Как сегодня правильно купить и продать готовый бизнес

Во время санкций часть предпринимателей решает сменить локацию бизнеса, а кто-то переходит в другие сферы, посчитав их более актуальными и выгодными. В таких случаях самый разумный вариант — продать свое дело, заключив выгодную сделку.
Продавец получит финансы, а покупатель — готовый бизнес. Но как правильно сделать выбор и оформить документы? О нюансах рассказал старший управляющий партнер и вице-президент ГК «Европейская Юридическая Служба» Андрей Евстифеев.
Как выбрать бизнес?
Спрос рождает предложение, и можно с уверенностью заявлять, что купля-продажа готового бизнеса выгодна обеим сторонам.
Продавец получает финансы за дело, которое развивал, а покупатель — уже работающий механизм, который не нужно выводить на рынок с нуля. Его задача — сохранить и приумножить успех и прибыль.
Но такая сделка требует серьезной подготовки: с точки зрения и анализа, и оформления документов. Ведь для начала бизнес нужно выбрать. И сделать это с холодной головой.
Во-первых, трезво оцените перспективы дела, которое вы теоретически хотите приобрести. Задайтесь следующими вопросами:
- Сказались ли на нем санкции?
- Есть ли проблемы с логистическими цепочками и контрагентами?
- Видите ли вы будущее этого проекта?
- Как его можно развивать?
Проанализируйте это самостоятельно, а также спросите у специалистов и самого владельца бизнеса.
Во-вторых, оцените, достаточно ли вы компетентны в выбранной сфере. Сможете ли вести такой бизнес? Если есть сомнения, то какие дополнительные шаги вы готовы сделать?
В-третьих, проверьте бизнес. Если лично вы еще не познакомились с владельцем, станьте тайным покупателем. Или попросите знакомых.
Также обязательно почитайте отзывы в интернете. Но главное — зайдите на сайты службы судебных приставов и налоговой службы.
Вбив название компании или ИП, вы сможете проверить нет ли у продавца долгов. Если все чисто, можно приступать непосредственно к сделке и выбору способа передачи.
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Способы передачи бизнеса
Законом предусмотрены два основных варианта передачи бизнеса от продавца к покупателю.
Первый вариант — продажа 100% доли в уставном капитале. Если владельцев компании больше одного, то, как правило, заключается несколько договоров — каждый из них продает свою долю отдельно.
При этом покупатель не должен переоформлять договоры с контрагентами и сотрудниками, — он получает действующую компанию и может не менять в ней вообще ничего.
Второй вариант — регистрация нового юрлица или ИП для передачи активов. ИП может продать все, связанное с его бизнесом другому юрлицу или ИП. Для этого он должен перевести на нового владельца имущество и нематериальные бизнес-активы (например, товарный знак, рецептуру).
В этом случае покупатель уже должен переоформлять договоры с контрагентами, сотрудниками, арендодателем.
Нюансы договора
В любом из перечисленных вариантов необходимо оформить договор купли-продажи бизнеса. Он может включать в себя элементы договора купли-продажи недвижимости, исключительных прав на средства индивидуализации, переход прав и обязанностей по текущим договорам поставки, аренды, оказании услуг.
Это делается по желанию сторон. Но при этом документ должен содержать конкретные пункты:
- Данные компании и размер доли уставного капитала. Или данные ИП и перечень активов.
- Описание предмета договора — бизнеса: в какой он сфере, что он производит или продает.
- Стоимость сделки. Она выводится с помощью независимой оценки бизнеса, инвентаризации и внутренних расчетов. После обсуждения две стороны соглашаются на итоговую стоимость, которая прописывается в договоре.
- Сроки и форма оплаты.
- Гарантии продавца об отсутствии долгов в виде выписок или иных документов.
В новых условиях лучше включать в договор и пункт о санкциях. Их можно прописать в перечне форс-мажорных обстоятельств.
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Но стоит это делать с четкими определениями: что понимать под словом «санкции», какие конкретные негативные последствия для бизнеса можно считать воздействием санкций, как действовать в конкретном случае.
Конечно, все негативные исходы предположить невозможно, но можно перечислить основные — скачки валют, логистику и подобное.
Как действовать?
Грамотное составление договора — важный этап, но не единственный. До и после его подписания необходимо сделать еще ряд шагов.
До подписания договора:
- Нужно тщательно подготовить и проверить все документы — акт независимой оценки бизнеса, инвентаризации, внутренние расчеты, выписки об отсутствии долгов, итоговый бухгалтерский баланс.
- Далее продавец должен сообщить кредиторам о передаче бизнеса. Это можно сделать в форме письменного уведомления до того, как сделка состоится.
После этого стороны подписывают договор, нотариально заверяют его, производится оплата.
После подписания договора:
- Если продается доля в уставном капитале, то нотариус, удостоверивший сделку, в течение двух рабочих дней направляет в налоговый орган заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Это делается в электронной форме.
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Если передаются активы, то объекты недвижимости подлежат государственной регистрации перехода права собственности в ЕГРН.
При отчуждении исключительного права на товарный знак также необходима государственная регистрация. Ее осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в срок до 45 рабочих дней.
- При необходимости покупателю передают контакты контрагентов.
- Если покупателю передаются активы, он перезаключает договоры с контрагентами, сотрудниками, арендодателем.
Как получить максимум
- Выбирая бизнес для покупки, оцените его перспективы и свою компетентность в конкретной сфере. Проверьте прозрачность бизнеса на сайтах службы судебных приставов и налоговой службы.
- Есть два варианта передачи бизнеса от продавца к покупателю. Первый — продажа 100% доли в уставном капитале. Второй — регистрация нового юрлица или ИП для передачи активов.
- Договор купли-продажи бизнеса должен содержать: данные компании или ИП; размер доли уставного капитала или перечень активов; описание бизнеса; стоимость сделки; сроки и форма оплаты; гарантии продавца об отсутствии долгов. Также стоит включать пункт о санкциях с четкими определениями.
- До подписания договора нужно тщательно проверить все документы и сообщить кредиторам о передаче бизнеса.
- После подписания договора и оплаты, если продается доля, необходимо, чтобы нотариус направил в налоговый орган заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Если передаются активы, нужно зарегистрировать переход права собственности на недвижимость в ЕГРН. При передаче товарного знака необходима регистрация в Роспатенте.
Фото: Unsplash
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