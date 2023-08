Пошаговый путь к EMBA: как поступить на программу в топ-30 вузов мира

Executive MBA, или сокращенно EMBA, — это программа поствысшего образования для топ-менеджмента и бизнес-владельцев с опытом управления не менее 7 лет.

Программа подойдет тем, кто добился высоких результатов как личных, так и профессиональных, и начинает задумываться о постановке более амбициозных задач — для их достижения ищет новые знания, вдохновение и окружение, старается перешагнуть на новую ступень или пробить стеклянный потолок.

Общая информация о программе

Обычная длительность EMBA — от 18 до 22 месяцев. Программа не предусматривает длительных периодов нахождения «вне офиса», поэтому каждый месяц необходимо выделять только от 5 до 7 дней на пребывание на кампусе (территории университета).

Однако все зависит от академического календаря: есть более насыщенные программы, где выезд будет каждые 2-3 недели, а есть те, где вам потребуется присутствовать всего 4 дня раз в два месяца.

Конечно, такое расписание не означает, что вы останетесь без домашнего задания в периоды между выездами. EMBA всегда насыщена изучением материалов, решением кейсов в группе и выполнением практических заданий. То есть на такой программе самообучение будет занимать 60% от длительности программы.

В чем разница между MBA и EMBA?

MBA (Master of Business Administration) или магистратура по бизнес-администрированию доступна для любого выпускника сразу после получения диплома бакалавра и не требует наличия управленческого опыта в резюме. Средний возраст группы составляет 25 лет.

Executive MBA же разработана специально для зрелых управленцев, за плечами которых 7-10 лет опыта в роли руководителя высшего звена. Средний возраст для академической группы составляет 37 лет.

Только три программы EMBA российских вузов (ИБДА РАНХиГС, Московская школа управления Сколково и СПбГУ, Высшая школа менеджмента) вошли в топ-100 программ за 2022 (рейтинг Financial Times). Так как бизнес-образование зашло на наш рынок сравнительно недавно — 30 лет назад, не так много школ проводят эту программу на своей базе. Однако около 8 тыс. российских бизнесменов обучаются на программе ежегодно.

Мотивация

Истинная мотивация каждого кандидата на EMBA — это жажда развития себя и своего окружения параллельно развитию компании и рынка в целом. Программа дает гораздо больше, чем яркую строчку в резюме. В список преследуемых мотиваций входит:

Обновление и применение знаний в таких сферах, как стратегическое планирование, организация процессов, психология управления, M&A, финансовый анализ и так далее;

Приобретение мультикультурного образа мышления, что поможет масштабировать и развить бизнес глобально;

Развитие своего окружения и появление друзей-единомышленников.

Наращивание социального капитала — последний и наиболее значимый пункт. Возможность оказаться в одной академической группе с лидерами рынка в вашей нише из других стран и регионов, завязать партнерство или дружбу, открыть стартап и получить инвестирование — спектр этих возможностей отрабатывает себя как нельзя лучше, если вы учитесь в топ-30 вузах мира.

Рейтинги

Как определить, что университет, в который вы собираетесь, действительно влиятелен среди организаторов бизнес-образования и предоставляет большие возможности? Вам необходимо изучить первые места в рейтинге QS (Quacquarelli Symonds) — это самый авторитетный рейтинг учебных заведений по всему миру.

Кроме того, многие уважаемые программы попадают в рейтинг THE (Times Higher Education Impact Ranking). Однако руководители чаще всего смотрят на первые 30 мест в рейтинге FT (Financial Times), так как на текущий момент это единственный рейтинг, который составляется среди программ EMBA.

Кроме рейтинга, нужно учитывать и аккредитацию университета. Существует так называемая «тройная корона» (Triple Crown accreditation), которая состоит из Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA), European Foundation for Management Development (EFMD — аккредитация EQUIS), которой обладает только 1% бизнес-школ во всем мире.

Критерии отбора кандидата

Для того, чтобы зачислиться на программу, необходимо пройти отбор в несколько этапов:

Фаза заявления — сбор всех академических документов, CV, паспорта и анкеты — оценивается наличие релевантного образовательного и трудового опыта.

Фаза интервью — оценивают мотивированность поступления.

Фаза экзаменов — частым требованием для поступления становится сдача экзамена GMAT, в процессе которого проверяются знания в экономике, статистике, математике. Подготовка к тесту в среднем занимает полгода с репетитором, но многие университеты разработали внутренние тесты, подготовка к ним займет пару дней. Более того, необходимо предоставить сертификат о знании английского языка (IELTS, TOEFL) или сдать тест вуза. Иногда это требование снимается, если вы работаете в англоязычной среде.

Далее в течение 2 недель вуз выносит решение о вашем поступлении и награждает стипендией, начинается фаза финального подписания документов и оплаты обучения, а вы становитесь счастливым обладателем оффера (приглашения от вуза).

Во сколько обойдется?

Стоимость программы зависит от региона: азиатские вузы (Китай, Сингапур, Гонконг), как и европейские заведения, в среднем стоят около $80-100 тыс., в Великобритании программа обойдется уже в $100-120 тыс., в США вилка действительно сильных программ — это $100-170 тыс. Кроме того, вы можете получить стипендию (скидку от общей стоимости программы) до 30% от полной стоимости обучения.

На что еще стоит обратить внимание?

Прежде чем выбирать университет, необходимо четко определить истинную цель обучения. Например, вы хотите продвинуться по карьерной лестнице, масштабировать бизнес на другие регионы, заняться чем-то новым, оценить конкурентов или зайти на рынок с пониманием того, как ввиду менталитета принимаются решения на уровне топ-менеджмента.

Исходя из цели, изучите состав группы: сколько процентов обучающихся — корпоративные работники, а сколько — владельцы?

Какой средний возраст группы? Например, в США чаще всего планка среднего возраста поднимается до 43 лет, в то время как в некоторых европейских школах падает до 34.

Насколько часто вы готовы выезжать в кампус? Изучив академический календарь, можно понять, насколько насыщенная программа вас ожидает. К тому же, если вы хотите, чтобы программа выходила за рамки одного кампуса (Global EMBA) и позволила вам окунуться в атмосферу сразу нескольких стран, тогда стоит учесть передвижение в несколько регионов и заложить это в свое расписание.

Ни один вуз не накладывает санкции на претендентов из России и рассматривает их на базе холистического подхода. Однако, ввиду особенностей оплат за границу, могут потребовать предоставить всю сумму за обучение сразу.

Когда и как начинать подаваться?

Существует несколько интейков (периодов начала обучения): стандартные — сентябрь, январь, расширенные — май, июль. Идеально начинать собирать документы, оформлять заявку и готовиться к экзаменам за год до удобного для вас интейка.

Если вы прошли отбор и получили приглашение, но поняли, что следующие полгода не сможете приступить к учебе, интейк легко перенести на следующий.

Чтобы подобрать подходящую вам программу и пройти через этот путь, не тратя много времени, можно обратиться к индивидуальному консультанту по зарубежному образованию.

