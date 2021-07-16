Как открыть бизнес по доставке продуктов в Дубае

Леонид Комиссаров, основатель YallaMart, поделился опытом и рассказал, в чем особенность дубайского рынка, как ему удалось привлечь инвестиции и запустить проект в течение 47 дней.

YallaMart — дубайский сервис доставки продуктов на дом за 10-15 минут. Был запущен в 2021 году. Команда разработала собственную систему управления курьерами и систему сборки заказов, которая ведет доставщиков по точке, не дает им ошибиться и потратить время.

Почему дубайский рынок

Три года назад мы думали, куда уводить нашу группу компаний за рубеж. Мы смотрели на Америку, Европу, Сингапур, Гонконг и Дубай, и победил последний, потому что он с точки зрения выхода дешевле для российской компании.

Дубайский рынок очень сложный, не особенно большой и очень конкурентный, вместе с тем динамично развивающийся. Войти в проект на дубайском рынке легко, а выйти с прибылью — нет.

Помимо того, что Дубай — важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ, он отлично справляется с коронавирусом: на текущий момент здесь вакцинированы около 80% людей, из-за чего все рестораны и гостиницы города переполнены, и это не в сезон.

Кроме того, ближайшие пару лет все главное будет происходить именно в этом регионе Ближнего Востока. Так, с октября в Дубае откроется всемирная выставка ЭКСПО-2021, а в 2022 году в соседнем Катаре пройдет чемпионат мира по футболу ФИФА.

Сейчас YallaMart тестирует свои услуги в Джумейра Лейкс Тауэрс — офисно-жилом районе, состоящем более чем из 50 сорокаэтажных башен. В ближайших планах — охват других районов: Дубай Марина, построенного на берегу рукотворной гавани, и знаменитого искусственного архипелага Палм-Джумейра.

Эти элитные районы славятся своими небоскребами, где живут обеспеченные люди, которые готовы хорошо платить и даже переплачивать за качественный сервис.

Каждый квартал Дубая тщательно спроектирован с учетом дорог, развязок, подъездов. Его районы с небоскребами по 45 этажей и выше создают серьезную концентрацию населения, которая и делает эффективной нашу бизнес-модель.

Располагая нашу «точку» у подножия небоскребов и обслуживая несколько ближайших башен, мы получаем огромный рынок. В той же старой Москве это сделать намного сложнее: нужно покрыть большую зону, чтобы добраться до десяти тысяч семей.

Как выходили на рынок

Сроки выхода компании на рынок зависят от формирования команды, привлечения инвестиций, открытия юрлица, поиска и подбора помещения, его комплектования, строительства самого объекта, и многого другого.

Мы планировали запуститься за три месяца, но нам удалось это сделать в два раза быстрее благодаря гениальной идее: мы «хакнули» реальность и «приземлились» на партнерский магазин с 10 тыс. товаров — это супермаркет в элитном районе Дубая, где мы хотели запускаться.

Мы договорились, что будем сидеть в этом магазине и продавать товар в своем приложении, доставляя продукты нашими курьерами. Мы проанализировали продажи магазина, загрузили 700 самых продаваемых товаров себе в приложение, что позволило YallaMart запуститься в течение 47 дней с момента старта проекта.

Сесть в чужой супермаркет было отличной стратегией, потому что строить свой даркстор гораздо дольше. Мы быстро вышли на рынок и закрепились там. Благодаря такой скорости мы смогли показать результат себе и инвесторам, получить первое понимание рынка, столкнуться с реальностью, понять, какие товары лучше «ходят» в Дубае.

В чем особенность бизнес-модели

Модель YallaMart идеально работает там, где существует максимальное расслоение между богатыми и бедными. Мы уверены, что запуск YallaMart в самых дорогих кварталах Дубая принесет нам прибыль, потому что, с одной стороны, здесь легко и недорого привлекать курьеров, а с другой — дубайцы готовы платить и даже переплачивать за время и скорость.

Благодаря этому у нас будет формироваться достаточная для покрытия расходов на короткой дистанции маржа.

