Стоит ли продвигать сайт с помощью накрутки поведенческих факторов?

Стоит ли накручивать поведенческие факторы и как бороться с накрутками конкурентов, расскажет Андрей Баранов, SEO-тимлид в агентстве поискового маркетинга Rush Agency.

Накрутка поведенческих факторов кажется заманчивым способом повлиять на SEO-продвижение. Одни компании используют накрутки как некое читерство. Другие верят обещаниям недобросовестных подрядчиков и не подозревают, какую цену заплатят за быстрый результат.

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Что такое поведенческие факторы ранжирования

Начнем с матчасти. Чтобы определить, какой сайт наиболее релевантен запросу, поисковые системы используют так называемые факторы ранжирования. Существуют ссылочные, текстовые, поведенческие, коммерческие факторы. По ним поисковые системы определяют, какие позиции дать сайту в выдаче.

Поведенческие факторы — это набор метрик, которые показывают взаимодействие пользователей с сайтом, их активность и удовлетворенность. Поисковики начали учитывать поведение посетителей после того, как участились попытки обмануть алгоритмы.

Например, раньше сайты продвигали с помощью ссылок со сторонних ресурсов. Ссылки превратились в валюту для сеошников, их продавали и покупали, а качество контента от этого не улучшалось.

Поведенческие факторы важны для обеих поисковых систем, но имеют в них различный вес:

в «Яндексе» сегодня они значат больше, чем несколько лет назад, а влияние ссылочных факторов понизили из-за манипуляций поисковой выдачей;

в Google поведенческие факторы тоже важны, но значимость ссылочных не изменилась.

То есть в «Яндексе» проще вывести сайт в топ за счет поведения пользователей и соответствия текстов запросам. В Google этого недостаточно — нужно подключать дополнительные инструменты и глубже работать с контентом.

Какие типы поведенческих факторов существуют

«Яндекс» и Google получают информацию о поведенческих факторах из нескольких источников. Основные — это системы аналитики сайтов, данные браузеров и результаты поисковой выдачи. Чтобы определить привлекательность сайта для пользователей, поисковики учитывают поведенческие факторы трех типов:

Самый значимый — кликабельность сайта в поисковой выдаче, или CTR — соотношение числа кликов к общему количеству показов. Если на сайт переходят чаще, чем на ресурсы конкурентов, — это сигнал, что он нравится посетителям. Поведение пользователей на сайте. Поисковики анализируют метрики, которые указывают на интерес к контенту: глубина просмотра, время на сайте, выполнение целей, указанных в метрике (заполнение заявки, клик на страницу прайса, добавление товаров в корзину). Удовлетворенность пользователей. Если посетитель остался на сайте, значит, нашел нужную информацию. Если же пользователь вернулся в результаты выдачи — поисковик может счесть контент некачественным и понизить позиции.

Накручивают ли поведенческие факторы в 2021 году?

По данным исследования Sape, в 2021 году более 60% SEO-специалистов не прибегают к накруткам поведенческих факторов. 17,5% накручивали в прошлом, но отказались от этих методов. Сегодня их используют только 16% респондентов.

Возможно, снижение популярности накруток вызвано изменениями, которые «Яндекс» внедрил в 2020 году. Откровенные манипуляции поисковой выдачей стали выявляться быстрее. Даже если сайт не попадет в бан, для него могут снизить вес поведенческих факторов — визиты фальшивых посетителей просто не учтут при определении позиций.

В то же время респонденты Sape назвали поведенческие факторы важным, но и самым сложным фактором ранжирования в «Яндексе». Внутренняя и внешняя оптимизация сайта для пользователей — длительный и трудозатратный процесс. Накрутка же поведенческих факторов привлекательна тем, что дает шансы быстро повысить позиции сайта в выдаче, поэтому не все готовы от нее отказаться.

Какие способы накрутки используют

Выделяют два основных способа, которые могут отличаться по сложности.

Накрутка с помощью ботов

Используют мобильные прокси-серверы, которые позволяют генерировать уникальные IP-адреса и менять их каждые несколько минут. Таким образом создают большое количество ботов. Так называют роботов, которые имитируют поведение реального пользователя. Ботов программируют на совершение определенных действий. Например, перейти на нужный сайт или действовать по более сложной схеме:

В результатах поисковой выдачи зайти на один сайт конкурента и сразу выйти. Перейти на другой сайт конкурента и быстро его покинуть. Зайти на продвигаемый сайт и остаться на нем, чтобы поисковик решил, что здесь наиболее релевантный контент.

Существует два варианта накрутки с помощью ботов.

Проще: заказать накрутки через массовый сервис, то есть купить тысячи ботов, чтобы они зашли на сайт. Этот способ дешевый, но не рабочий. Такие боты ведут себя примитивно, а программы для их создания находятся в открытом доступе. Поэтому поисковые системы быстро обнаруживают накрутку, и сайт попадает под фильтр.

