5 ошибок предпринимателей при подготовке к банкротству

Как правильно вести себя в такой ситуации, рассказала Ирина Кузнецова, юрист-эксперт сервиса проверки контрагентов Rusprofile. В материале она поделилась пятью распространенными ошибками компаний в преддверии банкротства.

По данным Федресурса, количество банкротств юридических лиц за последние 9 месяцев снизилось на 2,4% по сравнению с 2021. Такая динамика связана с банкротным мораторием. Однако уже с 1 октября 2022 года он прекратил свое действие. Ожидается, что количество банкротных дел снова начнет расти.

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Последствия ошибок в предбанкротный период

Предбанкротный период — это три года до момента, когда суд примет заявление о признании должника банкротом. Ошибки в этот период могут привести как к административной, так и к уголовной ответственности — зависит от размера причиненного ущерба.

Руководителю грозит уголовная ответственность, если причинен крупный ущерб — более 2, 25 млн рублей ст. 196 УК РФ. Если сумма меньше, ответственность административная.

Есть и третий вариант — субсидиарная ответственность руководителей, собственников и других лиц, которые могли принимать значимые решения. Субсидиарная ответственность в банкротстве — это когда по долгам компании расплачиваются ее значимые лица из собственных денег или имущества.

Например, если руководителя привлекли к субсидиарной ответственности, для расчета с кредиторами его фирмы могут быть использованы деньги, вырученные от реализации принадлежащего ему лично имущества — например, квартиры или автомобиля.

Рассмотрим подробнее, какие ошибки чаще всего допускают предприниматели.

Ошибка 1. Заключать фиктивные сделки

Ошибочные действия

В преддверии банкротства компании заключают фиктивные сделки, чтобы вывести как можно больше активов и сохранить свое имущество.

Риски. Привлечение к уголовной, административной и субсидиарной ответственности.

Подробности

После возбуждения дела о банкротстве арбитражный управляющий изучает документацию каждой сделки, заключенной в предбанкротный период. Он делает это, чтобы увеличить конкурсную массу и вернуть в активы должника имущество, которое он вывел незаконно. Ведь чем богаче должник, тем проще погасить требования кредиторов.

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Сделки, которые покажутся арбитражному управляющему или кредиторам подозрительными, являются оспоримыми. Они могут заявить об их недействительности в рамках банкротного дела. При этом сокрытие информации и непредоставление ее по запросу управляющего незаконно — и может привести к ответственности, вплоть до уголовной.

Иногда компания заключает подозрительную сделку случайно.

Например, подписывает договор с фирмой-однодневкой, не проверив контрагента должным образом. Впоследствии она ожидаемо получит вопросы от налоговой. В предбанкротном состоянии такие ошибки особенно болезненны, поскольку арбитражный управляющей тоже заинтересуется сделкой с недобросовестным партнером.

Под подозрение в первую очередь попадают такие виды сделок:

Мнимые сделки

Заключаются для вида, без намерения создать правовые последствия ст. 170 ГК РФ.

Компания заключила договор поставки товара, произвела оплату, но товар не получила. Деньги перешли на счет мнимого поставщика, финансовое положение должника в ущерб интересам кредиторов ухудшилось.

Очевидно, что такая сделка совершена лишь на бумаге и преследует единственную цель: вывод денежных активов. Конкурсная масса, то есть состав имущества должника, таким образом уменьшается, от чего страдают интересы кредиторов.

Притворные сделки

Их заключают, чтобы прикрыть другую сделку ст. 170 ГК РФ.

Организация в преддверии банкротства заключает договор купли-продажи автомобиля. Но фактически она передает его другой компании безвозмездно, не требуя взамен денег. При этом организация, которая приняла дар, связана с компанией-продавцом: у них один руководитель.

Таким образом, на бумаге заключен договор купли-продажи, но на самом деле он лишь прикрывает другую сделку, запрещенную между юрлицами (дарение), и является способом вывода имущества из активов продавца, в то время как фактически имущество остается в руках прежнего владельца.

