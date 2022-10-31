«В гору — с ледорубом, в бизнес — с инфраструктурой»: 9 советов от предпринимателя, покорявшего горные вершины

Антон Мельников, руководитель торгово-производственной компании ЦКТ , поделился девятью советами, которые актуальны и для восхождения в горы, и для бизнеса.

Экономически нестабильное время похоже на погоду в горах: непредсказуемо, переменчиво, опасно. Есть много историй, когда из-за внезапного кризиса благополучные фирмы оканчивали свое существование — но были и случаи, когда компания выжила и даже продолжила расти.

Рассчитывайте свои силы

Не стоит стремиться на самую высокую вершину, если у вас нет опыта, средств, сил и понимания, как вы вернетесь. Так и в бизнесе: берите на себя ответственность, которую вам по силам нести.

В первую очередь речь идет о долговой и кредитной нагрузке. Да, с одной стороны, стремиться всегда надо к большему, чтобы вы могли развиваться и расширяться, но это надо соотносить с рисками и тем, что всегда могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства. Здесь все индивидуально и зависит от:

вида деятельности,

размера компании,

финансовой компетенции сотрудников.

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Каждый подбирает сумму для себя, главное — сделать это с умом и расчетом. Любой кредит или отсрочки должны соизмеряться с финансовыми возможностям.

Например, при определении объема товарного кредита в нашей организации я отталкиваюсь от показателей оборота, выручки и валовой прибыли. В нашем случае товары в отсрочку должны быть не более половины от валовой прибыли — это где-то 1/5 от оборота. Плюс к этому некий объем средств нам всегда должны клиенты. Такая схема для нас комфортна и помогла пережить уже не один кризис.

И еще одна распространенная ошибка особенно начинающих предпринимателей — выдергивать оборотные средства для личных или других целей. Так образуются долги, которые надо покрывать, а для это снова используются оборотные средства. Это замкнутый круг и долговая яма, которая более-менее терпима в хорошие времена, но непременно вас затянет в случае кризиса.

Умейте отступать

Одна из самых распространенных ошибок в горах — не слушая советы знающих, идти, ставить «все на кон», ведь осталось совсем чуть-чуть. Так же и в бизнесе: необходимо прислушиваться к экономическим прогнозам, и как только наступает экономически нестабильное время, гибко пересматривать свои цели, отталкиваясь от переменчивой ситуации.

Из недавних примеров: к началу этого года мы планировали и уже достаточно успешно реализовывали IT-направление, ориентированное на запад, но из-за геополитических изменений еще в начале года, когда конфликт только набирал обороты, «откатили» эту тему.

Иногда плохую погоду надо просто переждать.

Остановиться на том, что есть, направить внимание на текущие задачи и спокойно выдержать паузу.

Идите к цели несмотря на трудности

Если идти на вершину сложно, но возможно, учитесь не бояться сами и учите быть смелыми своих подчиненных.

У меня есть отличный пример. Партнер, который вырос до руководящей должности за несколько лет. В 2015 году он начинал с представителя на месте в Белгороде, работая из дома, не имея ни офиса, ни склада. За семь лет его оборот вырос в четыре раза — сегодня это руководитель четырех человек на месте и еще куратор пятерых дистанционно.

Было ли ему сложно? Да. Хотелось ли ему иногда все бросить? Безусловно, ведь такие мысли бывают у каждого, особенно в сложные времена.

Опирайтесь на опытного лидера или развивайтесь

Начинающему не стоит идти в горы без профессионального гида. Так и в бизнесе — вам нужен опытный лидер, на которого можно положиться, который умеет вести к цели независимо от «экономически неясной погоды».

Конечно, не все мы рождаемся в кресле босса: опыт можно и нужно наработать. Когда я начинал свой путь предпринимательства, у меня была жажда знаний. Я изучал и впитывал буквально всю информацию, связанную с бизнесом, старался следовать опыту и примеру других. А еще мне очень помогали книги.

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Я бы разделил полезные для руководителя книги примерно так:

автобиографические:

«Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks» Говарда Бехара. Мне казалось, что это было схоже с тем, чем занимался я. «Начни с малого. Правила ведения бизнеса от основателя Subway» Джона Хейза и Фреда ДеЛюка. «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем» Фила Найта.

психологической или духовной направленности:

«Правила успеха» Кэнфилда. Развивая нужные качества и свой характер, ты становишься более опытным, и в какой-то момент будешь готов идти в гору сам.

Не ходите в горы без ледоруба, не входитте в кризис без инфраструктуры

Как для восхождения нужна качественная экипировка и оборудование, так в бизнесе выстроенная налаженная инфраструктура поможет выдержать любой кризис.

Здесь важно все:

программное обеспечение,

бухгалтерия,

логистика,

складской учет.

Все процессы, которые требуются для продаж и производства, должны быть отлажены, выстраивать это надо в спокойные времена, когда есть возможности и ресурсы. В кризис любая, даже небольшая финансовая утечка, может стать критичной, проблема со складом повлиять на отгрузку, а сложности с логистикой окончательно испортить отношения с клиентами.