Посложнее: купить более продвинутую программу для накрутки у разработчиков, которые продают ее в закрытых чатах. Поведение ботов будет сложнее, что снижает риск оказаться под фильтром. С помощью таких программ легко накручивать поведенческие факторы сразу на большом количестве сайтов.

Но этот вариант дороже — только услуги программиста и аренда сервера обойдутся в среднем 10–15 тыс. рублей. Хорошего исполнителя придется поискать. И сайт все равно не застрахован от бана.

Сервисы и софт для накрутки поведенческих факторов

Самые распространенные сервисы накруток: Lifesurf — с помощью ботов

Userator — с помощью людей Софт для создания шаблонов: Zennoposter, один из известных шаблонов — Termidroid

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Накрутка с помощью реальных пользователей

Поведенческие факторы можно накручивать и вручную. Для этого на биржах фриланса нанимают исполнителей, которых просят выполнить серию действий. Например, вбить поисковый запрос, посетить сайты А, В, С, перейти на определенный сайт, провести там нужное количество времени, выйти и больше не переходить на другие сайты.

Этот способ безопаснее — накрутку труднее выявить. Но нанимать пользователей дорого. В среднем только один переход обойдется в 50 рублей. И масштабировать накрутку не получится — для каждого сайта число людей нужно пропорционально увеличивать.

Как поисковики «Яндекс» и Google реагируют на накрутку

Поисковые системы негативно относятся к накруткам, это указано в их правилах. Манипуляции ухудшают качество поиска и мешают пользователям находить полезный контент. Алгоритмы ранжирования становятся все сложнее, а для выявления накруток используются так называемые антифрод- или спам-фильтры. Если сайт продвигается и алгоритм не находит нарушения правил, позиции растут естественным путем. Фильтры обнаруживают подозрительную активность и банят за явные накрутки.

Бывают спорные случаи, когда поисковый робот не может однозначно определить происхождение аномалии. Допустим, за короткий срок резко вырос CTR сайта: это результат накрутки или грамотной пиар-кампании? Тогда на сайт отправляют человека — толокера, исполнителя заданий «Яндекса». Он смотрит метрики, вебвизор, анализирует поведение пользователей и выносит свой вердикт.

Кейс 1

Мы занимались продвижением сайта в высококонкурентной тематике — медиафасады, гибкие светодиодные экраны. Вдруг за неделю посещаемость сайта выросла в семь раз, но новые пользователи проводили на нем меньше 15 секунд. После каждой пиковой накрутки сайт падал в поиске в среднем на 20 позиций. Картина была похожа на так называемое скликивание, когда свой сайт поднимают за счет просадки конкурентов.

Мы заблокировали всех серверных провайдеров, а также пользователей из Украины, Белоруссии, Казахстана. Затем поменяли url-адреса отдельных страниц, чтобы обнулить негативную историю. Настроили фильтрацию по устаревшим user-агентам. Поскольку браузеры автоматически обновляются, то множественные заходы версии 43 Firefox означают наплыв ботов.

В краткосрочной динамике нам удалось вернуть позиции по ключевым запросам. Но накрутка продолжалась долго. Сайт упал на 50-ю позицию в выдаче.

Стоит ли накручивать поведенческие факторы

В большинстве случаев накрутки невыгодны бизнесу в долгосрочной перспективе. Они приводят к потере органического трафика, не приносят продажи и искажают данные аналитики, что мешает объективно оценить спрос на товар или услугу.

В идеале поведенческие факторы улучшают только с помощью белых методов. Однако, если накрутки используют конкуренты, это подталкивает агентство или бизнес к нечестным методам. Тогда нужен рациональный подход. Точно стоит отказаться от накруток, если:

это ваш основной сайт;

вы вложили много ресурсов в его создание, наполнение контентом и первичную оптимизацию;

у вас есть постоянный подрядчик, которому вы платите хорошие деньги за продвижение.

В этом случае риски слишком высоки — вы потеряете больше, чем получите от кратковременного взлета.

С накрутками можно поэкспериментировать, если это не ваш основной сайт, а один из сателлитов, посвященный отдельному направлению или услуге. Многие SEO-специалисты тренируются на своих проектах, чтобы лучше понять алгоритмы поисковых систем и предел дозволенного.

Чем может грозить накрутка

Эффект от накрутки держится недолго. Алгоритмы обновляются, учатся лучше выявлять следы ботов. Обычно поисковые системы обнаруживают накрутку за два-шесть месяцев и накладывают одну из трех санкций:

Сайт попадет под фильтр. Об этом поисковая система сообщит через «Яндекс.Вебмастер». Сайт исключается из ранжирования: пользователи больше не смогут его найти ни по каким запросам. Поисковик снимет фильтр не ранее чем через шесть-девять месяцев. Это означает потерю сайта, заявок, а во многих случаях и крах бизнеса. Или придется создавать новый сайт и начинать продвижение с нуля. Поисковая система назначит «пенальти» — отбросит сайт в топ-50 поисковой выдачи по накрученным запросам. Дальше никакие способы продвижения не помогут повысить его позиции. Единственный выход — покупать новый домен и настраивать переадресацию со старого. Сайты могут внезапно потерять позиции. В начале июля в «Яндексе» был прецедент, когда 90% сайтов, использовавших накрутки, на несколько часов выпали из индекса и не ранжировались даже по брендовым запросам. Потом поисковая система объявила это ошибкой. Но, возможно, настоящая причина в обкатке новых методов борьбы с накрутками и грядущем ужесточении правил.

