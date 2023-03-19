Эксперимент: могут ли ChatGPT, Gerwin и «Балабоба» заменить копирайтеров

За последние месяцы Google, Microsoft, Open AI и другие компании выпустили чат-боты на основе ИИ, которые могут генерировать текст по запросу пользователей. Юлия Каримова, главный редактор контент-бюро «Хорошая История», решила проверить, насколько они способны заменить копирайтеров

Креативные индустрии — одна из сфер, на которые может сильно повлияет развитие ChatGPT, Bard и других нашумевших чат-ботов. Именно поэтому главред коммуникационного бюро захотела на практике убедиться, действительно ли сервисы генерации текстов могут обыграть человека на его же поле и самостоятельно написать эффективные рекламные тексты.

Для обзора она отобрала несколько популярных сервисов и разработала типовую задачу «для копирайтера» — написать обзорную статью о страховании жизни. Для всех сервисов было приготовлено примерно одинаковое задание:

Тема: «Почему страхование жизни важно иметь в своем портфеле».

В структуре должны быть пункты «Что такое страхование жизни», «Какая практика по страхованию жизни за рубежом и у нас», «Какие цели помогает реализовать страхование жизни», «Что такое накопительное страхование жизни».

Аудитория — мужчины 45–55, занимаются бизнесом или находятся на руководящей должности. Женаты, есть дети, которым нужно поступать в вуз, готовятся к пенсии.

Формат — пост для телеграм-канала.

Для сравнения взяты: Gerwin AI, Cactus AI, «Балабоба», Turbo Text, бот OpenAI и Writesonic. Рассказываем, что они собой представляют и как справились с заданием.

Gerwin AI

Особенности. Есть возможность бесплатного тестирования на генерацию 10 тыс. знаков и большое количество форматов — можно отдельно генерировать план статьи, потом заголовок, затем саму статью и заключение. При этом платформа адаптирована под разные текстовые задачи: от SEO-статей до карточек товаров.

Как сервис справился с задачей. Формально — хорошо: текст есть, он без фактических и орфографических ошибок, с чем не всегда справляются люди.

Однако алгоритмы сервиса не учитывают целевую аудиторию и ее интересы, а сам текст читать не интересно, поскольку он выглядит как набор фактов: абсолютно не принимается во внимание, кто это будет читать.

С одной стороны, все написано верно, однако для решения задач бизнеса такой текст бы не подошел

Caktus AI

Особенности. У сервиса приятный интерфейс, он умеет писать эссе, код и решать решать математические задачки. Позиционируется как инструмент для школьников и студентов.

Как сервис справился с задачей. С функцией Paragraph Generator получилось пять абзацев на английском языке. В целом результат не впечатляет: текст так же выглядит перечислением возможностей.

Однако один из абзацев получился удачным — в нем бот пытается делать акцент на чувстве безопасности, спокойствии и отношениях с семьей.

Результат работы Caktus AI, пропущенный через «Яндекс.Переводчик»

«Балабоба»

Особенности. Бесплатный сервис с простейшим интерфейсом. Разработка основана на нейросетях семейства YaLM, поэтому лучше понимает русский язык.

Как сервис справился с задачей. Получился неожиданно интересный пост с точки зрения структуры. Чтобы привлечь внимание, в начале есть пугающая статистика, а в конце поста — интрига. Но, как и написано в описании сервиса, нейросеть именно подражает текстам в интернете, но факты не проверены или же не имеют ничего общего с реальностью.

Результат работы «Балабобы»

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TurboText

Особенности. Позиционируется как чат-бот, похожий на ChatGPT, но на русском языке. Можно указать ключевые слова, основные тезисы.

Как сервис справился с задачей. Бот пытался объяснить страхование жизни, а получился несуществующий инвестиционный продукт.

Впечатление портят не всегда верное использование терминов и корявые формулировки. Впрочем, большинству копирайтеров проще отредактировать подобный текст, нежели написать с нуля.

Результат работы бота TurboText

Телеграм-бот OpenAI

Особенности. ChatGPT в чистом виде — слишком мощный сервис для этого задания, поэтому мы решили немного уровнять шансы и использовать телеграм-бот, в котором можно вводить запросы на русском языке.