Сейчас наш сервис берет с магазина-партнера 5% от суммы каждого заказа, предоставляя взамен услуги привлечения клиентов и самой доставки. Для клиента доставка платная: два дирхама ($0,54), что в три с половиной раза дешевле, чем у некоторых конкурентов (семь дирхамов, или почти $2).

Дальше будем либо обнулять сумму доставки при определенном среднем чеке, либо предлагать три первых заказа бесплатно. В общем, намереваемся брать за доставку деньги — это будет подтверждением, что люди готовы платить за нашу скорость.

Свои услуги YallaMart рекламирует в соцсетях Facebook, Google и Instagram, с помощью листовок в подъездах и голосовых объявлений в холлах небоскребов. Способ продвижения услуг по социальным сетям и с помощью листовок мы считаем эффективным.

Также хорошо продвигать услуги по местным домовым чатам, которым дубайцы доверяют. Так как большинство жителей в Дубае — приезжие, они с удовольствием пользуются этими чатами, дают там советы друг другу.

По итогам тестирования YallaMart планирует открыть десять дарксторов, а к концу 2021-го довести их количество до 100. Открытие одной точки я оцениваю примерно в $30-50 тыс.

На самоокупаемость YallaMart намерена выйти к концу 2023-го года. Мы планируем, что в каждом районе у нас будет делать заказы каждое третье домохозяйство, которое в первый год существования сервиса станет тратить на него 30% расходов на продукты и товары для дома.

По моей оценке, в районах, куда выходит YallaMart, средняя сумма таких расходов у одного домохозяйства составляет около 2500 дирхамов (около $680).

Где искали персонал

Мы привлекли в команду операционных руководителей, которые давно живут в Дубае и обладают опытом запуска подобных объектов, и сейчас мы сотрудничаем с аутстаффинговой компанией, которая поставляет нам курьеров. На текущий момент мы забронировали 150 курьеров, прямо сейчас все они нам не нужны, но мы немного загодя об этом беспокоимся, чтобы потом не простаивать.

Набор персонала в Дубае — это очень просто, потому что туда каждый день прилетают много людей со всех частей света в поисках лучшей жизни, поэтому на любую вакансию откликаются сотни кандидатов, и там сложнее выбрать, кого брать на работу, чем найти.

Желающих работать в Дубае значительно больше, чем в России и на всех других рынках, на которых мы когда-либо работали.

Как получить инвестиции на запуск проекта

Собрав крутую команду, мы просто начали писать всем, кого знаем, и получили большой отклик. Деньги в размере $250 тыс. мы получили из ближнего круга: от наших друзей и знакомых, знающих нашу историю, предпринимательский трек, видящих наши результаты и готовых инвестировать в нас без всяких подтверждений и трекшнов.

Если говорить подробнее, мы вложили в проект $100 тыс., еще $150 тыс. привлекли от частных инвесторов, в числе которых — создатели сервиса аналитики для ресторанов Mozg rest Виолетта Гвоздиковская и Сергей Ицков и генеральный директор казахстанского офиса международной логистической компании Arameх Алихан Лесов. На эти деньги мы запустили проект.

Сейчас YallaMart снова привлекла $2 млн инвестиций: часть — от крупных фондов, чьи названия не могу разглашать, часть — от частных инвесторов чеками от $25 тыс.

Как получить максимум

Вы должны увлечь своей идеей сначала сооснователей. Они первые, самые мощные и надежные инвесторы, и они тратят несколько лет своей жизни на уникальную возможность заниматься вашим проектом. Если вам удастся вовлечь хотя бы двух таких человек, все остальное будет легко. Чем больше рынок, тем уже ниша. Чем меньше рынок, тем более массовый продукт надо делать. Это к слову о том, почему мы выбрали доставку продуктов в Дубае. Поговорите с двадцатью людьми, которые либо делают то же самое, что вы, либо они уже это сделали. Такая мера сэкономит вам годы и позволит сразу же действовать, а не думать. После того, как увлечет партнеров и поговорите с подобными вам — просто делайте, пока не сделаете тысячу задач подряд. Не посещая тренинги, не консультируясь и не отвлекаясь ни на что.

Фото на обложке: Creative Family/shutterstock.com