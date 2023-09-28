Кто такой венчурный инвестор и как им стать?

Сегодня инвестирование стало как никогда доступным. Можно покупать ценные бумаги крупных компаний, а можно вкладываться в молодые проекты и стартапы. Венчурный инвестор — одна из самых рисковых и прибыльных ролей в этой сфере. Кирилл Фомичев, инвестор, сооснователь международного венчурного клуба Prosto VC, рассказывает о специфике этой роли.

Чем венчурный инвестор отличается от других инвесторов?

На рынке инвесторов существует множество разных ролей. Чаще всего венчурного инвестора можно спутать с бизнес-ангелом, поэтому стоит разобраться, в чем же разница между этими двумя ролями, хотя их деятельность отчасти пересекается.

1. Источник и направление финансирования

Бизнес-ангелы обычно вкладывают в стартапы свои личные средства. Они могли накопить свой инвестиционный капитал благодаря собственным предпринимательским проектам или другим деловым начинаниям. И, как правило, стремятся инвестировать в проекты, находящиеся на уже знакомом им рынке.

В то же время венчурные инвесторы — обычно представители более крупной организации, например, венчурного фонда, который объединяет средства различных партнеров с ограниченной ответственностью для инвестирования в стартапы. Хотя бывают и исключения: венчурный инвестор может вести индивидуальную активность, а бизнес-ангелы — объединяться в клубы. Поэтому продолжаем искать различия дальше.

2. Уровень участия

Бизнес-ангелы, как правило, более практичны и активно участвуют в стартапах, в которые они инвестируют. Они могут предлагать рекомендации, наставничество и создавать связи в отрасли в дополнение к своим денежным инвестициям.

С другой стороны, венчурные инвесторы могут быть менее вовлечены во внутреннюю жизнь проекта и могут оказывать большую финансовую и стратегическую поддержку, не обязательно будучи столь же глубоко погруженными в повседневную деятельность компании.

3. Инвестиционный этап

Бизнес-ангелы часто участвуют на самых ранних стадиях запуска стартапа, предоставляя первоначальный капитал, необходимый для запуска бизнеса. Они могут инвестировать в высокорисковые идеи или концепции, обладающие потенциалом для роста.

Венчурные инвесторы обычно приходят на более поздних стадиях развития компании, например, на этапе роста или расширения, когда стартап уже продемонстрировал рыночную привлекательность и потенциал масштабируемости.

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4. Инвестиционные критерии

Бизнес-ангелы часто инвестируют в отрасли или сектора на основе личного опыта и знаний. Они склонны поддерживать стартапы, которые соответствуют их собственным интересам и связям.

Венчурные инвесторы, являясь частью более крупных фирм, часто имеют более разнообразные инвестиционные критерии и не ограничиваются одним рынком или одной сферой. Наоборот, они стараются максимально диверсифицировать свои портфели.

Важно отметить, что эти различия не являются абсолютными и варьируются в зависимости от индивидуальных предпочтений, инвестиционных стратегий и конкретных обстоятельств.

Понимание этого различия позволяет, в свою очередь, ответить на еще один важный вопрос: «Кто может стать венчурным инвестором?»

Какие навыки и опыт нужны венчурному инвестору?

За всю свою жизнь я видел многих венчурных инвесторов, и я точно могу сказать, что жестких критериев для входа на этот рынок нет. Есть инвесторы, которые отлично разбираются в технологиях и проектах, а есть те, кто глубоко погружаются в процессы, имеют за плечами опыт предпринимательства, ведения собственных проектов.

Есть и третья группа — абсолютные новички, не имеющие опыта в инвестировании и обладающие только внутренним чутьем или полагающиеся на советы и тренды, которые считывают по своему окружению.

Поэтому можно говорить, что основополагающую роль для венчурного инвестора играют мягкие навыки. Среди самых необходимых можно назвать три качества:

Любопытство

Венчурные инвестиции связаны с новыми проектами, стартапами, способные полностью изменить существующую картину рынка. Это на 100% мышление за рамками уже имеющихся реалий, и инвестору важно уметь думать вне этих рамок, иметь интерес, преодолевающий риск, чтобы разглядеть потенциал проекта, в который он собирается вкладываться.

Любопытство свойственно каждому из нас, и все-таки в сфере инвестиций это качество нужно развивать наравне с навыками или физическими способностями. Сделать это можно несколькими способами: развивать эрудицию, постоянно узнавать новое и таким образом вызывать в себе интерес к окружающему миру. Обязательно заведите привычку задавать вопросы, даже касающиеся самых простых вещей: «как?», «почему?» и «зачем?».

Способность прогнозировать

Важность этого навыка, опять же, напрямую связана с природой стартапов, на которые направляются инвестиции. Инвестору важно понимать, чем живет и как будет меняться рынок. Как конкретный стартап может изменить траекторию развития этого рынка и вывести ее на новый уровень, какой вектор развития он задаст на следующие 5-10 лет.

Прогнозирование — тоже навык, требующий тренировки. И он произрастает из любопытства. Добавьте к этому качеству абстрактное мышление, приправьте критическим, и вы получите способность составлять стратегии с несколькими сценариями развития. Личная рекомендация: «Черный лебедь» Нассима Талеба.

