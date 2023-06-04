Бинарные опционы в России в 2023 году

Стоит ли выходить на рынок бинарных опционов в России сегодня, законно ли ими торговать и как относятся к этому инструменту профессионалы, рассказала Ольга Сабитова, финансовый аналитик, создатель курсов по финансам и автор YouTube-канала про финансы «ИнвестДруг».

Брокеры бинарных опционов обещают трейдерам быстрое обогащение, множество бонусов и страховочных инструментов. Но пользователи торговых платформ часто жалуются на обман, потерю капитала и делятся негативным опытом работы на этих площадках.

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Бинарные опционы — сложный финансовый инструмент для профессиональных трейдеров. Они появились в США в 1971 году в Чикаго. Основная задача такого опциона — защитить управляющего от резких движений рынка.

Название инструмента отражает суть сделки binary — «двоичный», то есть дающий только два варианта. Ее можно сравнить с пари «орел или решка». Исходя из своих прогнозов и анализа рынка, трейдер делает ставку на рост или снижение цены актива: акций, валюты, золота, нефти и др.

Проще говоря, пользователь делает ставку, что акции компании Х вырастут (или упадут) в ближайшие Y дней/часов/минут. В зависимости от вероятности наступления событий, меняется вознаграждение: чем выше вероятность того, что ставка сыграет, тем меньше прибыль.

Главная задача инструмента — создавать иллюзию возможности заработка, чтобы в итоге трейдер потерял крупную сумму на важной ставке. Менеджеры компании «подогревают» интерес и даже дают рекомендации, на что поставить, в связи с выходом как-либо новости.

Например, известный бренд объявил о презентации нового устройства. В ожидании того, что гаджет заинтересует аудиторию, трейдер купил опцион с параметрами:

ставка на рост акций компании (величина роста не имеет значения);

время исполнения опциона (срок);

размер возможной прибыли в случае успеха (чаще всего она составляет 70-80% от ставки);

размер убытка в случае падения акций (обычно 100% от ставки).

Рынок бинарных опционов цикличен, на него влияет множество макроэкономических факторов. Главный из которых — динамика стоимости активов. С 2020 по 2022 год активно росли фондовый и криптовалютный рынок.

Коронавирус настолько напугал мировую финансовую систему, что за два года центральные банки напечатали рекордное количество денег. Центробанк выпустил почти $12 тлн. США эмитировали столько долларов, сколько не печатали последние 40 лет — $5,9 трлн, Еврозона — $2,5 трлн.

Эти деньги перетекли на фондовый, криптовалютный и другие рынки, поэтому в течение двух лет внимание трейдеров было приковано именно к ним, а бинарные опционы оставались на финансовой периферии. Но вскоре за рекордной эмиссией последовала ожидаемая инфляция, акции некоторых компаний обрушились так резко, что на рынках началась настоящая паника. Рухнул биткоин. Последовали громкие «хлопки» банков.

Потеряв деньги на традиционных рынках и столкнувшись с санкционными ограничениями, трейдеры вернулись к «Форексу» и бинарным опционам в России в 2022 году. Интерес к ним растет и на протяжении текущего года.

Насколько легальны операции с опционами в 2023 году?

Прямого запрета торговли бинарными опционами в российском законодательстве нет, как и нормативно-правовой базы, которая объясняла бы механизм их функционирования, стандарты и регулировала выпуск. Поэтому участники рынка работают по правилу «что не запрещено — разрешено».

В таких странах, как Бельгия, Италия, Франция, Израиль деятельность организаций, предоставляющих доступ к трейдингу бинарными опционами запрещена. А в Великобритании они приравнены к онлайн-казино и азартным играм. Дело в том, что деятельность таких компаний не имеет отношения к биржам или другим организаторам торгов.

Запустить торговлю бинарными опционами может почти каждый. Для этого нужен стартовый капитал и небольшая команда, которая будет администрировать необходимое программное обеспечение и сайт торговой площадки. Зарегистрированный на ней трейдер, делая ставку, заключает пари не с другим трейдером, а фактически играет против компании.

