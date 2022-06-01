Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?

О том, что случилось за минувший месяц и возможных грядущих последствиях рассказала финансовый эксперт, управляющий филиалом «Фора-Банка» в Санкт-Петербурге Алина Бажулина.

В последние 25-30 лет у граждан России было довольно много возможностей пользоваться западными благами, применять их регулярно и без каких-либо сложностей. Мы привыкли к комфортному, удобному и налаженному образу жизни. Сейчас же нам приходится перестраиваться, причем довольно резко и кардинально, это касается и бытовых процессов, и финансовых. В первую очередь к этому привели санкции, которые стали причиной нововведений и ограничений обращения иностранной валюты.

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По прошествии двух с половиной месяцев с начала введения вынужденных ограничений со стороны Банка России часть этих самых ограничений все-таки была отменена, другая часть претерпела существенные изменения.

Естественно, очень рано говорить о стабилизации на рынках, в частности на валютном, но важно заметить, что совместные действия правительства и Банка России позволили оперативно купировать последствия паники и ажиотажного спроса на валюту. Тем не менее, всем приходится подстраиваться и перестраиваться под текущие реалии.

Доллары и евро: приобрести можно, но сложно

На текущий момент физическое лицо может купить наличный евро/доллар США в любом банке, имеющем на это право согласно выданной ему Лицензии Банка России. Сумма ограничена только возможностями конкретной кредитной организации: банк имеет право продавать в своих кассах эти валюты в объеме, не превышающем тот, что поступил к ним, начиная с 9 апреля 2022.

К сожалению, это служит стоп-фактором даже для больших кредитных организаций. Мало кто в моменте из физических лиц продает наличную валюту в банк или приносит ее на вклад/счет. Именно такими путями формируется сумма, которую можно будет продать желающим «в рынок».

Те, кто боялся оставаться на руках с иностранной валютой, продали ее в первые недели введения санкции со стороны Европы и США, а если человек открывает вклад в иностранной валюте сейчас, то в 90% случаев он вносит рубли на свой счет и делает безналичную конвертацию.

Поэтому, с одной стороны, купить валюту можно, но в объемах бытовых нужд, и все равно придется постараться найти, где: ожидать поступления крупных сумм в кассы банков не стоит, скорее, это будет приятным исключением, если кто-то либо решит продать 50-100 тыс. евро/долларов США.

Важно отметить, что такие ограничения распространяются исключительно на наличный доллар и евро. Если же нужно приобрести франк, фунт или тенге, то можно это сделать без ограничений в тех банках, которые работают с этими валютами.

Виртуальные покупки: а снять можно?

Курсовая политика тоже претерпела некоторые изменения. Сейчас значительно расширились спреды, и наличную валюту в связи с ее ограниченной доступностью можно купить в среднем +10 рублей от торгов.

С безналичной дела обстоят по-другому. Если есть желание поспекулировать с иностранной валютой, то безналично курсы гораздо выгоднее: спреды там не превышают 1-2 рублей. Правда, снять со счета эти «виртуальные» деньги до 9 сентября в долларах или евро (пока действуют такие ограничения, заявленные ЦБ РФ) не получится — только в рублях.

Что касается юридических лиц и ИП, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, то для них банковский курс на продажу и покупку доллара/евро также имеет незначительный спред в 1-2 рубля.

Есть и другие, пока еще действующие ограничения на снятие денег с валютных вкладов и счетов. Так, евро и доллар США со своих счетов, открытых до 9 марта 2022 года, получить возможно, но в сумме не более 10 тыс. долларов (или эквивалента в евро).

Все, что выше этого лимита, при необходимости снимается в рублях по курсу банка, где открыт вклад или счет. К счастью, по закону курс должен быть не хуже официально установленного Банком России на момент снятия денежных средств. В таких реалиях мы планово существуем до 9 сентября 2022.

Три способа перевода и оплаты за рубежом

Что же касается переводов физлиц за рубеж, то и тут мы столкнулись с переменами. В настоящий момент резиденты РФ могут переводить валюту на свои счета и счета близких родственников, открытые в банках за пределами России в сумме до 50 000 долларов США (либо эквивалент в евро по курсу ЦБ на дату совершения перевода).

