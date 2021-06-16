«Безос считает, что люди ленивы от природы»: на чем строится кадровая политика Amazon

В ближайшие 1-2 года Amazon может стать крупнейшим частным работодателем США — уже сейчас персонал компании насчитывает почти миллион сотрудников. Онлайн-ритейлер получает рекордную прибыль благодаря пандемии и обещает создать лучшие условия для персонала, но его все чаще обвиняют в неоднозначной кадровой политике и дискриминации.
Издание New York Times выпустило крупный материал, посвященный операционной деятельности Amazon во время пандемии. Вот что мы из него узнали.
- Джефф Безос считает, что люди ленивы от природы. На этом убеждении основан подход к управлению персоналом. «Он [Безос] говорил, что в природе человека тратить как можно меньше энергии, чтобы получить желаемое», — рассказывает Дэвид Никерк, который занимался разработкой системы управления складами.
- В Amazon предпочитают краткосрочное трудоустройство. Через три года работы гарантированные повышения зарплаты прекращаются. Низкоквалифицированный персонал поощряют уволиться. «Многочисленных и недовольных» сотрудников считают угрозой.
- Большая часть персонала — сотрудники с почасовой оплатой. Их специально не продвигают. Например, за 2020 год в складе на Стейтен Айленд повышение получились всего 220 из 5 тысяч таких работников. Для сравнения: в Walmart 75% руководителей начинали карьеру на позициях с почасовой оплатой.
- На роль менеджеров принимают выпускников колледжей. Бывший вице-президент Amazon по управлению персоналом складов Дэвид Никерк комментирует, что предпочтение отдается «чертовски умным» кандидатам.
- Текучка среди работников с почасовой оплатой такая большая, что многие руководители переживают из-за нехватки персонала. До пандемии каждую неделю из Amazon уходили 3% таких сотрудников — т.е. оборот персонала достигал 150% в год. В 2019 году ритейлер принял на работу 770 тысяч человек, хотя общее число сотрудников приросло всего на 150 тысяч. Это означает, что почти весь персонал (650 тысяч человек на начало года) был уволен. Компания отказалась предоставить данные на 2020 год.
- Взаимодействие со специалистами кадровой службы сведено до минимума, и его часто не хватает. Чат-боты и приложения могут работать с ошибками: увольняют даже из-за согласованного отгула.
- Работа персонала оценивается по двум метрикам: скорость и время отсутствия на месте. Даже один день пониженной продуктивности может стать причиной для увольнения. Время перерыва было ограничено, при этом устанавливались высокие нормы. Из-за этого многие ощущали, что с ними обращаются как с машинами, а не людьми.
Недавно стало известно, что Amazon собирается использовать роботов, чтобы снизить травматизм. Однако это решение, как и программа заботы о психологическом благополучии персонала, вызывает критику и недоверие. Возможно, новому CEO компании Энди Ясси удастся решить проблему.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
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