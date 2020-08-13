Альтернатива кредиту и инвестиционный PR: зачем вашей компании облигации и как их выпустить

У финтех-сервиса CarMoney состоялись уже три выпуска облигаций на общую сумму 850 млн рублей, и ежегодно компания делает новый. О том, как это работает, рассказывает директор управления корпоративных финансов Артем Саратикян.

На разных стадиях развития бизнеса предприниматель старается диверсифицировать структуру фондирования, чтобы не зависеть от одного источника финансирования. Если на самом старте проекта, как правило, деньги привлекаются от friends and family, частных инвесторов или банков, то на более поздних этапах одним из инструментов финансирования могут стать облигации.

Облигации дают публичность бизнесу и влияют на повышение узнаваемости бренда — это своего рода инвестиционный PR, который очень важен в ситуации, когда амбиции компании предполагают выход на IPO и работу с институциональными, стратегическими инвесторами.

Если бизнес вышел на стабильную рентабельность в последние несколько лет, обороты находятся на уровне 0,5–1,5 млрд рублей в год, можно смело смотреть в сторону облигаций.

Разберемся, как все устроено.



Кому, когда и почему выгоден выпуск облигаций

Как правило, если предпринимателю понадобились деньги на развитие, первое, что приходит в голову — банк, и это вполне логично. Действительно, в банке могут изучить бизнес компании и предложить удобный финансовый инструмент в зависимости от потребностей: кредитную линию или овердрафт.

В ситуации, когда вас все устраивает — объем финансирования, условия, обеспечение, — вы обращаетесь в несколько банков, получаете денежные средства и спокойно развиваете бизнес.

В ситуации, когда банковского фондирования не хватает или закончилось/отсутствует обеспечение, нужно искать альтернативы, и здесь облигации могут быть самым очевидным инструментом, соизмеримым по стоимости, но при этом более гибким в плане обеспечения, без обязательных требований в части залогов и поручительств.

И дело не в том, что банк не хочет кредитовать бизнес без обеспечения, суть в другом: к банкам применяются жесткие требования регулятора в части создания резервов на беззалоговые кредиты, что негативно влияет на капитал, и даже в ситуации, когда бизнес прибыльный и проходит по всем параметрам кредитоспособности, получить кредит без залога бывает очень сложно.





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Основные преимущества облигаций

Необязательно наличие залогов, что удобно в ситуации, когда у бизнеса отсутствует обеспечение.

Можно единовременно получить достаточно большую сумму денег.

Выпуски можно делать регулярно, тем самым получая ликвидность в момент, когда это необходимо.

По облигациям нет необходимости поддерживать обороты, как требуют банки.



Кто и как организует размещение

Самостоятельно разместить облигации нельзя, необходим брокер — организатор размещения. Как правило, это инвестиционные подразделения банков из топ-20 или крупнейшие инвестиционные компании. Необходимо обратиться в департамент по размещению облигаций — с его представителями можно будет обсудить все детали.

Более того, организатор поможет собрать необходимые документы для регистрации программы и выпуска на бирже.

Если выпуск большой, организаторов может быть несколько.

При размещении каждый из них предложит поучаствовать в выпуске своим инвесторам, и у вас будет больше шансов на успех. Если выпуск небольшой, одного организатора будет достаточно.



Три кита первичного размещения



Шаг 1. Обозначить срок и объем

Программу облигаций можно зарегистрировать на бирже сразу на большую сумму, поэтому важно на начальном этапе определить ее срок и объем.

Наиболее распространенный сценарий — зарегистрировать программу на десятки миллиардов рублей на комфортный срок от 10 до 20 лет и в рамках программы делать выпуски объемом, который необходим бизнесу в моменте, причем при большом желании на рынок можно выйти в течение 2–3 недель.



Шаг 2. Установить номинал

В случае первичного размещения лучше устанавливать небольшую номинальную стоимость бумаг — например, в одну тысячу рублей. Это сделает инструмент доступным для разного рода инвесторов — от частных с минимальным чеком до институциональных (крупные кредитно-финансовые компании, которые выступают в роли посредников).

При первом размещении очень важно заинтересовать максимальное количество инвесторов, и минимальный номинал позволит это сделать.



Шаг 3. Определить регулярность выплаты купона и тела долга

Выплату купона (процентного дохода) можно сделать ежемесячной, квартальной и полугодовой, что очень удобно, так как в каждом бизнесе своя специфика и возможность планирования денежного потока является большим преимуществом.

Что касается основного долга, его можно выплачивать как в процессе жизни облигаций (обычно это происходит в период выплаты купона), так и в конце срока выпуска.



Кредитный рейтинг

Не обязательным, но важным моментом является получение кредитного рейтинга эмитента. Рейтинговых агентств много, из российских это «Эксперт РА» и АКРА — для первого размещения их рейтинга будет достаточно.

Агентство запросит у компании список финансовых и юридических документов, а также проведет интервью с собственниками и топ-менеджерами. Срок присвоения рейтинга — от двух до трех месяцев.

Это несложная процедура, которая подтвердит надежность компании и придаст дополнительную уверенность инвесторам.



Что еще надо знать

Процесс выхода на облигационный рынок достаточно долгий, в среднем занимает от шести месяцев до года.

Нужно понимать, что рынок облигаций — это публичный рынок, и если до размещения можно было вести бизнес, не афишируя информацию о деятельности компании, то после выпуска необходимо будет раскрывать все существенные факты и финансовую отчетность.

Перед размещением облигаций будет проходить Roadshow, то есть серия встреч с потенциальными инвесторами, в ходе которых нужно будет максимально детально и прозрачно рассказывать о бизнесе, формируя доверие к нему.



Личный опыт

По рекомендации организатора мы зарегистрировали программу на 15 лет на 10 млрд рублей. Самый сложный был именно первый выпуск, так как он предполагал регистрацию программы, да и у нас не было подобного опыта.

С момента знакомства с организатором до момента первого выпуска прошло около девяти месяцев — это нормально в ситуации, когда бизнес молодой и часть документов нужно было привести в порядок, а также подготовить материалы для Roadshow и провести необходимые регистрационные действия.

Выпуск состоялся в сентябре 2017 года на 300 млн рублей, и мы разместили его полностью, что говорит о хорошо проведенном предварительном Roadshow. На текущий момент облигации занимают около 30% в структуре пассивов компании.



Главный вывод

При правильном структурировании облигации могут стать незаменимым источником финансирования любого бизнеса, ведь публичность и выход на рынок, помимо получения долгового финансирования, создадут фундамент для решения стратегических задач, таких как выход на IPO или привлечение инвестиций в капитал.

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