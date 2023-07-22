Как сертифицировать товары из Китая в 2023 году: обзор последних изменений

Эксперт по таможенному оформлению ChinaToday Ольга Липченко рассказывает, как работает упрощенная схема сертификации, как она менялась и какие вообще документы оформлять на товары из Китая.
1 сентября должно было закончиться действие Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. №353, по которому ввезти многие товары из Китая можно по упрощенной схеме сертификации — по декларации о соответствии за 6-15 тысяч рублей, без лабораторных испытаний образцов.
Но, на радость импортерам, не так давно опубликовано Постановление Правительства РФ от 10 июля 2023 г. №1133 — по нему упрощенный порядок продлен до 1 сентября 2024 г.
Обязательная сертификация и декларирование товаров из Китая
Сертификат соответствия и декларация о соответствии — документы, которые подтверждают, что ваш товар безопасен для покупателя, соответствует стандартам технических регламентов РФ и Таможенного Союза.
Если товар подлежит обязательной сертификации/декларированию, то при белой поставке эти документы оформляются в обязательном порядке. Иначе таможня их просто не пропустит в РФ.
Неважно, где создается товар: в Китае, России или других странах. Если он подлежит обязательной сертификации и будет продаваться в России, на него придется оформить один из документов.
Чтобы узнать, нужно ли оформлять сертификат или декларацию, необходимо:
- Подобрать на товар код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности).
- Изучить Технический регламент Таможенного союза по данному товару. Например, ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
- Изучить Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425. Здесь — единый перечень товаров, которые подлежат регистрации, сертифицированию или декларированию.
Если товара нет в обязательных перечнях, то сертификат/декларацию оформлять не нужно. В дальнейшем можно оформить отказное письмо, если потребуется. Например, для торговли на маркетплейсах.
Образец отказного письма
Если вы не знаете свой код ТН ВЭД, используйте онлайн-сервисы, например ifcg.ru. Сервис подберет подходящие коды с примерами описания товаров.
Код ТН ВЭД зависит от характеристик конкретного товара, поэтому подбор любой системой является ориентировочным. Также запросить код ТН ВЭД и перечень документов можно и в любом центре сертификации продукции.
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Упрощенная схема сертификации
Упрощенная схема сертификации действует в России с 12 марта 2022 года. До 1 сентября 2024 года для некоторых товаров вместо дорогостоящих сертификатов можно оформить декларацию о соответствии (ДС) на партию за 6–15 тысяч рублей. Вот так она выглядит:
Декларация, оформленная по упрощенной схеме
На основании чего:
- Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353 (см. приложение №18).
- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 02.11.2022 № 4616.
- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2023 г. №1133 — по нему упрощенный порядок продлен до 1 сентября 2024 г.
3 июня вступил в силу Приказ Минпромторга России от 13.04.2023 № 1303, он сузил список товаров, которые можно ввозить из Китая в Россию по упрощенной схеме сертификации. Например, задекларировать таким образом не получится:
- автозапчасти: сигнализации, зеркала заднего вида, ремни безопасности;
- детские товары: одежда, игрушки, транспорт;
- одежда, экипировка для пожарных;
- отделочные, облицовочные материалы;
- тепло- и звукоизоляционные материалы.
Проверить, разрешено ли привезти из Китая в Россию ваш товар по ДС на партию можно на сайте Федеральной службы по аккредитации по коду ТН ВЭД и наименованию. Также для удобства собрали перечень товаров-исключений в гугл-таблицу. Для быстрого поиска нажмите комбинацию «Ctrl + H» → введите код или название в графу «Найти» → кликните по кнопке «Найти».
Если товар есть в этой таблице, то на него придется оформлять сертификат/декларацию на общих основаниях.
Вот лишь несколько примеров с разницей в цене из практики:
Также ввезти по упрощенной схеме сейчас можно:
- станки;
- наборы для специй;
- столовые приборы;
- силиконовые формы;
- резисторы;
- бутылки для воды;
- органайзеры для косметики;
- рюкзаки;
- женские сумки и пр.
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Особенности оформления декларации по упрощенной схеме
Несколько главных особенностей документа:
- Декларация делается на партию. То есть, на каждую ввозимую партию по правилам нужно оформлять новую ДС.
- Срок действия декларации — 6 месяцев. За это время вы должны ввезти и продать товар. Спойлер: есть выход, но о нем чуть ниже.
- Оформить декларацию может только зарегистрированная в России компания или ИП: производитель, импортер, дилер или поставщик.
- Ввозить образцы не нужно. Подали документы в центр сертификации → получили документ → спокойно ввозите и продаете товар.
- Чтобы пройти таможню, достаточно только номера ДС. Не обязательно доставлять сам документ, чтобы пройти растаможку.
- Продавать товары с декларацией, оформленной по упрощенной схеме, можно только в России. Такой товар не маркируется единым знаком соответствия «EAC».
Фото на обложке: Unsplash
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