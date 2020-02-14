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В корпорацию через хакатон: зачем стартапам участвовать в соревнованиях разработчиков

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Максим Федына
Максим Федына

старший аналитик по работе с инновациями «МегаФона»

Ольга Лисина

В преддверии Moscow Travel Hack Максим Федына, старший аналитик по работе с инновациями «МегаФона», рассказывает, почему хакатон — взаимовыгодное мероприятие для корпораций и стартапов. И делится опытом работы компании со стартапами на примере Технологической песочницы.

В корпорацию через хакатон: зачем стартапам участвовать в соревнованиях разработчиков

В России первые хакатоны появились 10 лет назад. C тех пор они пережили настоящий бум популярности. Банки, IT, телеком, промышленные компании стали массово поддерживать существующие и проводить собственные хакатоны. 

Подобные мероприятия стали эффективным инструментом по «хантингу» IT специалистов, и энтузиазм, который вызывает участие компании в хакатоне у HR-подразделения, понятен. Всего за пару дней на них можно познакомиться с сотней разработчиков, наглядно оценить их хард и софт-скиллы и пригласить понравившихся кандидатов на работу в компанию. 

Ярким примером успешного стартапа, родившегося на хакатоне, является MSQRD – приложение, позволяющее накладывать маски на видео в реальном времени, которое в марте 2016 года приобрел Facebook. Несмотря на то что в большинстве случаев 48 часов хакатона недостаточно для создания решения, подходящего для внедрения в корпорации, он может стать источником инноваций. 


Взаимный интерес

Корпорации заинтересованы в стартапах ничуть не меньше, чем стартапы в корпорациях.  Например, мы выступаем стратегом для стартапов в области Big Data, клиентского сервиса, голосовых роботов, маркетинга, ритейла, кибербезопасности – всего того, что является неотъемлемой частью телеком-бизнеса.

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В компании мы развиваем целый ряд новых направлений и сервисов для клиентов: ТВ, банковскую карту, кэшбэк-сервисы, путешествия, образование, здоровье, игры и другие. Они быстро растут и встраивают стартапы в свою экосистему. 

Мы участвуем в отраслевых мероприятиях, конкурсах и хакатонах для того, чтобы показать, что у нас не просто есть спрос на такие решения – есть желание и готовность пилотировать их и создавать со стартапами новые совместные продукты.

Работа продолжается на нашей внутренней площадке – в «Технологической песочнице». Она позволяет быстро проводить пилоты со стартапами и тестировать новые технологии, выделять необходимую для пилота инфраструктуру, находить внутренних заказчиков и, в случае успеха, внедрять решение в «МегаФоне».

За полтора года работы Технологической песочницы в нашей воронке собралось 1700 стартапов, мы защитили на Инновационном комитете более 70 пилотов. Тридцать из них уже реализованы, самые успешные кейсы масштабируются. Например, радио-агрегатор «Радиоменю», мобильное приложение, которое позволяет выбирать радиостанцию, или роботизированная телефония. 

Первый примечателен тем, что был хорошо воспринят как аудиторией слушателей, так и самими радиостанциями. Мы продвигали дополнительный сервис с помощью SMS и получили конверсию в запуск приложения около 2,5%, в то время как средняя конверсия в данном канале находится на уровне 1%.

Агрегатор также получил дополнительную поддержку со стороны радиостанций, которые продолжили встраиваться в приложение даже после запуска, несмотря на то, что пилот был непубличным. 

Пилот с голосовыми роботами в результате десятков проведенных испытаний подтвердил удивительную гипотезу, что робот может продавать некоторые услуги с конверсией не только сравнимой, но и превышающей конверсию продавца. Стоимость продажи роботом в разы дешевле и есть потенциал еще большего ее снижения при масштабировании.

Мы пошли дальше и для оценки эффективности звонков, сделанных роботом, и поиска ошибок начали тестировать решения стартапов, позволяющие прослушивать и анализировать сделанные звонки. Благодаря речевой аналитике удалось более чем в 80 раз сократить время «ручной прослушки» и найти инсайты, влияющие на качество продаж.

Эффективность участия компании в хакатонах оценивается через паблисити. KPI простой, но носит отложенный эффект: это все стартапы, которые попали в воронку, узнав о наших задачах благодаря хакатону. Они получили рассылку, увидели анонс или услышали о мероприятии от друзей, приняли в нем участие, а после пришли к нам с новым проектом и в итоге попали в «Песочницу».


Почему стартапу стоит участвовать в хакатонах?

У стартапов есть несколько веских причин для участия в хакатоне. Прежде всего это Customer Development — тестирование идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных потребителях. На тематическом хакатоне собираются эксперты индустрии из разных компаний. Если вы создаете продукт в этой области, есть отличная возможность узнать о проблемах потенциального клиента, текущих решениях и их недостатках, лучше понять рынок и свою нишу. 

Во-вторых, личный контакт. Работа с корпорацией начинается с поиска в ней нужных вам людей. Среди тысяч сотрудников наверняка есть те, кому будет интересен ваш продукт. Но поиски этого человека часто напоминают поиски черной кошки в темной комнате, причем ее там может и не оказаться вовсе.

Эксперт, который поможет вам своим советом и опытом на хакатоне, будет чувствовать свою сопричастность к созданию продукта, он может стать ментором и, возможно, даже амбассадором проекта внутри своей компании. Знакомьтесь с менторами – они могут дать не только хороший совет, но и сделать интро с потенциальными инвесторами или клиентами.

В-третьих, усиление команды. На хакатоне вы на 48 часов сфокусированы на создании своего продукта и окружены единомышленниками. Знакомьтесь с участниками — среди них могут быть те, кто загорится вашей идеей и захочет присоединиться к команде. 

И, в-четвертых, конечно, PR. Корпорации любят рассказывать об успешных кейсах. Поэтому если после победы на хакатоне вы вернулись с MVP своего проекта (minimum viable product — версией продукта с минимальным функционалом, решающим одну из проблем пользователя), можете рассчитывать на медиа поддержку и место на стенде корпорации на крупных бизнес-форумах.

Фото на обложке: Shutterstock / Profit_Image

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