Как сервис справился с задачей. Подробную и понятную статью с этим инструментом не напишешь, но можно использовать сервис для небольших постов в соцсети. Еще одна проблема — бот не может запоминать и обрабатывать предыдущие команды. Если попросить его продолжить пост, то получится ерунда.

И это одна из самых больших сложностей в развитии подобных сервисов — «памяти» нейросетей не хватает или же она обходится слишком дорого. Хорошие же копирайтеры могут удерживать много сущностей: продукт, аудиторию, формат, интересы бизнеса, а также технические ограничения.

Пост от OpenAl внезапно обрывается

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Writesonic

Особенности. Инструмент для копирайтинга на основе искусственного интеллекта. Много разных форматов и шаблонов, но нельзя указать аудиторию. Сервис предлагает сразу несколько постов на выбор.

Как сервис справился с задачей. C одной стороны, в тексте есть правильные выражения вроде «финансовая защита», «семья» и «душевное спокойствие». Но они собраны в кучу: факты повторяются, а тезисы — путаются.

Текст не выглядит стройным, большую его часть составляют абстрактные мысли. Такой текст можно использовать, только если редактор выделит главное и сократит его вдвое-втрое, а также проверит все факты. С чувствительными темами человеку проще написать текст самому.

Результат работы Writesonic

Что в итоге под силу искусственному интеллекту, а что нет

Нейросети умеют генерировать общие факты, но могут в них ошибаться. Тексты от нейросетей могут выглядеть правдоподобно за счет знакомой структуры и грамотного построения предложений. Однако являются ли факты правдой или ложью, нейросеть определить не может. Поэтом такие инструменты могут справиться с текстами про общеизвестные факты, но для чувствительных тем вроде финансов или здоровья требуется экспертное мнение.

Тексты от нейросетей могут выглядеть правдоподобно за счет знакомой структуры и грамотного построения предложений. Однако являются ли факты правдой или ложью, нейросеть определить не может. Поэтом такие инструменты могут справиться с текстами про общеизвестные факты, но для чувствительных тем вроде финансов или здоровья требуется экспертное мнение. Могут рассказать о преимуществах продукта, но не учитывают интересы аудитории. Сервисы могут генерировать текст, однако чаще всего он находится в вакууме и не учитывает, кто его будет читать, даже если указать это в задании, то есть не могут адаптировать информацию об объекте для определенной аудитории.

Для каких текстовых задач нейросетевые сервисы могут быть полезны

Написание текстов для тех случаев, когда тексты оценивают не люди, а рекомендательные системы или поисковые алгоритмы. С некоторой оговоркой к этим задачам можно отнести SEO-тексты, в которых одним из важных критериев является семантическое ядро. Впрочем, поисковые алгоритмы оценивают и поведение читателей, поэтому нейросети стоит рассматривать только как инструмент для специалистов.

С некоторой оговоркой к этим задачам можно отнести SEO-тексты, в которых одним из важных критериев является семантическое ядро. Впрочем, поисковые алгоритмы оценивают и поведение читателей, поэтому нейросети стоит рассматривать только как инструмент для специалистов. Описание большого количества товаров или услуг. В тех случаях, когда аудитория читателей широкая, структура текста одинаковая, а объекты описания не уникальны, с написанием текстов нейросети, возможно, справятся если не лучше, но точно быстрее и дешевле человека.

В тех случаях, когда аудитория читателей широкая, структура текста одинаковая, а объекты описания не уникальны, с написанием текстов нейросети, возможно, справятся если не лучше, но точно быстрее и дешевле человека. Сбор информации в лаконичном виде. Результат работы нейросетей практически всегда требует доработки со стороны специалистов, однако для первичного сбора и агрегации данных они могут подойти лучше, чем поисковые системы. Однако стоит помнить, что даже ChatGPT обучался не на самой актуальной информации.

Нейросети стоит в большей степени рассматривать как инструмент для написания текста, нежели как угрозу для творческих специалистов. Под ударом окажутся, скорее, те сотрудники, которые не умеют выполнять работу, с которой нейросети справляются хуже — например, найти и правильно совместить информацию об объекте написания с информационными потребностями аудитории.

Работа специалистов, связанных с написанием текста, так или иначе изменится. Технические навыки вроде скорости печати, поиска информации и грамотности будут менее востребованы, а ключевыми требованиями окажутся понимание работы алгоритмов, точное описание задачи для чат-ботов, релевантные исправления и более глубокое изучение интересов аудитории.

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