Такую организацию правильнее назвать не брокером, а дилером. Брокер — это посредник между трейдером и биржей, а дилер — прямой контрагент. Он стремится собрать как можно большую базу клиентов и максимально активно играть против них, постепенно перекладывая капитал из их карманов в свои. Для этого дилеры не стесняются прибегать к таким способам, как:

«зависание» торговой платформы;

искаженные ценовые данные;

запутанные отчеты.

После регистрации на платформе трейдер должен пополнить счет. Фактически деньги уже находятся на счете компании. Известны случаи, когда такие дилеры накапливали на своих счетах нужное им количество средств и закрывалась.

Поэтому многие из них предлагают новым клиентам за регистрацию и пополнение счета акции, премиальную поддержку и бонусы, вплоть до увеличения торгового баланса в два раза.

Начинающий инвестор, который решил заниматься трейдингом бинарными опционами, скорее всего, получит опыт быстрых финансовых потерь. Кредитное плечо или заемные средства дилера дополнительно ускорят этот процесс. Профессиональные трейдеры регистрируются на таких платформах ради азарта и быстрой прибыли. Они осознают, что сегодняшний баланс на их счете завтра может стать нулем.

Премиальные опционы: что это такое?

Бинарные опционы классифицируют по разным критериям. Например, они могут отличаться по сложности. Так, некоторые компании предлагают премиальные опционы. Они получили свое название от инвестиционного термина «премия».

Он означает плату, которую покупатель опциона вносит на счет продавца. В классических опционах есть вариационная маржа, которая меняется в ходе торгов до исполнения опциона. У премиальных опционов такого свойства нет. Это упрощает работу с этим сложным производным финансовым инструментом. Компаниям, которые предоставляют доступ к трейдингу бинарными опционами, важно показать простоту продукта, чтобы привлечь как можно больше трейдеров.

Также бинарные опционы бывают краткосрочными и долгосрочными. Сделки по первым исполняются в течение нескольких минут, по вторым — длятся до года. У разных торговых площадок список доступных для трейдинга бинарных опционов отличается. Основные виды опционов:

«Вверх/вниз» — трейдер должен спрогнозировать, как будет двигаться цена в заданный промежуток времени. Если его предположения оказались верными — он получает прибыль;

— трейдер должен спрогнозировать, как будет двигаться цена в заданный промежуток времени. Если его предположения оказались верными — он получает прибыль; «Повышение/понижение» — принцип тот же, только есть еще уровень, над и под которым должна находиться стоимость на момент исполнения контракта;

— принцип тот же, только есть еще уровень, над и под которым должна находиться стоимость на момент исполнения контракта; «Касание/нет касания» — цена должна достичь или не достичь определенной отметки;

— цена должна достичь или не достичь определенной отметки; «Диапазон/вне диапазона» — цена должна закрыться в определенном диапазоне или выйти за обозначенные пределы;

— цена должна закрыться в определенном диапазоне или выйти за обозначенные пределы; «Турбо» — отличается от остальных скоростью исполнения — менее 5 минут;

— отличается от остальных скоростью исполнения — менее 5 минут; «Спред» — трейдер должен сделать прогноз не на направление изменения цены, а на конкретное значение этого изменения;

— трейдер должен сделать прогноз не на направление изменения цены, а на конкретное значение этого изменения; «Экспресс» — прогноз сразу на ряд активов (несколько сделок в одной);

— прогноз сразу на ряд активов (несколько сделок в одной); «Парные» — опционы с двумя активами, трейдер должен сделать прогноз, как изменится их стоимость по отношению к друг другу;

— опционы с двумя активами, трейдер должен сделать прогноз, как изменится их стоимость по отношению к друг другу; «Лестница» — трейдеру нужно спрогнозировать многократное достижение ценой нужного уровня.

