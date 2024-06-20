Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Что мешает пользователям покупать: исследование приложений для заказа косметики и парфюмерии

Колонки
Глеб Гусько
Глеб Гусько

Аналитик MobileUp

Светлана Зыкова

Считается, что чем выше оценка в сторах, тем удобнее приложение. Однако не всегда высокий рейтинг отражает реальный уровень удовлетворенности аудитории. Даже в продуктах с пятью звёздами встречаются ошибки, которые путают пользователя.

Глеб Гусько, аналитик MobileUp, взял популярные приложения для заказа косметики и парфюмерии с рейтингом в сторах 4-5 звёзд и провёл исследование. Цель — узнать, что мешает пользователям на пути к оформлению заказа, и найти точки роста.

Что мешает пользователям покупать: исследование приложений для заказа косметики и парфюмерии
  1. Колонки

Цели и методология исследования 

В период с марта по апрель 2024 года мы провели серию опросов и глубинных интервью и узнали об опыте пользователей — с какими проблемами они сталкивались, как их решали. На основе данных сформулировали продуктовые гипотезы, которые подтвердили с помощью опроса. 

Для определения размера выборки взяли данные по количеству скачиваний одного из самых популярных приложений для заказа косметики и парфюмерии. По данным RB.RU, в 2022 году «Золотое Яблоко» скачало более 15 млн пользователей. За доверительную вероятность взяли 95%, а за погрешность — 5%. 

Благодаря калькулятору расчёта размера выборки определили, что нужно опросить 384 человека. Респондентами стали пользователи приложений магазинов косметики. Для глубинных интервью пригласили 8 девушек в возрасте от 25 до 45 лет — активных пользователей этих приложений. У всех интервьюируемых разные интересы, уровни дохода и сферы деятельности. 

Ниже перечисляем выявленные в ходе исследования ошибки и анализируем потенциальные точки роста. 

 

Ошибка №1. Неудобная система поиска и навигации в каталоге

По результатам опроса больше всего времени пользователи проводят в каталоге продукции. Обычно они заказывают онлайн знакомые или проверенные товары. А при открытии приложения уже знают, что конкретно планируют купить и ищут целенаправленно. Задача разработчиков — сделать этот процесс максимально комфортным. 

Приложение «Подружка» при введении названия товара или бренда отображает популярные запросы и предлагает поиск по категориям, но не показывает сами товары.

 

приложение подружка

Скрин поискового запроса в приложении «Подружка»

 

«Рив Гош» тоже даёт мало информации — только названия брендов и категорий. Такой подход запутывает пользователя и отдаляет от желаемого результата. Например, выбрать подходящую категорию сложно, если товар относится сразу к нескольким. 

 

приложение рив гош

Скрин поискового запроса в приложении «Рив Гош»

 

Как исправить

Когда покупатель приходит в офлайн-магазин, он может попросить помощи у консультанта, который знает, что где лежит, может сориентировать по ассортименту. В мобильном приложении эти функции выполняет интерфейс. И он должен делать это так, чтобы покупатель мог быстро найти и купить то, что искал. Упростить навигацию помогут:

  • умный поиск;
  • понятная структура каталога;
  • удобная система фильтрации. 

По такому принципу устроена система поиска в «Иль де Ботэ» и «Золотом яблоке». Приложения выводят частые поисковые запросы и показывают карточки популярных товаров — это сокращает путь пользователя и помогает быстрее попасть на страницу нужного товара. 

 

иль де боте - приложение

Скрин поискового запроса в приложении «Иль де Ботэ»

 

золотое яблоко - приложение

Скрин поисковых запросов в ЗЯ

 

Ошибка №2. Перегруженные или, наоборот, скудные описания карточек товаров

Исследование показало, что пользователи обращают внимание на фотографии, описание и характеристики косметических продуктов. А 28% опрошенных и вовсе проводят на странице товара больше всего времени. Для них важно, чтобы на ней была представлена исчерпывающая информация. 

Приложение «Подружка» предлагает довольно скудные описания в карточках товарах. Чтобы больше узнать о продукте, пользователю придётся обращаться к сторонним ресурсам. Это увеличивает его путь и снижает вероятность покупки. 

 

подружка - карточки товара

Скрин карточки товара в приложении «Подружка»

 

Другая крайность — разместить в карточке товара как можно больше информации. Это вызывает у пользователей ощущение хаоса и отпугивает их. В приложении «Лэтуаль» на странице товара избыток различных форм — какие-то кнопки овальные, какие-то квадратные с тенью. Используется огромное количество шрифтов разной толщины и размеров. Глазу пользователя не за что зацепиться, так как отсутствует понятная иерархия. 

