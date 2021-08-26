Как открыть школу английского языка — инсайты владельца более 30 филиалов

Сергей Сулимов открыл школу английского EnglishPapa в 2013 году. Масштабировал ее до 27 филиалов в Беларуси, запустил франшизу и помог открыть еще шесть филиалов на Украине и в Казахстане. Как стартовать на образовательном рынке и выйти на рентабельность 20%? Предприниматель делится советами по открытию школы английского.

Открыть школу английского офлайн: почему это еще актуально

В пандемию мне часто задают вопрос, стоит ли сейчас открывать очную языковую школу. Рынок насыщен бесплатными приложениями, блогеры выпускают «пачками» инфопродукты, на YouTube масса роликов. Казалось бы, бери да учи.

Но офлайн школы — это классика любого обучения, они будут востребованы всегда. Так уж устроен человек: если у него в расписании урок английского, ему нужно собраться, приехать, пообщаться с одногруппниками, а тем более отработать абонемент, он будет усердно учиться.

Год назад мы запустили онлайн-направление. Оно показывает стабильный и кратный рост. Но все равно я не собираюсь сбрасывать со счетов первоначальный формат своего бизнеса.

Стартовый капитал: рассчитаем примерный список затрат

Когда мы открывали школу в 2013 году в Минске, обустроили шесть классов, оформив их в стилистике английских и американских городов. Вложили в открытие около $20 тыс. Но можно уложиться в меньшую сумму: по моим подсчетам достаточно от $10 тыс.

Наш список примерных стартовых инвестиций (универсальный для всех городов Беларуси):

Инвестиции в открытие школы (USD) min max Ремонт 500 5000 Закупка мебели 1000 5000 Закупка оборудования (ноутбуков, проекторов, мультимедийных досок) 1500 5000 Рекламная вывеска и оформление 1000 4000 Рекламная кампания 500 3000 Прочие расходы 1000 10000

Итоговая сумма во многом зависит от цен на аренду. В таблице этой статьи расходов нет, поскольку в разных городах и странах стоимость «квадрата» очень разная. Изначально можно ориентироваться на один-два класса. В небольших городах лучше открывать школу английского в центре города и не экономить на расположении. В городах-миллионниках можно пробовать в спальных районах с высокой плотностью населения или ближе к метро.

Кстати, я не сторонник экономии на б/у мебели или оборудовании. Вам ведь самим придется работать с этим долгие годы.

С каким набором продуктов стартовать

Почему-то многие предприниматели уверены, что при запуске бизнеса нужно изобрести велосипед. В нашей сфере это точно не так. Предложите стандартные занятия: английский для детей, для взрослых, для корпоративных клиентов и не гонитесь за экзотикой.

Сейчас прослеживается тренд на персонализацию обучения. Кому-то нужно выучить иностранный для работы в нефтяной отрасли, кому-то — для посещения зарубежных врачебных конгрессов. Вот и появляются группы английского для медиков или начинающих IT-рекрутеров. Но с таким подходом на старте вы будете собирать заявки слишком долго.

Со временем школа может пройти международную аккредитацию, чтобы получить право готовить к международным экзаменам и принимать их. Это ниша для дополнительных услуг, которые мы активно оказываем. Также мы запартнерились почти с двумя тысячами школ по всему миру и предлагаем ученикам учебу по обмену.

Как не потратить бюджет впустую до открытия

Не спешите арендовать помещение и набирать персонал. Это самая большая ошибка многих школ — проработать пару месяцев вхолостую.

Я наступал на эти грабли, когда хотел открыть детский центр. Мы сделали хороший ремонт, подобрали команду, а клиентов так и не нашли. В некоторых небольших городах мне приходилось закрывать классы через два-три месяца, так и не найдя клиентов.

В языковых школах специфичная воронка продаж: для формирования групп нужен большой поток заявок. У каждого клиента разный уровень языка, кто-то хочет заниматься утром, а кому-то привычнее вечером. Перед открытием школы я рекомендую:

разработать сайт;

запустить рекламу с приглашением посетить пробный урок (минимальная сумма вложений — около $2 тыс.).

Из более 200 «теплых» лидов, готовых прийти на пробный урок, будет прекрасно, если купят абонемент 50. Обычно следующие шаги — обустройство классов и поиск сотрудников — займут не более двух-трех месяцев.

Где искать сотрудников и как выстраивать границы

Самое сложное в найме — отыскать первого опытного преподавателя с высоким уровнем языка и организаторскими способностями. Лучше искать его через знакомых. Экономить на нем точно не стоит. С него и начнется вся история вашей школы.

Можно взять такого сотрудника на позицию методиста или менеджера-практика. Он поможет определиться с методикой, составит расписание, проведет пробные уроки, поможет отыскать и обучить преподавателей. Для старта нужно еще набрать двух-трех опытных педагога. Бухгалтерию и маркетинг можно отдать на аутсорс.

В помощь при подборе:

стандартные веб-ресурсы типа HeadHunter;

таргетированная реклама;

региональные сервисы объявлений;

в маленьких городах хорошо работают объявления в СМИ.

Наши HR первым делом обращают внимание на образование преподавателя и его опыт работы. Важно, чтобы он окончил «иняз» или «пед», стабильно несколько лет работал на одном месте. Мы за долгосрочные отношения, потому что вкладываемся в обучение кадров. Хотелось бы, чтобы сотрудник придерживался той же позиции и не менял рабочие места как перчатки.

К окладу мы добавляем процент от продления занятия и количества продаж, благодаря этому подходу сильным педагогам у нас выгодно работать, а плохим — нерентабельно.

Базовые правила работы лучше прописать в трудовом договоре. Не забудьте упомянуть про штрафные санкции. У нас недавно случилась неприятная ситуация: преподаватель «воровал» наших учеников с пробного урока. Мы обратились в суд и выиграли дело, потому что прописали эти детали в договоре. За такие проступки преподаватели могут заплатить $2000-3000.

Незаменимых «зазвездившихся» преподавателей в языковой школе быть не может. Иначе они станут токсичными, будут манипулировать, набивать себе цену. Это тоже одна из частых проблем во многих компаниях. Избежать ее помогут регулярные тренинги. Мы разработали авторский курс обучения для своего персонала. Его они проходят на старте, чтобы изучить специфику работы, функции, пул задач и инструменты.

Еженедельно по пятницам проводим обучение. Это групповые онлайн- и офлайн-тренинги, где члены команды делятся своими кейсами, разбирают сложные случаи. Преподаватели могут обсуждать, как исправлять ошибки учеников, а маркетологи — новые инструменты рекламы.

Какая реклама эффективна и сколько стоит клиент

Яркая вывеска, растяжки в людных местах, баннеры — наружная реклама работает. И мы активно ее используем. В онлайне инструментов тоже много:

благодаря SEO мы получаем больше 70% трафика. Это наиболее затратный инструмент продвижения с долгосрочным накопительным эффектом — мы платим за него пару тысяч долларов в месяц. Кстати, чтобы продвигаться по SEO, нельзя экономить на сайте, ведь одностраничные визитки сложно продвинуть в топе. Сразу нужно предусмотреть несколько разделов и постоянно вкладывать ресурсы в контент;

на втором месте по привлечению клиентов — рекомендации;

чуть меньше заявок нам удается получать через контекст и таргетированную рекламу. Мы почти не инвестируем в такое продвижение, потому что у нас она не окупается;

иногда заказываем рекламу у блогеров, но тоже делаем это без фанатизма. Хотя для только что открывшейся школы это неплохой канал продвижения. Можно предлагать блогерам пройти обучение за рекомендации;

пользуемся email-рассылками.

Что касается исполнителей, мы выбрали такой путь: наняли хорошего специалиста по SEO и контексту в штат и маркетологов. Их зарплата составляет около $1 тыс. Но только что стартовавшая школа вряд ли может позволить себе собственных специалистов по рекламе. Можно обратиться в агентство, но рекомендую сотрудничать только на условиях оплаты за результат.

