterstock.com