Прикрывайте тылы надежными людьми

В сложных походах нужен как лидер, смело идущий вперед и «пробивающий» путь, так и замыкающие. Их роль — помогать отстающим или задержавшимся, решать возникающие бытовые проблемы, не отвлекая всю группу и лидера.

Замыкающим в бизнесе может быть соучредитель, заместитель руководителя или руководители на местах. Это более управленческая, нежели стратегическая должность. Его задача: структурировать и доотлаживать бизнес-процессы, работать с персоналом и адаптировать общую задачу под конкретное место и время.

Работайте с эмоциональным фоном команды

Паникерам не место в горах и в бизнесе: при возникновении нестабильной, кризисной ситуации, важно, чтобы ваша команда, а особенно это касается руководителей, не сеяла панику. В сложной ситуации надо сплотиться, помогать друг другу, прислушиваться.

Стабильность — это слаженный дружный коллектив, где все доверяют и верят друг другу. Для этого и надо развивать корпоративную культуру. Она поможет в кризис. Надо постоянно психологически трудиться со своими сотрудниками, а в случае сложной ситуации — еще больше внимания уделять коллективу.

Отлаживайте партнерские взаимоотношения и связи

Тщательно выбирай тех, с кем пойдешь горы и тех, кто помогает в пути. В кризисной ситуации ты сможешь положиться на них. Это не формируется «здесь и сейчас», а нарабатывается временем.

С некоторыми нашими партнерами и поставщиками мы сотрудничаем десятилетиями. Такое взаимное доверие возможно, когда человеческие взаимоотношения остаются выше материальных. Именно это в коронакризис и во время санкций нам очень помогало и помогает.

Допустим, у нас есть некая рабочая задолженность перед поставщиками, и наступают «сложные времена»: в первую очередь отменяют отсрочки (товарный кредит). При этом клиенты нам должны, но они не могут заплатить, поскольку рынок штормит. А мы не можем обработать новые заказы из-за отсутствия средств для обеспечения товаров, а без оплаты нам их не отгружают. Замкнутый круг.

Тут и начинают работать долгие партнерские отношения и наработанное доверие, которые помогает нам и сейчас, в период санкционного давления. Мы обращаемся к поставщикам с просьбой продлить отсрочку, и нам идут навстречу, отгружая товар по частичной предоплате.

Повторюсь, такое возможно лишь с наработанным лимитом доверия.

Выбирайте пути и маршруты, которые вам откликаются

Мы порой начинаем что-то не потому, что лежит душа, а потому, что «так сказали» или «этим все занимаются». В горах, например, шли туда, куда советовали идти, распыляясь и потратив силы и энергию на то, что в итоге не очень-то и хотелось. В бизнесе мы начинаем какое-то направление из-за моды или потому что «все так делают».

Помните, как в начале коронакризиса предприниматели ушли в минус, когда закупали медицинские маски втридорога в Китае, но не рассчитали логистику: в тому времени, как изделия приехали, за такую цену здесь уже были никому не нужны. Так люди влезали в долги и теряли работающий бизнес, а причина одна: надо было заниматься своим делом, а не распыляться из-за жадности или глупости.

В первое время я сам отвлекался на какие-то сторонние направления: это был и строительный бизнес, и заправка картриджей. Чаще всего это чужие или навязанные идеи, и как только мы от них отказывались, шел рост по другим тематикам.

Обычно такой бизнес вроде бы приносит прибыль, но внимания и ресурсов забирает в разы больше. Если что-то не по душе и вы чувствуете, что это не ваше — смело отказывайтесь, иначе потеряете очень много энергии.

В заключение

Если дать некий универсальный совет, то самое главное для предпринимателя — научиться воспринимать нестабильность как возможность и не бояться неизведанного.

Зачем люди ходят в горы? В первую очередь достичь вершины и насладиться победой, но манит и сам путь, порой сложный, опасный, но такой захватывающий. Знаете ли вы, что гид в горах никогда не скажет, сколько осталось идти до какой-то конкретной точки, даже если он ходит по одному и тому же маршруту много лет и время всегда примерно одинаковое?

Дело в том, что в пути очень много факторов неопределенности, и случиться может что угодно, поэтому не стоит полагаться только на свой «обычный» опыт. Учитесь получать удовольствие от хаоса и видеть в этом возможности, идти к вершине вашего бизнеса, преодолевая кризисы и форс-мажоры с радостью, а не живя в страхе. Только сильные и смелые доходят до самых больших высот.

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Этому можно и нужно учиться. Дискомфорт — это наше отношение, которое мы можем контролировать. Ну и опыт, конечно.

Представьте, что вы пошли в горы и ночуете в палатке. Самый волнительный будет первый раз: вам будет некомфортно, может быть, страшно, но через две-пять таких ночевок вы привыкнете — вырабатывается иммунитет. Так и к нестабильности в бизнесе можно привыкнуть.

Есть много разных практик, как менять свое отношение к ситуации, но суть одна: нужно изменить мировоззрение и научить себя получать радость, удовольствие и удовлетворение от изменений и находить в них выгоду.

Фото на обложке: Shutterstock / attilio pregnolato