Коммуникации

Социальный капитал играет важную роль в жизни венчурного инвестора, он находится примерно наравне с личностными качествами и непосредственно финансовым капиталом, который направляется на инвестирование.

Большинство информации в нашей среде мы получаем из практического опыта — своего и окружающих. Поэтому, чем обширнее будет наработанный социальный капитал, тем больше у инвестора будет шансов принять верное решение, ведь кто-то из окружения может в необходимый момент предоставить инсайдерскую информацию, поделиться прогнозом и предоставить необходимую аналитику.

Естественно, успех не стоит на этих трех качествах, как на трех слонах, и одними ими ограничиваться точно не нужно. Важно понимать, что в инвестициях, как в рынке с высокими рисками, лишних навыков не бывает. Вы никогда не знаете, в какой момент внешние обстоятельства и ваши знания могут сложиться так, чтобы принести вам инсайт.

Как выглядит жизненный путь венчурного инвестора

У венчурного инвестора есть несколько вариантов стратегий развития на рынке. Во многом он определяется личной траекторией развития и логически вырастает из ответа на вопрос: «Зачем я захожу на этот рынок?».

Для кого-то определяющим фактором становится любопытство — человек хочет быть в тренде новых технологий и решений, активно участвовать в реформировании рынка, сыграть в так называемую «Большую игру».

Так, например, у меня есть два операционных проекта: маркетинговое агентство и бренд одежды. В обоих случаях у меня нет ноу-хау или цифрового продукта, уникальной бизнес-схемы, которые могли бы перевернуть рынок. Эти проекты живут и функционируют в пределах рынка. Но в роли венчурного инвестора я могу подняться над рынком, на уровень индустрии, и влиять уже на этот уровень.

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Если инвестор выбирает такой путь, то он может двигаться по арке диверсификации своего портфеля: набирать в свое портфолио больше разных проектов, распределять активы по различным стартапам. Считается, что для выхода в плюс нужно как минимум 15-20 проектов.

Еще один путь — это создание венчурного фонда. Одно из основных преимуществ венчурного фонда перед прямыми инвестициями заключается в разделении риска. Венчурный фонд инвестирует в портфель компаний, что снижает вероятность потери всего капитала в случае неудачи одной из компаний.

Кроме того, венчурные фонды обычно имеют экспертную команду, которая имеет опыт работы с компаниями на ранних стадиях развития и может предоставить стратегическое руководство и поддержку. Фонды также часто имеют доступ к широкой сети связей и ресурсов, что может быть полезно для компаний в процессе их развития. Они могут помочь свести компании с партнерами, клиентами и другими инвесторами.

Бывает, что инвестор выбирает путь в противоположном направлении: отказывается от диверсификации своих активов или осуществляет ее минимально, вкладывая максимум финансов или личных усилий в один конкретный проект.

Причин такому поведению может быть много: инвестор попросту «влюбляется» в проект или видит в нем исключительный потенциал. Когда проект разрастается, инвестор может уйти в него «работать» — станет управляющим партнером или операционным директором. Такой путь подходит инвесторам, которые нацеливаются на снижение рисков и получение стабильной прибыли.

Что читать, смотреть и слушать, чтобы разобраться в венчурных инвестициях

Хоть у рынка венчурных инвестиций и низкий порог входа, у этого преимущества есть теневая сторона — высокая степень неопределенности. Тут нет универсальной стратегии успеха и четких гайдлайнов, как и во что инвестировать, чтобы достичь успеха.

Авторитетных и релевантных источников информации, на которые можно ссылаться постоянно, тоже немного. Большую часть информации инвестор получает из собственного практического опыта или от других игроков рынка в процессе нетворкинга.

Но вот несколько книг и каналов, которые я точно могу рекомендовать:

«Легкий венчур. Практическое руководство для начинающих ангелов и будущих единорогов». Автор Игорь Рябенький

В книге «Легкий венчур» можно найти 25 захватывающих глав-дудлов, где автор рассказывает о процессе поиска перспективных стартапов, достойных инвестиций, а также о поиске инвесторов, готовых вложить средства в проект.

Используя примеры из своего более чем 30-летнего опыта, Рябенький рассказывает об особенностях ранних стадий инвестиций, дает советы о том, как сохранить фокус на своем проекте, а также рассказывает о том, на что обращают внимание инвесторы при принятии решения о вложении денег и доверии в проект.

Автор правомерно утверждает, что успех в венчурной индустрии осуществим только в том случае, если инвестор понимает мышление стартапера, а предприниматель знает, на что обращают внимание бизнес-ангелы при решении о вложении средств в проект.

«От носорога к единорогу. Как провести компанию через трансформацию в цифровую эпоху и избежать смертельных ловушек». Авторы: Виктор Орловский, Владимир Коровкин

Полезный гайд на основе 40 кейсов поможет трансформировать классический бизнес под современные реалии цифровой экономики и подскажет точки роста для компании.

Помимо этого, важным источником релевантной информации становятся Telegram-каналы инвесторов, где они регулярно делятся своими инсайтами. Вот несколько каналов, которые я могу рекомендовать:

Ещё больше полезных источников вы найдете в подборке RB.ru.

Фото на обложке: Shutterstock / Olivier Le Moal