Комьюнити-менеджер — кто это и что он делает?

С 2021 по 2031 год число комьюнити-менеджеров увеличится на 12% — этот рост больше других менеджерских позиций (7%) и общего показателя для всех профессий (5%). В России такие специалисты работают уже не первый год — с 2016-2017 предприниматели активно берут их в штат.
Искандер Ахметов, CEO агентства Yep, подготовил большой гайд о том, как сегодня стать комьюнити-менеджером.
Содержание:
- Комьюнити-менеджер: что это за профессия и какие у него задачи?
- Какими навыками должен обладать комьюнити-менеджер?
- Перспективы профессии комьюнити-менеджмента
- Чем отличается комьюнити-менеджер от SMM-специалиста?
- Плюсы профессии
- Минусы профессии
- Сколько зарабатывает комьюнити-менеджер в России?
- Итак, если вы хотите стать комьюнити-менеджером
Комьюнити-менеджер: что это за профессия и какие у него задачи?
Комьюнити-менеджеры помогают создать крепкое и активное сообщество вокруг определенного бренда или продукта.
Главная задача комьюнити-менеджеров — быть социальным связующим, поддерживать активность внутри сообщества и следить за общим настроением внутри. Они достигают этого, общаясь с участниками, решая их запросы и поощряя общение друг с другом.
Такие потребности можно реализовать благодаря сообществу, которое объединит клиентов бизнеса, и комьюнити-менеджеры в этом деле являются ключевыми фигурами на шахматной доске.
Роль менеджера может варьироваться в зависимости от компании и сообщества, которым они управляют. Однако общие обязанности включают:
- Взаимодействие с участниками сообщества и поддержка разговоров;
- Предоставление клиентской поддержки внутри сообщества, консультация и поддержка участников;
- Мониторинг и анализ метрик и производительности сообщества;
- Управление онлайн-репутацией компании внутри сообщества;
- Урегулирование и предотвращение конфликтов
- Сбор и анализ обратной связи от участников;
- Знакомства с участниками, выстраивание доверительных отношений;
- Поддержание положительного настроя внутри сообщества;
- Представление правил и миссии, гарантирование их соблюдения.
Какими навыками должен обладать комьюнити-менеджер?
Успешное управление сообществом требует определенного набора навыков. Вот некоторые из необходимых навыков для превосходного выполнения этой роли.
Коммуникация
Комьюнити-менеджеры должны быть отличными коммуникаторами как в письменной, так и в устной форме.
Сюда относится способность:
- за 5 минут определять эффективность встречи;
- достигать запланированных целей в переговорах;
- поддерживать любой разговор;
- определять базовую линию поведения;
- убеждать людей.
Комьюнити-менеджер должен находить баланс между помощью клиентам и решением их запросов, не допуская нарушений правил и наглости.
Особое внимание для участников
Комьюнити-менеджеры должны уметь предоставлять отличный сервис для участников сообщества. Они должны уметь оперативно и профессионально решать жалобы и проблемы.
Менеджеру важно уметь определять психологический паттерн собеседника, предвидеть и регулировать конфликтные ситуации. Для этого важно понимать потребности участников сообщества и уметь эффективно на них реагировать.
Успешный комьюнити-менеджер будет слушать обратную связь, быстро реагировать на нее и постоянно стремиться улучшать опыт участников сообщества.
Знание законов развития и роста сообщества
Комьюнити-менеджер должен иметь глубокое понимание законов развития и роста сообществ:
- он должен быть осведомлен о кривой вовлечения,
- понимать, как поддерживать интерес аудитории со временем.
- знать, как создавать ощущение сообщества и заставлять участников чувствовать, что они являются частью чего-то большего.
Для успешного ведения сообщества менеджеру необходимо понимать, что важно его аудитории, и уметь определять тенденции и темы, актуальные для сообщества.
Модерация
Комьюнити-менеджер должен быть представителем правил и миссии сообщества. Он должен уметь эффективно модерировать дискуссии, делая их конструктивными и уважительными.
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Он должен уметь определять и решать любые потенциальные проблемы до того, как они приведут к конфликтам.
Взаимодействие с аудиторией
Комьюнити-менеджер должен уметь уметь проводить дискуссии и стимулировать участие членов сообщества. В его задачи входит отслеживание реакции аудитории на контент, сбор обратной связи и анализ, что ей нравится и что нет.
Итого квалифицированный комьюнити-менеджер должен обладать рядом навыков, включая:
- понимание развития и роста сообщества,
- фокусировку на потребностях клиентов,
- коммуникативные навыки.
