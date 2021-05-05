5 инструментов для «холодных» продаж в онлайне

Никита Розаев, аккаунт-менеджер в Navigine, компании, которая разрабатывает платформу для создания точных геолокационных сервисов внутри помещений, поделился сервисами для поиска новых клиентов. Они подойдут всем, кто занимается холодными продажами в онлайне, но больше для компаний из B2B-сектора.
Используя эти инструменты в совокупности, за последние три месяца Navigine получила такие результаты: open rate (процент открытия писем) — 50%, reply rate (процент ответа на письма) — 10% и 40 назначенных встреч с лицами, принимающими решения.
Sales Navigator
По моему скромному мнению, это самая масштабная база данных на рынке для поиска потенциальных клиентов. Программа предоставляет расширенный спектр фильтров (к примеру, локации контакта, количества сотрудников в его компании, индустрии), что позволяет существенно сузить диапазон поиска и максимально таргетировать аудиторию. Sales Navigator отлично работает в связке с другими онлайн-инструментами, но об этом чуть позже.
Платформа предлагает три тарифных плана: Professional, Team и Enterprise. Вариант Professional стоит около $80 в месяц и предполагает расширенный поиск лидов, оповещения о новых добавленных контактах, создание кастомизированных списков.
Режим Team отличается от Professional возможностью отправки контента, отслеживанием вовлеченности контактов и синхронизацией с вашей CRM-системой. Цена котируется в районе $135 в месяц.
С планом Enterprise вы можете интегрировать свои контакты из базы CRM, а также настроить интеграцию с другими корпоративными инструментами. Стоимость по тарифу Enterprise обговаривается индивидуально в зависимости от подключаемых функций.
Мы внедряли режим Professional и не были разочарованы: сервис дает 120-150 релевантных контактов в неделю — лучшей альтернативы пока не найдено.
Для начала работы с Sales Navigator предлагаю воспользоваться несколькими подсказками:
- уведомления по характеристикам. Сервис будет оповещать вас, когда отмеченный потенциальный лид сменит работу или должность;
- сохраняйте фильтры поиска, чтобы сэкономить свое время, с помощью кнопки Save Search;
- находите похожих клиентов нажатием кнопки View Similar рядом с целевым контактом;
- тщательно анализируйте профили своих лидов и отправляйте им InMail.
Небольшие лайфхаки, которые помогут вам в поиске лидов:
- Не пишите шаблонами. Скорее всего люди, которым вы пишете, получают сотни таких же сообщений. Да, вы потратите больше времени, но выделяться намного круче и эффективнее. Как создать оригинальное письмо? Изучите профиль контакта и его страницу в Facebook, определите его интересы, выясните, участвовал ли он в подкастах или написании авторских статей.
- Ваше сообщение должно принести практическую пользу, иначе никто не захочет тратить на вас время. Для этого нужно дать ценную, релевантную информацию, относящуюся к профессиональной деятельности или интересам контакта. В нашем случае мы можем подсказать, какие технологии и софт оптимально подойдут для внедрения конкретного проекта.
- Используйте логический поиск — комбинации с AND/OR/NOT. Например, «маркетинг» OR «социальные сети» AND «менеджер». Это позволяет объединять несколько запросов в один и сокращать время на детализированные запросы.
- Изучите, не был ли ваш лид на каком-либо мероприятии в вашей отрасли, просмотрев его профиль в Sales Navigator или LinkedIn. Если да, то смело пишите, пообщайтесь на эту тему. Как правило, на такой заход отвечают в тот же день.
Вот пример письма, посвященного мероприятию: «Я заметил, что вы выступаете спикером на форуме консалтинговой группы ARC. Хочу пожелать вам удачного выступления, а также поделиться идеей. Учитывая, что вы явно являетесь специалистом в области IoT, уверен, что она сможет вас заинтересовать».
Apollo
На данный момент Apollo является моим персональным фаворитом среди представленных инструментов. Программа имеет user-friendly интерфейс, гибкие тарифы и собственную базу данных. Apollo — это интеллектуальная платформа взаимодействия отдела продаж, которая ставит структурированные данные в основу ваших рабочих процессов, чтобы помочь вам выполнять, анализировать и улучшать механику продаж.
Apollo отлично интегрируется с ранее упомянутым Sales Navigator. Вот простой механизм интеграции:
- Установите расширение Apollo в браузере.
- Зайдите в Sales Navigator.
- Ищите холодных клиентов и добавляйте их в систему Apollo всего одним кликом. Самая приятная фича заключается в том, что вам не нужно совершать дополнительных действий для поиска данных: система автоматически найдет и подтвердит электронную почту вашего потенциального лида.
- Для максимального эффекта при улучшении вашей версии Apollo вы сможете получать телефонные номера контактов, но будьте готовы выложить для этого довольно серьезную сумму: тариф с получением номеров стоит $39 в месяц, тогда как тариф только с почтовыми адресами стоит $19.
У платформы есть очевидные плюсы, существенно упрощающие отслеживание и аналитику лидов:
- Apollo предоставляет удобные возможности по организации сохраненных контактов: автоматическое обновление статуса лида (холодный, первый контакт, заинтересован), локацию, сайт компании, прибыль.
- Сервис обеспечивает вас базовой аналитикой: open rate (процентом открытия писем), reply rate (процентом ответов на письма), количеством отправленных писем.
- Есть бесплатный период 14 дней, чтобы посмотреть, насколько сервис подходит вам.
