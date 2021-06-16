В ближайшие 1-2 года Amazon может стать крупнейшим частным работодателем США — уже сейчас персонал компании насчитывает почти миллион сотрудников. Онлайн-ритейлер получает рекордную прибыль благодаря пандемии и обещает создать лучшие условия для персонала, но его все чаще обвиняют в неоднозначной кадровой политике и дискриминации.

«Безос считает, что люди ленивы от природы»: на чем строится кадровая политика Amazon