Перспективы профессии комьюнити-менеджмента
Соучредитель Reddit Алексис Оганян считает, что более половины компаний Fortune 500 будут иметь главного сотрудника по связям с общественностью к 2030 году.
Рост роли комьюнити-менеджера продолжится, поскольку бизнесы признают важность создания прочных отношений с клиентами через сообщества.
Вот некоторые из основных тенденций и прогнозов для будущего профессии.
Фокус на данных и аналитике
Комьюнити-менеджеры должны использовать данные и аналитику для улучшения сообществ. Это включает отслеживание показателей вовлеченности, мониторинг тональности и анализ поведения пользователей для выявления тенденций и возможностей.
Увеличенный спрос на специализацию
По мере роста сообществ, вероятно, возникнет увеличенный спрос на специализированные навыки и экспертизу.
Он может включать комьюнити-менеджеров, специализирующихся:
- на конкретных платформах (например, Telegram),
- отраслях (например, здравоохранение или технологии),
- типах сообществ (например, сообщества поддержки или группы по интересам).
Растущее значение управления репутацией в интернете
По мере того как онлайн-сообщества становятся более распространенными, компании будут уделять большее внимание управлению репутацией в интернете. Менеджеры будут отвечать за мониторинг и управление репутацией своего бренда в сообществе.
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Чем отличается комьюнити-менеджер от SMM-специалиста?
Сообщество часто путают со страницей в социальных сетях, а комьюнити-менеджера — с SMM-специалистом.
Показать разницу можно очень просто:
- Комьюнити-менеджер отвечает за развитие и рост сообщества,
- SMM-специалист занимается продвижением в социальных сетях.
В сообществе подписчики ведут диалог друг с другом и транслируют ценности бренда в мир в том числе без вашего участия. Комьюнити-менеджер отвечает за создание и поддержку положительной атмосферы в сообществе, в то время как SMM-специалист создает контент и размещает его в социальных сетях.
Плюсы профессии
- С ростом популярности сообществ профессия комьюнити-менеджера становится более востребованной. В компаниях появляются специальные отделы по управлению сообществом.
- Комьюнити-менеджеры работают напрямую с людьми, узнают об их опыте, получают информацию из первых рук и расширяют собственную контактную книгу.
- Комьюнити-менеджер может использовать свой творческий потенциал для механик геймификации внутри сообщества, проведения дискуссий и мероприятий.
- Комьюнити-менеджеры знают, как решать конфликтные ситуации и правильно модерировать коммуникацию группы людей. Это полезные навыки для повседневной жизни.
Минусы профессии
- Комьюнити-менеджеры должны постоянно отслеживать обновления и активность в сообществе и быстро реагировать на обращения и запросы. При неправильном распределении времени это может привести к большой рабочей нагрузке и снижению личной свободы.
- Новый день — новый вызов. Готовых шаблонов нет, и каждая задача и запрос участника представляет собой уникальный вызов, требующий дополнительного времени и усилий для решения.
- Комьюнити-менеджеры часто являются первой линией обороны в управлении жалобами клиентов и отрицательной обратной связью. В работе они часто сталкиваются с конфликтными ситуациями, которые должны уметь решать. Это может привести к стрессу.
Сколько зарабатывает комьюнити-менеджер в России?
В среднем начальный уровень зарплаты для комьюнити-менеджеров составляет около 40-60 тыс. рублей в месяц, в то время как опытные специалисты могут зарабатывать от 70 до 150 тыс. рублей и более в месяц.
Потенциал для роста есть: по данным Glassdoor, средняя зарплата комьюнити-менеджера в США составляет около $58 тыс. в год, чуть меньше $5 тыс. в месяц.
Итак, если вы хотите стать комьюнити-менеджером
То будущее вашей работы выглядит светлым, с продолжающимся ростом и возможностями для специализации. Если вы изучаете профессию комьюнити-менеджера и хотите найти работу в этой сфере, вам пригодятся следующие советы.
- Нужно образование. В управление сообществом приходят из маркетинга, журналистики, менеджмента – но всех аспектов ни одна из этих специальностей не дает. Есть курсы, например, от нашего агентства, Community.University, Анны Гаан и «Нетологии».
- Начните систематизировать и «мэтчить» свои контакты между собой.
- Присоединяйтесь к сообществам, чтобы расширять круг своих знакомств и получать ценные знания.
- Посещайте профессиональные мероприятия, чтобы ознакомиться с новыми людьми, наладить связи и получить ценный опыт.
- Ищите вакансии на специализированных сайтах — например, HeadHunter или rabota.ru.
Иллюстрации предоставлены автором
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