 

лэтуаль - карточки товара

Скрин карточки товара в приложении «Лэтуаль»

 

Как исправить

Один из главных вызовов, который стоит перед дизайнерами и разработчиками, — добиться баланса между информативностью, структурированностью и понятностью страниц продуктов. Например, в приложении «Лэтуаль» оптимальным решением было бы создать структуру — ограничить количество шрифтов, цветов и кнопок, а затем построить понятную иерархию компонентов экрана с помощью отступов. 

Как раз такой подход используется в «Золотом яблоке», «Рив Гош» и «Иль де Ботэ». Приложения предлагают понятные описания товаров, информация на страницах структурирована и легко воспринимается даже при диагональном чтении. 

 

Ошибка №3. Нет информации о наличии товара 

В ходе интервью респонденты отвечали, что иногда заходят в приложение, только чтобы проверить наличие товара в офлайн-магазине. Также бывают ситуации, когда им нужен продукт «здесь и сейчас». В подобных случаях становится ценной информация о наличии товара в магазинах города и возможности экспресс-доставки. Если, например, в одном приложении можно заказать продукт с доставкой сегодня, а другое привезет в течение двух-трёх дней, пользователь отдаст предпочтение первому, даже если оно проигрывает в ценовом соотношении. 

В приложении «Подружка» пользователь может узнать о наличии товара в магазинах, сроках и вариантах доставки только на этапе оформления заказа — когда добавит все продукты в корзину и нажмёт кнопку «Оформить заказ». Но в ситуации, когда продукт нужен «здесь и сейчас», он может и не дойти до этого этапа.

 

подружка интернет-заказ

Скрин этапа оформления заказа в приложении «Подружка», где перечислены способы получения

 

«Золотое яблоко» показывает варианты доставки в карточке товара. Но чтобы узнать, представлен ли продукт в офлайн-точках бренда, пользователю нужно нажать кнопку «Наличие в магазинах».

 

золотое яблоко наличие товаров

Скрин карточки товара в приложении ЗЯ

 

Как исправить

Хорошая практика — размещать информацию о наличии товара и сроках доставки на видном месте в карточке. Это сокращает путь пользователя и позволяет ему быстрее добиться желаемого результата. Например, в «Рив Гош» и «Лэтуаль» количество магазинов, в которых есть товар, отображается сразу на странице продукта. Также упоминается, есть ли возможность экспресс-доставки. 

 

Рив гош интернет-заказ

Скрин карточки товара в приложении «Рив Гош»

 

Ошибка №4. Нет отзывов

Отзывы важны для принятия решения о покупке. Выбирая новый продукт, пользователи в большей степени ориентируются на опыт других покупателей. Если приложение не показывает отзывы, человек уйдёт искать их в другом месте. И, возможно, не вернётся, чтобы завершить покупку. 

В «Рив Гош» отзывы на товары отсутствуют. Чтобы прочитать обзор на продукт, человеку придётся покинуть приложение. Вероятнее всего, он уйдёт либо на сайты-отзовики, либо в конкурирующее приложение. 

 


 

 

Как исправить

Добавьте в приложение возможность оценивать продукты и делиться своими впечатлениями, а также читать отзывы других покупателей. Опосредованно это может влиять на метрики активности (MAU, WAU и DAU) и усиливать эмоциональную связь с приложением. 

 

Ошибка №5. Нельзя применять фильтры в «Избранном» 

Страница с избранными товарами — уголок мечтаний пользователя. 40% опрошенных отметили, что проводят больше всего времени именно там. Зачастую спустя какое-то время использования приложения раздел «Избранное» превращается из вишлиста в кладовку, в которой сложно что-то найти. Во всех рассмотренных приложениях отсутствует возможность применять фильтры к товарам в «Избранном». 

 

Как исправить

Добавьте возможность поиска и структурного отображения товаров в «Избранном». Это может стать одной из точек роста и привести к увеличению Retention Rate и LTV пользователя. 

 

Ошибка №6. Непрозрачная система лояльности

Ядро аудитории приложений для заказа косметики и парфюмерии — лояльные потребители. Это люди, которые уже что-то купили у бренда и доверяют ему. Чаще всего у них есть карты лояльности и накопленные бонусы, которые они хотят потратить. А приложение выступает основным каналом коммуникации, из которого они могут узнать, как это сделать. Лишать их такой возможности — портить с ними отношения. 

