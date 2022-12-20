Облачные решения для технологических компаний: как их правильно использовать?

Август Вилакия, старший бэкенд-разработчик мобильного приложения «Альфа-Банка», который занимается миграцией сервисов в инфраструктуру российского облачного провайдера, рассказал, как можно упростить этот путь. До этого автор был сотрудником EPAM Systems, где работал с инфраструктурой зарубежного облачного провайдера.

Компаниям, которые планируют использовать облачные сервисы, важно разобраться в их особенностях. Поиск подходящих решений часто требует значительных ресурсов разработки для создания, обновления и внедрения новых функций. Все это отнимает ценное время, которое команды могли бы использовать для более быстрого вывода продуктов и услуг на рынок.

Почему стоит начинать сразу с облачных решений

Облака подарили шансы на успех даже начинающей молодой компании благодаря доступу к ИТ-инфраструктуре по всему миру. Однако даже сейчас только 23% IT-компаний сразу начинают работать в облаке 28 стр..

Если сравнивать работу над идентичными проектами, решения облачного провайдера только на инфраструктуре сокращают расходы на 37%. Многие не заходят дальше, потому косвенные расходы сложнее учитывать. Однако оптимизация наблюдается и в других областях.

Управляемые облаком сервисы: их особенности

У самого крупного провайдера облачной инфраструктуры Amazon Web Services около 200 сервисов. Это означает, что есть 200 различных наименований услуг, которые предназначены для разных целей и настраиваются все по-разному.

Мы тоже перешли в облако, но каким образом? «Альфа-Банк» взял у «Яндекс Облака» один сервис — вычислительные мощности — и развернул на них свои сервисы. Это и подразумевается под оптимизацией расходов в облаке. Такой способ называется Lyft and shift.

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Что вы знаете об облачных сервисах?

Однако проблема в том, что этого чаще всего недостаточно, если у вас нет десятка сотрудников, разбирающихся в инфраструктуре, которые знают и могут правильно на этих самых вычислительных мощностях настроить ваше приложение.

На помощь приходят сервисы, управляемые облаком. Их преимущество заключается в интуитивной настройке буквально для любого разработчика. Допустим, вам нужно хранить какие-то большие видеофайлы, значительное количество фотографий и т. д.

В таком случае есть два возможных варианта: купить память в виде жестких дисков для ваших серверов или приобрести в облаке специальные сервера с большой памятью и организовать это хранение. Есть и другой вариант — использовать объектное хранилище у любого облачного провайдера.

Это сервис, который упрощает загрузку и выгрузку любого количества файлов объемом до 5ТБ. Для этого он предоставляет специальное API Механизм, который позволяют двум программам взаимодействовать друг с другом, используя различные протоколы. . Главным недостатком управляемых облаком сервисов будет ​вендор-лок, или зависимость от поставщика — ситуация, когда стоимость перехода к другому поставщику настолько высока из-за связности написанного кода с сервисами одного облачного провайдера, что клиент вынужден остаться с прежним.

Для большей гибкости и экономии ресурсов на ранних стадиях продукта можно уходить от большой тройки облачных провайдеров (Amazon, Microsoft, Google) к более молодым решениям, таким как DigitalOcean или Vercel.

DigitalOcean — облачный провайдер, цель которого — сделать продукт наиболее комфортным и простым в использовании для разработки. Концептуально DigitalOcean любят из-за простого пользовательского интерфейса и дроплетов (быстрых виртуальных серверов). Сделать приложение доступным пользователям можно всего за $4.

Vercel — поддерживает из коробки более 35 фронтенд-фреймворков, для запуска которых не нужна какая-либо конфигурация. При работе с Vercel автоматически работает CI/CD, приложение непрерывно после изменений деплоится на тестовые сервера и, если вас все удовлетворяет, от изменений на продашеке вас отделяет нажатие одной кнопки.

Не требуется буквально никакая настройка, все что нужно — это репозиторий, к которому дается доступ Vercel-платформе. После этого сайт становится доступным пользователям. До первых тысячи пользователей услуги платформы Vercel бесплатные.

За счет новых концепций и упрощения процедур создания сервисов (необходимо меньше информации и кода для создания и управления сервисом) облачные провайдеры нового поколения переманивают к себе стартапы, предлагая большую гибкость и легкость внесения каких-либо изменений в код приложения.

Что предлагают флагманы российских облачных провайдеров?

Имею в виду Cloud (ранее SberCloud), «Яндекс.Облако», VK Cloud. Из-за сложностей с оплатой зарубежных облаков из России быстрое развитие наших разработок было только вопросом времени. Хотя они и запустились давно, но в этом году получили второе дыхание. Наш банк также перевел свои сервисы для мобильного приложения в «Яндекс.Облако».

Выпуская какой-то сервис, чаще всего российские облачные провайдеры делают его максимально идентичным облаку Amazon. Можно провести аналогии с Cloud, «Яндекс.Облаком» и VK Cloud. Что очень удобно, так как упрощается поиск специалистов для работы с облачным сервисом.

Более того, возможна и другая, более гибкая интеграция, где клиенты из других стран попадают на ваши сервера Amazon, а пользователи из России — на сервера российского облака. Примеры таких архитурных решений можно найти в документациях облачных провайдеров (VK Cloud) и их репозиториях («Яндекс.Облако»)

Чтобы еще больше снизить затраты, используйте мультиоблачную инфраструктуру и облачные гранты.

У каждого из облачных провайдеров есть различные грантовые программы. Amazon дает до $100 тыс., которые можно тратить на их облачные сервисы, и это не единичная история. Допустим, к тем, кто хочет получить $5 тыс., предъявляются довольно низкие требования: грант на такую сумму можно получить даже без открытия юридического лица.

Для получения $100 тыс. необходимо выполнить условие: поднять инвестиции посевного раунда. Похожие же программы есть у остальных провайдеров большой тройки, в том числе они бывают у Cloud и «Яндекса».

Никто не запрещает получать гранты и после их использования переходить к другому облачному провайдеру, но возникает проблема с переносом всех сервисов и инфраструктуры. Для решения этой проблемы мы используем Terraform. Эта утилита работает с конфигурационными файлами и на их основе создает сервисы внутри облака.

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При разработке продуктов стоит описывать их в конфигурационных файлах, чтобы при неожиданном переезде из-за санкций или блокировки аккаунта у одного облачного провайдера можно было легко перенести вашу инфраструктуру к другому.

Правильными решениями использования облачных сервисов будет:

Разработка в облаке с самого начала для высокой скорости выхода на рынок;

Использование управляемых облачным провайдером сервисов: это поможет сократить расходы на инфраструктуру на десятки процентов;

Переход к более специфическим провайдерам для гибкости и получения конкурентного преимущества;

Получение грантов, которые выдают поставщики облачных сервисов, для большей оптимизации затрат, а также использовать мультиоблачные решения.

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