- Apollo помогает автоматизировать некоторые процессы, например, настроить последовательное отправление писем в рамках маркетинговой кампании.
Отличный инструмент, знакомый всем и буквально созданный для делового нетворкинга. Им удобно пользоваться в том случае, когда у вас уже есть список предполагаемых клиентов. Вы можете установить коннект с целевым контактом, а затем аккуратно перевести общение с потенциальным контактом на почту. В LinkedIn мало кто указывает рабочую почту, а, чтобы ее получить, нужно доказать, что ты пришлешь действительно полезную информацию.
Сейчас LinkedIn заблокирован на территории РФ, однако это можно обойти с помощью установки VPN-расширений для браузеров, например, Urban Free VPN.
Топ-2 лайфхака, о которых вы, возможно, не знали или не задумывались:
- Reply rate повышается в случае, когда инвайт или письмо отправляет человек с той же позицией, что и потенциальный клиент. Менеджерам, связанным с продажами, отвечают реже, поэтому в таком случае рекомендую поставить в профиле другую должность.
- Найдите группу, которой ваш потенциальный лид может интересоваться, и добавьтесь туда. Затем отфильтруйте членов этого сообщества по параметрам профиля — так вы найдете идеально целевых лидов.
Lusha
Если вкратце, Lusha помогает получить телефонные номера потенциальных клиентов, так что ваш голос будет первым, что они услышат с утра. Инструмент автоматически подбирает номера желаемых контактов при посещении их профилей, также можно скачать расширения для браузеров и брать данные прямо из Linkedin. У платформы есть удобное расширение для Google Chrome которое поддерживает LinkedIn/Sales Navigator.
Lusha предлагает на выбор три платных тарифных плана и один бесплатный. Пробный тариф Starter дает данные по пяти контактам, чтобы вы могли проверить релевантность инструмента. В режиме Professional вы ограничены уже 100 контактами, при этом вы можете экспортировать полученные данные и создавать структурированные списки потенциальных клиентов. Стоить это будет $99/месяц.
Более расширенный план — Premium. С ним вы можете интегрировать контакты с CRM и выгружать информацию о лидах из Sales Navigator (до 25 контактов). Всего в Premium можно набрать 300 контактов, оплачивать нужно $199/месяц.
И последний тариф, Enterprise, дает доступ к API, обеспечивает круглосуточной поддержкой и масштабируется по стоимости в зависимости от размера предприятия.
Пока что в Lusha мы пользовались только тестовым режимом и можем сказать, что она работает эффективно исключительно при удачном поиске лидов, поскольку звонки часто воспринимаются как спам.
К слову, если вы не хотите звонить международным контактам с российского номера, чтобы не вскрывать российское представительство (актуально для стран, с которыми напряженные внешнеполитические отношения), всегда имеется возможность подключить виртуальную АТС через сервисы UIS или Callibri.
Calendly
Для посетителей сайта, которые исследовали ваши продукты или услуги и хотят связаться с менеджером для обсуждения потенциального партнерства или большего понимания специфики продукта, имеется специальный инструмент — Calendly.
В этом ресурсе можно настроить часы, когда ответственный менеджер свободен для звонка, и создать карточку ивента с заданной длительностью встречи и свободными слотами. В результате пользователь может перейти по ссылке-приглашению и выбрать удобное время для дальнейшей коммуникации.
При этом показ слотов пользователю может делиться на два типа:
- Доступные часы показываются ему исключительно по вашему часовому поясу.
- В зависимости от местоположения клиента календарь подстраивается по временной зоне, и он видит слоты по своему времени.
Звонок можно провести в Google Meets, Zoom, Microsoft Teams, GoToMeeting или же просто по телефону.
Цены на тарифные планы весьма демократичные: Premium с безлимитным числом ивентов, двумя связками с календарями и ответными письмами стоит от $8/месяц. В тарифе Pro добавляются еще четыре связки с календарями, интеграции с инструментами аналитики и ABM, текстовые напоминания и кастомизированные цвета. Его стоимость начинается с $12/месяц.
На этапе тестирования у нас возникали некоторые проблемы со звонками, поскольку лиды назначали встречу, но не появлялись на ней, скорее всего ввиду непонимания указанного часового пояса. Однако, если звонок удавался, конверсия в дальнейшую коммуникацию была высокая.
Как я и сказал ранее, тарифы Apollo весьма кусачие с точки зрения стоимости, когда включен поиск телефонных номеров. Вот обходной путь: вы используете Sales Navigator для поиска контакта, получаете мейл из Apollo и добавляете лид в систему, достаете телефонный номер с помощью Lusha и копируете его в CRM Apollo.
Если вам не хочется платить, но лиды нужны:
- Ищем потенциальных клиентов через классический LinkedIn.
- Отправляем обычную заявку в «друзья».
- Общаемся и, как только видим интерес, переносим разговор на почту.
- Если заявку не приняли, то почтовый адрес можно взять с Hunter.io . Сервис предоставляет 25 бесплатных запросов в месяц.
- В Lusha берем номера, сервис дает 10 бесплатных запросов на один аккаунт.
В заключение отмечу, что среди перечисленных инструментов возможны различные комбинации — ваш оптимальный набор зависит от целевого рынка, выделяемого бюджета и аудитории, на которую ориентирован ваш бизнес.
Фото на обложке: FOTOSPLASH/shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter