Как MBA помог перезапустить стартап и почему эту программу не стоит считать «волшебным средством»

В мае Шамиль Курамшин, кофаундер AffiToday, окончил основную часть программы MBA в SDA Bocconi — одной из ведущих бизнес-школ в Европе и мире по версии Financial Times — и теперь может поделиться наблюдениями, которые будут полезны тем, кто думает, что делать со своей карьерой и где обучаться бизнесу.

MBA Master of Business Administration, магистр делового администрирования — пожалуй, самая спорная образовательная программа. Кто-то называет ее дорогим инфобизнес-сертификатом, кто-то считает прохождение программы переломным моментом в жизни, который помог ускорить карьеру или запустить свой проект.

Предыстория

Master of Business Administration, будучи, по сути, магистерской степенью в сфере бизнеса, всегда стояла обособленно от остальных программ, так как была ориентирована на специалистов с опытом работы, которые желают прокачать не академические, а бизнес-навыки.

Существуют десятки направлений MBA — от финансов до luxury management-а и здравоохранения. Однако основа у всех из них одна: финансовый учет, менеджмент и разработка стратегии. В сущности, цель MBA — сформировать из кандидатов «универсальных солдат» для работы на средних управленческих позициях с потенциалом роста, независимо от их бэкграунда.

Например, на моем потоке около 40% студентов имеют техническое образование и инженерный опыт — начиная с проектирования турбин и заканчивая работой в команде «Формулы-1». Еще 20% пришли из сфер, не связанных с финансами. Например, юристы.

Моя история отличается от типичного кандидата MBA: на момент поступления я уже больше года развивал свой стартап, Edutainment приложения для развития эрудиции AffiToday — а пойти учиться решил потому, что осознал, что мне не хватает структурных знаний по развитию бизнеса.

SDA Bocconi как раз активно продвигает направление entrepreneurship и поддерживает студенческие стартапы — например, вместо обязательной летней стажировки можно развивать свой проект. Кроме того, в SDA Bocconi есть университетский акселератор и прочие инструменты поддержки. Все обучение ведется на английском, 60% студентов не из Италии, кампус — шикарный.

Вдобавок SDA Bocconi находится в прогрессивном Милане — отличный аргумент, чтобы выбрать именно эту бизнес-школу.

Я не могу сказать, что MBA кардинально поменяла мое восприятие мира или дала революционные знания. Возможно, это из-за того, что у меня уже был бэкграунд: финансы и VC дают хорошее понимание того, как устроен мир — начиная с финансовой отчетности и заканчивая инновациями в мире науки и технологий. Вот и получалось, что с содержанием примерно половины курсов я уже был знаком.

Впрочем, пройти их, «примеряя» знания на свой бизнес, а не просто чтобы сдать экзамен, как это было на бакалавриате, было интересно.

Однажды я услышал, что бизнесу нельзя научить: мол, им надо заниматься — там и научишься. Я в корне не согласен с этой точкой зрения. Мне ближе концепция, согласно которой предпринимательство — это ремесло, и его основам нужно учиться, как лепке горшков, а уже затем, получив базу, можно творить и развиваться.

Зачем же допускать ошибки, которые не раз уже были совершены другими? Гораздо лучше перенять фреймворки, выработанные мастерами своего дела, и использовать их, чтобы подняться на следующую ступень и совершать ошибки более высокого уровня. Именно с такой мыслью я и поступал на MBA. Что же мне дала эта программа?

1. Комплексный подход

Большая часть курсов проходила на MBA в формате case study, который впервые был внедрен в Гарварде и сегодня используется во всех ведущих бизнес-школах.

Case study — это не поверхностное знакомство с какой-либо компанией, а подробный разбор индустрии, анализ обстоятельств, в которых компания развивалась, и изучение тех деталей, которые повлияли на то, что та или иная компания представляет из себя сейчас.

Иными словами, студенты с профессором во время обсуждения конкретного кейса «разбирают» его на составные части — и тут очень кстати оказывается разносторонний бэкграунд студентов.

У case study есть два преимущества: комплексный подход к анализу ситуации и практическое подкрепление бизнес-концепций. Когда разобранных кейсов накапливаются десятки, ты учишься смотреть на ситуацию с разных стороны, задавать вопросы, погружаться в контекст. Меня это научило следующему:

Во-первых, нельзя просто взять и скопировать подход успешного бизнеса, пусть даже очень похожего. Его победы — следствие множества факторов, которые невозможно повторить: от ситуации на рынке в тот момент времени до везения основателя.

Во-вторых, можно искать вдохновение в совершенно других сферах бизнеса. Например, Ryanair не просто скандально известный лоукостер, но и одна из самых успешных авиакомпаний в мире, построившая свою бизнес-модель на упрощении клиентского опыта и минимизации издержек за счет повышения эффективности процессов. Идеальная концепция для microlearning-приложения.

2. Расширение горизонтов

В отличие от традиционного образования, которое сосредоточено на конкретной сфере, MBA дает представление о том, как устроен широкий спектр индустрий — от автомобилестроения и медицины до инноваций и экологии. Разумеется, ни одного года, ни даже двух не хватит на то, чтобы изучить абсолютно все — да это и ни к чему.