Мне нравится продвижение по CPA-модели: мы платим за каждого клиента. Работаем с партнерской сетью Admitad. Через нее можно ежемесячно привлекать сотни клиентов. Заявки тут могут быть дешевле, потому что итоговую сумму за каждого лида выставляем мы.

Один наш клиент в Беларуси в среднем стоит около $30. Примерно столько же тратят наши франчайзи в Украине и Казахстане. Некоторых смущает такая цифра, но стоит понимать, что в среднем клиент учится 11 месяцев. Самые мотивированные продолжают учиться несколько лет.

Как заинтересовать клиента: скрипты, пробные уроки и не только

Чтобы горячие лиды превращались в клиентов с горящими глазами, а отношения с ними были долгосрочными, в продажах важно уделять внимание деталям.

Подготовить скрипты под каждую ситуацию

Холодные звонки, допродажи, ответы на частые вопросы. Самое страшное, когда сотрудники колл-центра не владеют информацией и не понимают, какова цель разговора.

Чтобы скрипт был качественным, я советую поменяться местами с клиентом. Мы даем задание операторам обзвонить конкурентов и задать все вопросы с позиции клиента. Это не только опыт общения, но и хорошая аналитика рынка.

Проводить индивидуальные пробные уроки

Плох тот преподаватель, который определяет на первом занятии только уровень английского и грузит упражнениями. Нужно вникнуть в историю человека, разобраться, зачем ему английский язык. Поставить конкретные цели, примерные сроки и мотивировать. Показать, какие преимущества и перспективы откроются перед ним. А потом ненавязчиво приоткрыть занавес: показать материалы, рассказать о форматах занятий, мероприятиях.

Поддерживать комьюнити любителей английского

Имидж хорошей школы строится не только на качественных уроках. Мы регулярно проводим бесплатные игры в «Мафию», киноклубы.

Пользоваться понятной CRM-системой

Мы используем «Битрикс24». Такие сервисы помогают автоматизировать процессы, упрощают отчетность, позволяют вносить информацию о клиентах и не терять их.

Регулярно оценивать эффективность

В этом опять же помогает CRM. Каждую неделю наши менеджеры выборочно прослушивают записи разговоров сотрудников колл-центра, замеряют конверсию рекламных кампаний, премируют успешных сотрудников. Мы делаем это так часто, чтобы оставаться гибкими и быстро корректировать работу, если что-то идет не так.

Какой доход приносят школы английского

При хорошем ходе дел школы английского с несколькими классами выходят на рентабельность спустя шесть месяцев работы. Наша школа английского EnglishPapa приносит до $20 тыс. прибыли в месяц.

Есть в этом бизнесе сезонность. В сентября по май школы работают с максимальной нагрузкой, в летние месяцы она снижается. Примерная структура затрат и прибыли в месяц без учета сезонных колебаний, которую мы предоставляем нашим партнерам по франшизе, выглядит так.

При 2-х аудиториях (USD) При 4-х аудиториях (USD) При 8 аудиториях (USD) Выручка 100% 2950 5900 11800 Аренда 17% 500 1000 2000 З/п преподавателей с налогами 30% 880 1800 3540 Реклама 10% 300 590 1200 Накладные (банк, бухгалтер, менеджер, офис, канцтовары, связь, налоги) 14% 420 820 1650 Прочее 4% 120 240 470 Прибыль в месяц 21% 5170 10350 20660

Резюмирую мой опыт

Языковые школы могут быть выгодным бизнесом. Для этого нужно:

Иметь стартовый капитал от $10 тыс. Подобрать сильного менеджера-преподавателя, который станет фундаментом команды. Не гнаться за экзотикой и сначала опробовать стандартные продукты и способы продвижения. Запустить рекламу до открытия и не стесняться платить только за результат. Развивать сервис: прописывать скрипты, проводить запоминающиеся пробные уроки, оценивать качество работы персонала, создавать на базе школы комьюнити.

Хорошая рентабельность для школ английского — около 20%. Если решились — желаю успехов и веры в свои силы!

Фото на обложке: Dragon Images/shutterstock.com