Ничтожные сделки

Такие сделки совершены с нарушением закона. Например, несоблюдение требования к форме сделки: договор продажи доли заключили в простой письменной форме, а не заверили у нотариуса.

Невыгодные сделки

Это сделки по заниженным ценам или те, в которых прослеживается неравноценность встречного исполнения. Например, компания-потенциальный банкрот продает технику по ценам ниже рыночных. Поступление на ее счет меньшей суммы, чем могло быть, противоречит интересам кредиторов.

Такие сделки можно оспорить, если с момента их заключения до принятия судом заявления о банкротстве прошло не более года. Чтобы не получить обвинения в заключении заведомо невыгодной сделки, при продаже имущества в предбанкротный период заручитесь заключением независимого оценщика.

При оспаривании сделки в суде это заключение станет подтверждением, что цена договора соответствовала реальной стоимости имущества.

Сделки, причиняющие вред кредиторам

Такие сделки могут быть признаны недействительными, если с момента их заключения и до принятия заявления о признании должника банкротом прошло не более трех лет. В отличие от мнимых и притворных сделок эти внешне ничем не отличаются от законных: договор заключен и исполняется.

Однако их условия далеки от общепринятых, а потому они выглядят подозрительно.

У компании есть три договора с разными контрагентами на оказание однотипных консультационных услуг. По двум договорам оплата идет по среднерыночным ценам, а по одному из них цены в несколько раз выше за те же объемы.

Управляющему или кредиторам нужно доказать три обстоятельства:

сделка совершена, чтобы причинить имущественный вред кредиторам; вред действительно наступил; другая сторона сделки знала или должна была знать о цели потенциального банкрота.

Ошибка 2. Отдавать преимущество определенным кредиторам

Ошибочные действия

Потенциальный банкрот не соблюдает очередность при расчетах с контрагентами. Обычно это совершают умышленно или по ошибке. Умысел состоит в прямой выгоде: например, деньги перечисляют одной и той же организации для их вывода.

Риски. Признание расчетов с контрагентом недействительными, включение денег в конкурсную массу.

Подробности

Очередность выплат контрагентам зависит от того, в какой момент у каждого из них возникло право требовать долг. Предпочтение одному из кредиторов в виде нарушения очередности и регулярная оплата его счетов в ущерб другим, к примеру, вызовет подозрения и последующее оспаривание.

Поэтому важно не отдавать преимущества ни одному из контрагентов за шесть месяцев до возможного банкротства.

5 апреля компания оплатила два счета одного из поставщиков от 30 марта и 4 апреля на общую сумму 700 тыс. руб. 1 апреля она получила счет от другого контрагента, однако по нему платеж не провела. 10 апреля она снова расплатилась со своим «предпочитаемым» поставщиком на 300 тыс. руб. Через четыре месяца плательщик ушел в банкротство.

Арбитражный управляющий оспорил платежи предпочитаемому поставщику, суд признал их недействительными. Деньги вернулись в конкурсную массу.

Ошибка 3. Снимать деньги со счетов

Ошибочные действия

Иногда накануне банкротства руководители компаний под разными предлогами начинают снимать деньги со своих счетов в попытке «увести» их подальше от процедуры банкротства.

Это, пожалуй, худшее решение из всех возможных.

Риски. Такие действия — прямой путь к уголовной ответственности по ст. 195 УК РФ за неправомерные действия при банкротстве.

Подробности

Подозрительными операциями считаются снятия со счета юридического лица или зачисление на него наличных денежных средств на сумму от 1 млн руб ст. 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Безосновательных снятий на такие суммы нужно избегать.

Обнуление счетов компании накануне банкротства, как и частичное снятие денежных средств, может быть расценено как неправомерные действия при банкротстве ст. 14.13 КоАП РФ, ст. 195 УК РФ.

На практике к ответственности привлекают не так часто (по статистике за 2021 год было рассмотрено 85 дел об административных правонарушениях и всего 8 уголовных дел), однако риск, что сработает именно этот рычаг воздействия, всегда есть.