Стоит учитывать и то, что сейчас значительно сокращен список банков, у которых осталась техническая возможность осуществлять такие переводы — в основном это некоммерческие банки, которых не коснулись санкции.

У граждан России есть возможности совершать платежи и в адрес третьих лиц, являющихся нерезидентами. С лицами, относящимися к дружественным/нейтральным государствам, к таким, к примеру, относятся Сербия, Турция, Куба, Китай и т. д., расчеты производятся в стандартном порядке.

При желании можно приобрести недвижимость, оплатить гостиницу, лечение и т.д. с помощью SWIFT-перевода. Но если необходимо приобрести, допустим, недвижимость в странах, которые ввели санкции против России, то процедура будет сложнее — однако по-прежнему возможной.

При такой сделке денежные средства должны быть зачислены на счет типа «С» в российском банке и исключительно в рублях. А чтобы воспользоваться активами от купли-продажи недвижимости, владелец счета должен запросить разрешение у банка.

Для отправки переводов третьим лицам за границу на незначительные суммы до 5000 долларов США выгоднее будет воспользоваться системами денежных переводов. Список стран там также существенно ограничен.

Однако для некоторых стран Европы и Средней Азии (всего около 15 на момент написания статьи) эти системы все еще доступны — и тут сложно говорить об актуальности информации, потому что этот список постоянно меняется в условиях сильной волатильности.

Сроки прохождения безналичный платежей — у юрлиц и физлиц

Увеличилась и временная продолжительность прохождения перевода. Если ранее, до февраля 2022 года, получатель видел отправленные денежные средства в крайнем случае на следующий день, то сейчас нормой становится две-три недели.

К увеличению сроков привел удлиненный комплаенс (проверка на законность) платежей со стороны банков-корреспондентов. Ввиду постоянно меняющихся условий в Европе и США касательно взаимодействия с Россией зарубежные банки опасаются штрафных санкций в свой адрес и перестраховываются, длительно проверяя и задерживая платежи.

Подобные трудности — увеличение сроков платежей и переводов — коснулись и юридических лиц и ИП, работающих с ВЭД. Нестабильность валют сказывается в такой ситуации и на ценообразовании.

К платежам юрлиц и ИП из России сейчас проявляется особо пристальное внимание: нередки ситуации, когда комплаенс не пропускает оплаты и осуществляет возврат средств. Таким образом клиент может около месяца находится в неведении, где же находятся их средства.

Поэтому многие предприниматели нашли выход в перенаправлении своих потоков и ведении расчетов в юанях либо в турецкой лире. Это упрощает и ускоряет процедуру, по крайней мере, отказов значительно меньше, расчеты стабильнее.

Чем теперь будем платить?

Самые чувствительные глобальные ограничения для обычных пользователей — это, конечно же, работа пластиковых карт, выпущенных на территории России в платежной системе Visa или Mastercard.

Во-первых, больше никаких смартфонов в качестве платежного средства (правда, сейчас появляются промежуточные решения для того, чтобы люди по-прежнему могли платить телефоном);

Во-вторых, отказ оплаты в зарубежных интернет-магазинах;

В-третьих, и за рубежом карта российского банка будет в целом бесполезной — по ней просто ничего нельзя будет купить!

При этом на территории России пластиковыми картами по-прежнему можно платить как в офлайн-магазинах, так и совершать онлайн-покупки. Практически все крупные банки продлили срок действия выпущенных ими карт навсегда до физического износа пластика.

Альтернативой всемирным платежным системам Visa и Mastercard в какой-то мере может стать «Мир» — российская платежная система, созданная в 2015 году. На сегодняшний день «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Большие надежды обыватели возлагали на китайскую платежную систему UnionPay. Но, к сожалению, они не оправдались, так как карты, выпущенные российскими банками, оказались не действительными для оплаты, к примеру, в иностранных интернет-магазинах.

В связи с этим полагаю, что ставку нужно карты российской платежной системы «Мир». Сейчас ведется активная интеграция этой системы в дружественных и нейтральных для нашего государства странах. Естественно, это не быстрый процесс, но уверена, что перспективный.

Фото на обложке: Shutterstock / StepanPopov