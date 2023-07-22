Как сертифицировать товары из Китая в 2023 году: обзор последних изменений

Эксперт по таможенному оформлению ChinaToday Ольга Липченко рассказывает, как работает упрощенная схема сертификации, как она менялась и какие вообще документы оформлять на товары из Китая.

1 сентября должно было закончиться действие Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. №353, по которому ввезти многие товары из Китая можно по упрощенной схеме сертификации — по декларации о соответствии за 6-15 тысяч рублей, без лабораторных испытаний образцов.

Но, на радость импортерам, не так давно опубликовано Постановление Правительства РФ от 10 июля 2023 г. №1133 — по нему упрощенный порядок продлен до 1 сентября 2024 г.

Обязательная сертификация и декларирование товаров из Китая

Сертификат соответствия и декларация о соответствии — документы, которые подтверждают, что ваш товар безопасен для покупателя, соответствует стандартам технических регламентов РФ и Таможенного Союза.

Если товар подлежит обязательной сертификации/декларированию, то при белой поставке эти документы оформляются в обязательном порядке. Иначе таможня их просто не пропустит в РФ.

Неважно, где создается товар: в Китае, России или других странах. Если он подлежит обязательной сертификации и будет продаваться в России, на него придется оформить один из документов.

Чтобы узнать, нужно ли оформлять сертификат или декларацию, необходимо:

Если товара нет в обязательных перечнях, то сертификат/декларацию оформлять не нужно. В дальнейшем можно оформить отказное письмо, если потребуется. Например, для торговли на маркетплейсах.

Образец отказного письма

Если вы не знаете свой код ТН ВЭД, используйте онлайн-сервисы, например ifcg.ru. Сервис подберет подходящие коды с примерами описания товаров.

Код ТН ВЭД зависит от характеристик конкретного товара, поэтому подбор любой системой является ориентировочным. Также запросить код ТН ВЭД и перечень документов можно и в любом центре сертификации продукции.

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Упрощенная схема сертификации

Упрощенная схема сертификации действует в России с 12 марта 2022 года. До 1 сентября 2024 года для некоторых товаров вместо дорогостоящих сертификатов можно оформить декларацию о соответствии (ДС) на партию за 6–15 тысяч рублей. Вот так она выглядит:

Декларация, оформленная по упрощенной схеме

На основании чего:

3 июня вступил в силу Приказ Минпромторга России от 13.04.2023 № 1303, он сузил список товаров, которые можно ввозить из Китая в Россию по упрощенной схеме сертификации. Например, задекларировать таким образом не получится:

автозапчасти: сигнализации, зеркала заднего вида, ремни безопасности;

детские товары: одежда, игрушки, транспорт;

одежда, экипировка для пожарных;

отделочные, облицовочные материалы;

тепло- и звукоизоляционные материалы.

Проверить, разрешено ли привезти из Китая в Россию ваш товар по ДС на партию можно на сайте Федеральной службы по аккредитации по коду ТН ВЭД и наименованию. Также для удобства собрали перечень товаров-исключений в гугл-таблицу. Для быстрого поиска нажмите комбинацию «Ctrl + H» → введите код или название в графу «Найти» → кликните по кнопке «Найти».

Если товар есть в этой таблице, то на него придется оформлять сертификат/декларацию на общих основаниях.

Вот лишь несколько примеров с разницей в цене из практики:

Также ввезти по упрощенной схеме сейчас можно:

станки;

наборы для специй;

столовые приборы;

силиконовые формы;

резисторы;

бутылки для воды;

органайзеры для косметики;

рюкзаки;

женские сумки и пр.

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Особенности оформления декларации по упрощенной схеме

Несколько главных особенностей документа:

Декларация делается на партию. То есть, на каждую ввозимую партию по правилам нужно оформлять новую ДС. Срок действия декларации — 6 месяцев. За это время вы должны ввезти и продать товар. Спойлер: есть выход, но о нем чуть ниже. Оформить декларацию может только зарегистрированная в России компания или ИП: производитель, импортер, дилер или поставщик. Ввозить образцы не нужно. Подали документы в центр сертификации → получили документ → спокойно ввозите и продаете товар. Чтобы пройти таможню, достаточно только номера ДС. Не обязательно доставлять сам документ, чтобы пройти растаможку. Продавать товары с декларацией, оформленной по упрощенной схеме, можно только в России. Такой товар не маркируется единым знаком соответствия «EAC».

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