Эксперты относят бинарные опционы в России в 2023 году к высокорискованным финансовым суррогатам. Назвать их полноценным инвестиционным инструментом нельзя, потому что их функционирование на рынке не обеспечено на законодательном уровне.

Многие трейдеры ищут бинарные опционы, работающие в России. Доступ к трейдингу ними сегодня предоставляют компании, зарегистрированные за пределами Российской Федерации. Поэтому список бинарных опционов в России ограничивается предложениями зарубежных брокеров.

Рейтинг брокеров

Напомним, что официальные брокерские и даже дилерские компании, которые связаны с биржевой деятельностью должны иметь лицензию регулирующего органа. Если у компании ее нет — это дополнительный повод задуматься.

Топ брокеров бинарных опционов в России:

Pocket Option

Компания работает с 2016 года, зарегистрирована в Сент-Люсии. У нее нет лицензии. Предлагает свыше 100 активов. Минимальный депозит — $50, размер сделки — $1. О брокере много отрицательных и положительных отзывов. Одни пишут, что котировки не совпадают с реальными, слив денег, брокер обнуляет счет, другие — что платформа работает отлично и предлагает лучшие бинарные опционы в России.

Quotex

Компания зарегистрирована в 2019 году на Сейшелах. Она находится в черном списке ЦБ РФ за отсутствие лицензии на осуществление брокерской деятельности в России.

Заманивает новичков 90% доходностью, сделками от $1 и минимальным депозитом $10. Отзывы о компании также весьма противоречивые. Трейдеры жалуются на блокировку счета сразу после его пополнения и на то, что деньги не поступают на счет.

IQ Option

Работает с 2013 года, зарегистрирован на Сейшельских островах, но юрисдикция гораздо шире: Кипр, Гренадины, Сент-Винсент. Брокер позволяет торговать бинарными опционами и активами Форекс.

Часто входит в топы и возглавляет рейтинги бинарных опционов в России. Трейдеры отмечают отличия между реальными котировками и котировками платформы и длительное рассмотрение заявок на вывод средств.

Deriv

Брокер работает с 1999 года. Зарегистрирован на Мальте. Есть филиалы в Беларуси и на Кипре. Несмотря на то, что на своих официальных сайтах компания указывает наличие лицензий от ряда регуляторов, трейдеры жалуются на блокировку счета при попытке вывести деньги и подозрительно простые условия торговли на демо-счете.

ExpertOption

Компания работает с 2014 года. Зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах. Привлекает трейдеров на свою платформу небольшим минимальным депозитом — $10 и обещанием доходности до 95%. Из-за этого многие новички считают, что это лучший брокер бинарных опционов в России в 2023 году. На самом же деле нет данных о лицензии.

Пользователи указывают, что в лицензионном соглашении сказано, что компания по своему усмотрению может менять размер депозита трейдера и отказывать в выплатах. Отзывы трейдеров подтверждают блокировку счета при попытке вывести средства.

В связи с санкциями большинство брокеров бинарных опционов в России в 2023 году не работают, но некоторые, например, Poket Option закрыли регистрацию для новых российских пользователей, а тех, кто раньше работал с платформой, эти ограничения не коснулись.

Заключение

Бинарные опционы — сложный высокорискованный финансовый продукт. Он подходит опытным трейдерам, которые хотят быстро увеличить небольшой капитал, и их не пугает риск его потерять. Для серьезных инвестиций гораздо безопаснее присмотреться к классическим инструментам на надежных биржевых площадках, деятельность которых урегулирована законодательством. Для новичков это могут быть облигации и акции российских компаний.

Если начинающий трейдер стремится не инвестировать, а спекулировать — со временем он может перейти к более сложным финансовым инструментам, таким как фьючерсы и классические опционы. Успешные инвестиции требуют усидчивости и понимания базовых основ функционирования рынка. Все это можно изучить, например, на курсах и совместно с наставниками сделать первые шаги.

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