Коучинг в продажах: как он влияет на результаты

Альмира Арапова, эксперт в области построения и эффективного управления отделом продаж, и Елена Белугина, генеральный директор Международного института коуч-менеджмента, рассказывают, как коучинг может влиять на продажи и почему он выгоден для бизнеса.

Коучинг — пустое умное слово, которое не связано с реальными результатами, ответственностью и эффективностью — в этом до сих пор уверены многие владельцы бизнеса.

Эффективность, которую нужно измерять

Все привыкли к коучингу в деле развития лидерства и командной работы. Этот прием считается хорошим тоном для компании с неравнодушным руководителем, ведь тимбилдинг, целеполагание, тайм менеджмент и другие умные слова (вроде бы) работают на благо коллектива и его производительности.

Как это измерить, не совсем ясно, но, по ощущениям, положительный эффект есть.

Подход неверный. Результативность любого действия можно и нужно измерять. Мы измеряем. И сегодня расскажем о результативности «нового» подхода к коучингу, когда обучают не всю команду, а только руководителей отделов.

Их обучают инструментам коуч-менеджмента, HR-коучинга, чтобы они могли применять их на постоянной основе. Пока это воспринимается как что-то новое и малоизвестное для бизнеса.

Мы решили «измерить», как это работает: что будет, если обученный руководитель отдела начнет внедрять новые инструменты в работу? Дадут ли они измеримый в цифрах эффект? Мы провели эксперимент длиной в год, чтобы выяснить это, и готовы делиться результатами.

Эксперимент длиной в 12 месяцев

Дано: два отдела продаж дистрибьюторской компании со средним оборотом более 60 млрд руб. в год. В каждом отделе — по 12 сотрудников со средним стажем работы в компании более двух с половиной лет.

Итак, руководители отделов продаж прошли обучение основным инструментам коучинга. Затем один из них внедрял полученные знания и техники в жизнь, а другой продолжил работать по-старому. Спустя 12 месяцев результаты работы отдела оценили и вот что получилось.

Критерий Руководитель, использовавший коучинговые инструменты Руководитель, не использовавший коучинговые инструменты Текучка кадров 0% 42% Уровень удовлетворенности климатом в команде 0,7 0,2 Дисциплинарные взыскания нет 4 % регулярного выполнения KPI 95% 68% Результаты продаж +30% по сравнению с прошлым годом, что составило +15% от выполнения плана -25% от плана

Разница очевидна. В первом отделе за год не уволился ни один сотрудник, более того, произошло три карьерных повышения: два по горизонтали и одно по вертикали. Во втором — сменилась почти половина кадрового состава.

Климат в первой команде очень хороший, конфликтов минимум, а дисциплинарных взысканий за год не было вовсе. Результаты продаж тоже впечатляют: высокий процент KPI, перевыполнение плана и, как следствие, хорошие премии у сотрудников.

В чем секрет успеха? В трех инструментах, которые использовал руководитель первого (успешного) отдела продаж.

Инструмент 1: Модель постановки цели и достижения результатов GROW

GROW – аббревиатура от названий четырех этапов: Goal (Цель), Reality (Реальность), Options (Варианты) и Will (Намерение).

Фактически, используя эту модель коучинга, мы последовательно проходим определённые этапы и получаем ответы на следующие вопросы:

Чего мы хотим? (постановка цели ).

(постановка ). Где мы находимся сейчас? ( оценка реального положения).

( реального положения). Что мы могли бы сделать? ( поиск вариантов, оценка возможностей и ресурсов ).

( вариантов, оценка возможностей и ). Что мы сделаем? (описание действий, которые будут предприняты).

Этой моделью успешно пользуются крупнейшие мировые компании, поскольку она отлично зарекомендовала себя в работе с бизнес-целями.

Модель GROW помогает достичь большей ясности и осознанности, а также начать принимать эффективные решения. Если вы грамотно используете модель, у вас появляется чёткий план достижения цели, расписанный по шагам и задачам. Это мотивирует сотрудников и помогает легче достигать результатов.

Проверено: такой коучинг вдохновляет на активные действия.

Модель GROW ориентирована на достижение понятных и измеримых целей. Решить с её помощью абстрактные цели или исследовать философские вопросы не удастся — и это называют основным минусом модели. Однако в отделе продаж, где цели как раз обычно соответствуют принципам SMART, модель работает отлично.

Инструмент 2: Техника супервизии OMRA

Эта техника подходит для анализа работы менеджеров по продажам.

Она была разработана для коучинга основных навыков на коммерческом визите (очном или телефонном) и основана на наблюдениях, которые сделал менеджер. Супервизор обсуждает с менеджером конкретную ситуацию, произошедшую на визите, приводя высказывания сотрудника и анализируя реакции клиента.

При этом выполняются следующие шаги:

Observation — собственно наблюдение. Нам нужны конкретные факты и примеры — телефонный звонок или очное общение менеджера с клиентом. Менеджер сделал то-то, в ответ получили такую-то реакцию. Motive — мотив. Какова была цель? Какую реакцию менеджер хотел получить? Result — результат. А какую реакцию мы получили на самом деле? Action — действия. Как поступить в будущем, чтобы получать нужный результат?

Благодаря такой несложной последовательности действий можно эффективно разбирать реальные ситуации, которые возникают во время продаж, и работать над их улучшением.

При этом сам менеджер по продажам остаётся высоко замотивированным, ведь коуч не предлагает ему решения, а лишь задаёт вопросы — ответы сотрудник найдёт сам.

Инструмент 3: Техника обратной связи STAR/AR

Технику STAR часто используют на собеседованиях, но она хороша и для регулярных интервью со своими сотрудниками, чтобы разобраться в том, как они чувствуют себя на своём месте, со всем ли справляются и не требуется ли помощь или наставничество.

Конечно, для этого нужно уметь слышать и слушать, а также задавать правильные вопросы. Они зашифрованы в самой аббревиатуре:

Situation (ситуация). Опишите, каково текущее положение дел.

(ситуация). Опишите, каково текущее положение дел. Task (задача). Каковы ваши ожидания от работы? Какие задачи вы перед собой ставили?

(задача). Каковы ваши ожидания от работы? Какие задачи вы перед собой ставили? Action (действия). Какие действия вы выполняли для решения задачи или достижения результата? Оправдали ли они ваши ожидания?

(действия). Какие действия вы выполняли для решения задачи или достижения результата? Оправдали ли они ваши ожидания? Result (результат). Каких результатов вы достигли?

(результат). Каких результатов вы достигли? Alternative Results (альтернативные результаты). Что бы вы сделали иначе? Как поступите в следующий раз, чтобы достичь лучшего результата?

Если у сотрудников высокая степень саморефлексии, результат будет очень хорошим.

Как работать с этими инструментами

Для того чтобы эффективно внедрить эти и другие инструменты коучинга в свой отдел, думающий руководитель должен делать это аккуратно и ненавязчиво.

Главное — комфорт сотрудников и их желание работать в компании, поэтому с правилами HR-техник нужно знакомиться на серьезных обучающих программах с международной аккредитацией.

В таком случае руководители отделов смогут перенести лучший мировой опыт в эффективное управление командой, а это даст здоровье коллективу и прибыль — компании.