Уже спустя пару месяцев обучения на MBA начинаешь осознавать, что мир бизнеса устроен сложнее, чем казалось ранее, и в результате смотришь на вещи по-новому.

Мне кажется, в этом и заключается ценность комплексного подхода на MBA: все, что мы изучаем, — не лекции и шпаргалки о том, как правильно делать бизнес, а набор практических инструментов, которые можно применять в широком спектре областей. Комплексное обучение вдохновляет и стимулирует мыслить out of the box.

Далеко не факт, что мне, например, пригодятся кейсы Nintendo, Pfizer или Saint Laurent, но их изучение помогло мне развить когнитивную гибкость — а вот она уж точно необходима для создания успешного стартапа.

3. Clear vision

Мы живем в мире нескончаемого потока информации. Человек, который активно развивается в профессии, знакомится с сотнями различных концепций, подходов и лайфхаков. Но проблема в том, что мы именно «знакомимся» с ними, а не «знаем» их. Где-то слышали, где-то читали — возможно, даже понимаем, как их использовать. Но используем ли, когда приходит время, и правильно ли это делаем?

Программа MBA построена таким образом, чтобы детально проработать основные подходы к развитию различных аспектов бизнеса, от моделей потребительской ценности до кайдзен. Сочетание такой фундаментальности и практических примеров дает комплексное понимание и возможность использовать их для развития бизнеса или продуктов.

Приведу пример. Разумеется, я слышал про необходимость позиционирования, сегменты аудитории, Jobs to be Done и так далее. Применял ли я это с командой на старте нашего стартапа? Мы пытались, но безуспешно. В качестве оправдания мы говорили себе, что просто делаем универсальный продукт, который нужен всем.

Но благодаря курсам по маркетингу и инновационному менеджменту для меня все это стало не просто эфемерными идеями, а прикладными и рабочими инструментами, — я понимал, как они работают и как их использовать в нашем проекте. Именно после этого стало очевидно, что для дальнейшего развития нашего стартапа необходима смена стратегии, но уже с умом.

4. Бизнес — это люди

Сотрудники, партнеры, поставщики, пользователи — все они разные, нерациональные, и со всеми нужно уметь выстраивать отношения, договариваться, решать проблемы. Как правило, модели поведения закладываются в нас извне — начиная от родителей и заканчивая корпоративной культурой и боссом. И далеко не факт, что эти модели эффективные и нетоксичные.

Да и в целом управление командами — сложная штука, которая мало кому дана от рождения. Софт-скиллам и менеджерским навыкам на MBA уделяется особая роль — хотя, будь моя воля, я бы еще увеличил количество курсов в этой сфере.

Особенности личностей, командная синергия, решение конфликтов, влияние, принятие решений, работа с фидбэком, мотивация, переговоры — это лишь часть того, что мы изучали. Сочетание научных концепций и практических примеров дает хорошую базу для дальнейшего самостоятельного развития.

На тему важности работы с людьми и персонального подхода к каждому рекомендую посмотреть фильм «12 разгневанных мужчин» и понаблюдать за тем, как главный герой шаг за шагом склоняет на свою сторону присяжных.

5. Нетворкинг

Бизнес-школа открывает доступ к обширному нетворкингу — начиная с одногруппников родом со всех концов света и профессоров — практикующих экспертов в бизнесе, и заканчивая тысячами выпускников и спикеров — топ-менеджеров ведущих компаний.

Мой поток сравнительно небольшой — всего 100 человек. Для сравнения, в London Business School их 500, а в Гарвардской школе бизнеса — 1000. У такой «камерности» есть как плюсы, так и минусы, но факт остается фактом: за время учебы я встретился с десятками интересных людей, которые помогли мне с моим проектом.

Кто-то делился своей экспертизой и консультировал по теме маркетинга, кто-то потратил не один час на разбор всего бизнеса, кто-то дал развернутый фидбэк с точки зрения венчурного капитализма. Дальше — больше. Статус alumni топовой бизнес-школы открывает многие двери.

Выводы

Мне кажется, делать финальные выводы, окончив лишь основную программу, слишком рано. Как я писал ранее, MBA помогает перезагрузить карьеру и закладывает базу. Многие студенты почему-то считают, что жизнь после бизнес-школы пойдет в гору сама собой, как по мановению волшебной палочки, но это не так. Все знания и навыки, которые мы получили, имеют отложенный эффект — и многое зависит от самого человека.

Мое обучение уже дало первые результаты: последние 1,5 года я и моя команда развивали приложение для расширения эрудиции. Мы попробовали на практике все известные нам советы и методики, изучали новое. Что-то сработало, что-то нет, но рост все не шел. Благодаря полученным знаниям и навыкам во время учебы я осознал свои ошибки, открыл новые возможности и смог пересмотреть стратегию и перезапустить проект.

Теперь наше приложение получило больший фокус на развитие soft skills для карьерного роста и защиту mental health сотрудников стартапов. У нас есть четкое позиционирование, стратегия продвижения и комплексное видение. Если гипотеза подтвердится, мы начнем разработку полноценного AI-коуча, основанного на гипериндивидуальном обучении.

Фото на обложке: Shutterstock / Life and Times