«Золотое яблоко» позволяет списать бонусы при оплате заказа, но в самом приложении нет информации, как именно они начисляются и какой процент от покупки можно оплатить ими.

Чтобы узнать о правилах начисления и списания бонусов в приложении «Лэтуаль», пользователю нужно перейти в профиль, нажать на карту лояльности, а затем на кнопку «Больше выгоды с картой клиента». После этого он попадёт на страницу, где рассказывается, как заработать и как потратить бонусы. И хотя в приложении представлена исчерпывающая информация, путь к ней непростой, а сама подача — запутанная. 

 

летуаль бонусы

Личный кабинет «Лэтуаль»

 

Как исправить

Размещать правила программы лояльности так, чтобы пользователь мог легко найти нужную информацию. Например, в профиле отдельным разделом с понятным и прозрачными пояснениями условий. Какие данные следует отразить:

  • как перейти на следующий уровень;
  • как начисляются бонусы;
  • какой процент от покупки можно оплатить бонусами;
  • в течение какого времени можно воспользоваться бонусами. 

По такому принципу реализована система лояльности в приложениях «Рив Гош» и «Иль де Ботэ». Пользователь может легко добраться до неё из личного профиля.

 

бонусы иль де боте

Скрин программы лояльности «Иль де Ботэ»

 

Ошибка №7. Отсутствует единый сценарий оформления заказа и доставки 

Оформление заказа — финишная прямая. Важно, чтобы дистанция и сложность её прохождения были минимальными. Но не во всех приложениях продукты подчиняются общим правилам доставки. Например, в приложении «Лэтуаль» какие-то товары можно заказать в постамат, какие-то — забрать только в магазине, а какие-то — получить через курьера. Из-за этого оформление усложняется — для товаров из одного заказа отображаются разные сроки и адреса доставки.

 

летуаль доставка заказа

Скрин оформления заказа в «Лэтуаль»

 

«Рив Гош» при доставке курьером указывает только ориентировочные даты — у пользователя нет возможности самостоятельно выбрать точное время. А чтобы отслеживать передвижение заказа, нужно перейти на сайт курьерской службы. Это неудобно и может заставить человека передумать, когда он буквально находится в шаге от покупки.

 

Рив гош где получить заказ

Скрин оформления заказа в «Рив Гош»

 

Как исправить

Команды разработки и дизайна должны продумать и реализовать прозрачный и понятный для пользователя сценарий. Идеальный вариант — предоставить возможность выбирать точное время доставки и собирать все товары в один заказ. Но он не всегда возможен из-за логистических или бизнес-процессов компании. 

Если по каким-то причинам доставить товары в одном заказе нельзя, важно позволить юзеру объединить заказы в один. Чтобы он мог забрать все продукты у курьера или получить их в одном месте, а не перемещался между разными пунктами выдачи. Например, «Золотое яблоко» предлагает объединить всё в один заказ, если у разных товаров разные сроки доставки. А даты доставки и самовывоза отображаются сразу в приложении — пользователю не нужно никуда переходить, чтобы узнать их. 

 

Коротко о главном

Часто бизнес пытается повысить продажи в приложении за счёт внедрения новых фич. Стремится предоставить пользователям всё и сразу, а ещё лучше — то, чего нет у конкурентов. Такой подход помогает привлечь внимание потенциальных покупателей, но вот довести их до оформления и оплаты заказа — не всегда. В погоне за новыми возможностями компании нередко забывают о базовой и основополагающей функциональности, где как раз скрываются точки роста. 

Прежде чем наращивать фичи, важно укрепить «фундамент»: архитектурно продумать базу приложения, проработать пользовательские сценарии, позаботиться о понятности интерфейса. И всё это с опорой на реальные потребности аудитории, а не на свои представления о них. В этом помогают UX/UI-исследования, которые часто игнорируют. Хотя именно они помогают создавать продукты, которые действительно нужны людям и решают задачи бизнеса. 

Фото на обложке: Unsplash, в тексте — предоставлены автором.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 История бьюти-сети «Золотое Яблоко»: как развивался крупный парфюмерный супермаркет
  2. 2 Фейковая миссия: 3 компании, которые поплатились за предательство заявленных ценностей
  3. 3 Спрос на отечественную косметику вырос почти в два раза за год. Каким будет рынок в ближайшие годы
  4. 4 «Наша косметика стоит в “Золотом яблоке”»: как бренду выйти на федеральный уровень и повторить этот опыт
  5. 5 Подборка: 10 молодых российских брендов парфюма
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

23 июня 2024

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