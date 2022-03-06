MBA-программы чаще всего выбирают женщины из IT, оптовой торговли и ТЭК — исследование

Образовательная платформа Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ в преддверии Международного женского дня решили выяснить, как изменилось количество женщин на программах MBA (магистр бизнес-администрирования) и Executive MBA. Оказалось, что за два года с начала пандемии число слушательниц выросло почти в два раза.

При этом женщины чаще выбирают программу Executive MBA, которая рассчитана на уже состоявшихся руководителей с большим опытом в управлении. В 2020 году доля женщин на EMBA составляла 33%, в 2022 году она достигает 52%. На MBA в 2019 году было 13% женщин, в 2021 году почти каждый четвертый (23%) слушатель курса — женщина.

Аналитики выяснили, что чаще других MBA интересуются представительницы IT, оптовой торговли (по 12,5%), топливно-энергетического комплекса, промышленности и строительства (по 10%). Совместная MBA-программа Skillbox и ВШМ СПбГУ «Лидеры изменений» также пользуется популярностью у женщин из сферы недвижимости и гостиничного бизнеса (30%).

Меньше всего интерес к MBA и EMBA проявляют управленцы из сфер услуг: транспорта, туризма и ресторанного бизнеса — по 2,5% по каждому из этих направлений.

Участницы опроса рассказали, что главная цель получения MBA — обретение навыков для профессионального роста и ведения бизнеса, которые позволят автоматизировать бизнес-процессы и внедрять современные системы оценки предприятия для его масштабирования.

Девять из десяти женщин (91%), если поступают на MBA-программу, проходят ее до конца, в то время как среди мужчин подобным достижением могут похвастаться 79%.

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