Ошибка 4. Не соблюдать порядок в финансовой документации компании

Ошибочные действия

Отсутствие необходимых документов:

договоров,

счетов,

актов сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг,

не заверенные или неправильно оформленные документы,

ошибки в финансовых данных.

может быть следствием как плохой организации делопроизводства в компании, так и результатом сознательного утаивания документации.

Риски. Сокрытие, уничтожение, фальсификация документов, содержащих информацию об экономической деятельности организации, влечет административную ст. 14.13 КоАП РФ и уголовную ст. 195 УК РФ ответственность.

Подробности

Перед банкротством важно навести порядок в документах:

проверить, по всем ли договорам есть подтверждение исполнения,

провести инвентаризацию имущества,

самостоятельно проанализировать все совершенные сделки на предмет их фиктивности.

Компания приобрела дорогостоящие ноутбук и принтер, но после возбуждения дела о банкротстве документы, связанные с этой покупкой, исчезли. Однако арбитражный управляющий при проверке данных по инвентаризации обнаружил недостачу.

Выяснилось, что техника «съехала» на дом к сестре директора компании — якобы из-за износа. Но документы о ее приобретении и о списании так и не нашлись. Налицо сознательный вывод имущества из конкурсной массы, который попытались «прикрыть» отсутствием документов.

Кроме аудита договоров и документов важно проверить наличие досье на каждого бизнес-партнера. Чтобы избежать проблем с налоговой, нужно хранить доказательства:

реальности существования, степени надежности, добросовестности, репутации бизнес-партнеров, сведения о полномочиях руководителя и подписантов.

Если есть пробелы, желательно восполнить недостающую информацию: это можно сделать с помощью сервиса проверки контрагентов. В некоторых из них можно даже скачать выписку из ЕГРЮЛ на нужную дату: например, выбрать день заключения сделки или предшествующую ему дату.

В сервисе ФНС России сделать это не получится.

Ошибка 5. Избегать обращения в суд с заявлением о банкротстве своей компании

Ошибочные действия

Не поданное вовремя компанией заявление о своем банкротстве.

Риски. За неисполнение обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве предусмотрена административная ответственность ст. 14.13 КоАП РФ. Размер штрафа небольшой — от пяти до десяти тысяч рублей на должностное лицо.

Однако это также является одним из оснований привлечения к субсидиарной ответственности руководителя компании.

Подробности

Руководителю лучше других известно об истинном состоянии дел компании. Когда у компании есть признаки неплатежеспособности и очевидно, что банкротства не избежать, директор обязан подать в суд заявление о признании банкротом.

Спасти компанию вряд ли получится, зато это позволит избежать ряда негативных последствий — например, субсидиарной ответственности руководителя по долгам банкрота.

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Ситуации, когда компании нужно подать в суд заявление о собственном банкротстве:

удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов сделает невозможным выполнение требований остальных кредиторов;

компания приняла решения о ликвидации или об обращении в арбитражный суд с заявлением о своем банкротстве;

есть постановление ФССП об обращении взыскания на имущество должника, если такое взыскание значительно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

у компании есть задолженность по трудовым выплатам, не погашенная в течение трех и более месяцев.

Подать заявление нужно в течение месяца после того, как возникло одно из обстоятельств, свидетельствующих о несостоятельности.

Рекомендации

Что нужно делать

Помнить, что арбитражный управляющий или кредиторы могут оспорить сделки, заключенные в три предшествовавшие банкротству года. Тщательно изучать информацию о бизнес-партнерах, чтобы по ошибке не заключить подозрительную сделку с однодневкой. Держать документы в порядке: проверить наличие и содержание договоров, актов сдачи-приемки и счетов к ним, досье на партнеров. Если появляются признаки несостоятельности — обращаться в суд с заявлением о собственном банкротстве.

Что делать не нужно

Заключать сделки, которые можно признать фиктивными. Безосновательно снимать со счетов компании суммы от 1 млн руб. Оказывать преимущество одним кредиторам перед другими.

Фото на обложке: Shutterstock / Vitaliy Abbasov