Как выявить накрутку на своем сайте

Накрутка может происходить и по заказу конкурентов. Они либо намеренно ухудшают поведенческие факторы, чтобы сайт попал под санкции, либо просто используют его для так называемого нагуливания ботов перед переходом на свой ресурс.

Признаками могут быть:

Резкий рост трафика без изменения средней позиции в поиске (если спрос не сезонный). Сайт как был на седьмом месте в выдаче, так и остался, а количество визитов увеличилось в 10 раз за пару дней. Эти аномалии можно увидеть в «Яндекс.Вебмастере», если сравнить CTR и изменение средней позиции. Одинаковое поведение большого числа пользователей. Метрика показывает, что они проводят на сайте одно и то же время, смотрят одни и те же страницы. Будто вас посетил коллективный разум. Неестественное поведение мышки. Вебвизор в «Яндекс.Метрике» покажет дерганые движения по всем блокам либо проводит прокрутку экрана с одинаковой скоростью. В общем объеме трафика превалирует мобильный. Это может свидетельствовать об использовании мобильных прокси для генерации IP-адресов.

Проиллюстрируем на реальном проекте. В мае появился рост показов и кликов без изменения позиций. Это либо явный рост спроса, либо накрутка:

Зеленая линия — это показы, желтая — клики. С 10 мая они взлетают. Синяя линия — средняя позиция — остается на прежнем уровне и даже снижается

После месячной накрутки часть позиций просела. До этого сайт был на втором-третьем месте, под действием негативных факторов упал на шестое:

Когда накрутка прекратилась, позиции вернулись. Но места в топе периодически меняются от третьего до пятого, что показывают характерные зубцы синей линии. Это поисковик переоценивает кликовые факторы ранжирования.

Как противодействовать накрутке от конкурентов

В первую очередь напишите в техподдержку поисковой системы. Ответ обычно бывает стандартным: не переживайте, все хорошо. Но не стоит успокаиваться: если сайтом заинтересуются толокеры или асессоры, он все равно может попасть под санкции. Попросите своего программиста или SEO-оптимизатора вычислить ботов по логам сервера и забанить. Поставьте на сайт капчу для мобильных пользователей. Скорее всего, боты не смогут ее разгадать, и накрутка остановится. Но есть риск, что часть пользователей тоже не захотят ее вводить. Тогда мобильный трафик сократится.

Кейс 2

У интернет-магазина резко вырос трафик по витальным запросам — названиям брендов без уточняющих слов. Количество отказов увеличилось с 12 до 30%.

Мы проанализировали метрику и по вебвизору увидели неестественное поведение пользователей. По логам сервера определили, что это боты. Поведенческие факторы явно накручивали профессионалы — число ботов было небольшим в общем объеме трафика, но позиции сайта падали, а потом он попал под санкции.

Чтобы спасти сайт, мы купили новый домен и настроили переадресацию со старого. После этого сайт сразу вернулся в топ и остается там. Видимость по семантическому ядру увеличилась с 5–8% до 32%, хотя на сайте ничего не поменялось.

Ни один из этих методов не гарантирует 100%-ной эффективности. Дополнительным способом защиты может стать наличие живого качественного трафика на сайт из поиска и других источников. Если сайт активно продвигается белыми методами, это может снизить вероятность бана и быстрее вернуть позиции после того, как накрутка закончится.

Чек-лист: что надо знать о накрутках поведенческих факторов

Поведенческие факторы — набор метрик, по которым поисковые системы определяют, насколько контент на сайте привлекателен для пользователей. К накруткам прибегают, чтобы повысить позиции сайта в поисковой выдаче. Для этого покупают ботов, пишут программы или нанимают людей для выполнения заданий. Чем сложнее способ, тем дольше сохранятся результаты накрутки. Если накрутки используют конкуренты, анализ метрики поможет это выявить. Меры защиты — письма в техподдержку поисковиков, баны ботов и капча для мобильных пользователей. Но панацеи нет. Если бизнес готов рисковать ради быстрого роста трафика и продаж — это его ответственность. Другое дело, когда заказчиков вводят в заблуждение недобросовестные подрядчики. Они обещают результат за три недели, но не предупреждают, что потом с сайтом можно будет попрощаться. Поэтому уточняйте, какие методы использует агентство и что кроется за соблазнительными предложениями.

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