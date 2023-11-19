Десять вдохновляющих рекламных кампаний последних трех лет

Уникальные маркетинговые стратегии не только привлекли внимание к компаниям, но и продемонстрировали силу инновационных решений. О самых вдохновляющих рекламных кампаниях с 2020 по 2023 годы рассказывает директор по развитию PRonline Дмитрий Трепольский.

За последние годы было запущено большое количество рекламных компаний, которые оставили значимый след в истории медиаотрасли. Они изменили способы общения и связей брендов со своей аудиторией.

Манящий QR-код

Зимой 2022 года зрители Суперкубка увидели странную рекламу: на огромном экране появился плавающий QR-код и ничего больше. Такой ход заинтересовал огромную аудиторию, которая начала сканировать изображение, которое автоматически переводило их на сайт компании Coinbase.

Там они получали подарок в виде биткоинов на сумму $15. В течение нескольких минут после старта рекламы веб-сайт компании посетило свыше 20 млн человек. Несмотря на то, что большая часть экспертов высказывается против «размытой» рекламы, опыт Coinbase доказывает, что она может быть крайне эффективна. Иногда создание ощущения тайны у потребителей может стать отличным инструментом для их мотивирования.

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Реклама McDonald’s

Сеть ресторанов быстрого питания создала рекламную кампанию, в которой не участвовали ни фото ресторана, ни бренд, ни костюмы. В видеоролике офисные сотрудники всего лишь приподнимают брови, смотря на своих коллег, и все понимают — пришло время пообедать! В итоге почти каждый человек в помещении и все остальные прохожие, попадавшиеся по дороге, оказываются втянутыми в толпу, идущую к заведению.

Эта реклама призвана положить начало новой тенденции, когда люди просто поднимают брови, демонстрируя выразительный взгляд, говорящий о том, что они хотят «Биг Мак» или другой бургер сети. Отличный пример сильного бренда, где слова уже излишни!

Несгораемая книга

Писательница Маргарет Этвуд в сотрудничестве с Penguin Random House провела потрясающую акцию в рамках выступления против школ, запрещающих почитать определенную литературу и сжигающих книги. Вместе они создали настоящую несгораемую книгу «Рассказ служанки». Обложка экземпляра была обернута кинопленкой, страницы сделаны из термостойкой фольги, а переплет — из никелевой проволоки.

Книгу купили за $130 тысяч долларов, которые ушли на поддержку миссии PEN America по защите свободы слова. Это был смелый шаг, который оценили по достоинству. Кампания привлекла внимание всего мира, дав людям надежду на свободу самовыражения.

«А вы готовы к кибератаке?»

Компания IBM долгое время помогала брендам с эффективным проектированием, построением и управлением своим бизнесом. Однако рост облачных услуг и количества онлайн-поставщиков привели к увеличению конкуренции, а бизнес среда, в которой работала IBM, кардинально изменилась.

Это потребовало решительных действий, и организация запустила рекламную кампанию, выделяющую их на фоне аналогичных продуктов — мнимую видимость кибератаки.

IBM начала предпринимать шаги, побуждающие их аудиторию защищать свой бизнес. В сотрудничестве с PR-агентством компания создала драматическую атмосферу возможной кибератаки и показала, как она может повлиять на их дело. В течение всего пары месяцев контент на эту тематику получил свыше 200 тысяч показов и 500 тысяч актов взаимодействия с опубликованными материалами.

Burger King и McDonald’s

Знаменитая «борьба» между ресторанами быстрого питания Burger King и McDonald’s длится уже долго, но однажды первый решил изменить тактику и поддержать конкурента. Этот ход был неожиданным и шокирующим, а количество упоминаний о компании в сети резко увеличилось.

Индивидуальный плейлист

В прошлом году Spotify запустил кампанию Wrapped, где собрал для пользователей плейлисты из их любимых треков и дав им уникальные обложки. Аудитория приложения могла посмотреть на свои музыкальные предпочтения и привычки со стороны, что повлекло за собой большое количество лайков и репостов. Это сделало кампанию по-настоящему вирусной, а люди вновь начали ценить индивидуальность.

Разговор с самим собой

Dove запустил кампанию #SelfieTalk, начав выпускать обратные селфи. Это фотографии, на одной половине которых нет ни единого изменения и редактуры, а на второй — полный макияж.

Бренд делал все, чтобы женщины, молодые девушки и подростки начали принимать себя в естественном виде и замечать свою индивидуальность и уникальность. Весь мир заговорил об этой кампании. А идея обратить вспять негативное влияние социальных сетей на юных девочек постепенно сдвинулась с «мертвой точки».

Возвращение пластика

Мощная рекламная кампания Greenpeace также многих не оставила равнодушными. Организация представила изображения пластиковых отходов, которые ее сотрудники лично извлекли из океана и пляжей. По «сюжету» компания продает аудитории старую тару, показывая, что пластик не исчезает с лица земли даже спустя десятилетия.

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«Нет» неравенству!

К Международному женскому дню кампания CPB London сделала сюрприз для своей аудитории. Эксперты опросили людей по теме гендерного неравенства в профессиональной сфере.

Оказалось, что порядка 45% детей, например, считают, что медсестрой может быть только женщина, а мужчины — врачами. 60% посчитали специальности электрика и сантехника прерогативой юношей, а не девушек, а 46% убеждены, что женщины ничего не смыслят в инженерных делах.

На основании этих ответов была создана яркая наружная реклама, бросающая вызов стереотипам, которая получила свыше 4,7 млн показов в социальных сетях.

Вернитесь в детство

Компания Spooky Spectacle заключила партнерское соглашение с JMC Brick House — новым бизнесом, которые проводит мероприятия с Lego для местной молодежи. В рамках организованного конкурса люди всех возрастов могли создать собственное творение из конструктора известного бренда на тематику ужасов, привидений, фантастики и косплея.

Отклик был потрясающим, потому что эта кампания позволила взрослым отвлечься от рутинных задач и обязанностей, чтобы снова ненадолго вернуться в детство. Это помогло им заново открыть в себе любовь к творчеству и новизне, а внимание к компании значительно увеличилось.

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