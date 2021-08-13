Четыре типа контента, из-за которого сайт теряет трафик

Органический трафик — самый эффективный способ привлечь посетителей на сайт. Согласно недавним исследованиям, 53% всего трафика приходится на органический поиск, тогда как платный приносит только 27% трафика. Однако поисковые системы следят, чтобы в выдачу попадали самые качественные материалы, и могут наказать за плохой контент. Рассказываем об ошибках, которых стоит избегать.

Неактуальная информация

Если публикации на сайте содержат заявления или статистику, которые уже устарели, это почти автоматически снижает его место в выдаче. В результате органический трафик падает.

Google присваивает более высокий рейтинг материалам со свежими данными. Если контент не относится к «вечным» темам (например, рецептам или советам по взаимоотношениям), его нужно регулярно обновлять. Для примера, блог AvocadoPesto за несколько месяцев увеличил трафик на 40%, просто обновив старый контент.

Решение: чтобы определить неактуальные публикации, используйте бесплатный инструмент от Google, который называется Search Console. В Google Аналитике можно просмотреть статистику по кликам, показам, средней позиции и CTR.

Если CTR меньше 1%, а средняя позиция — от 1 до 30, страницу стоит обновить. Такие публикации можно улучшить, добавив подзаголовки, иллюстрации (всегда с alt-текстом), факты и статистику, подкрепленные исследованиями, а также ссылки на авторитетные сайты.

Не забудьте проверить, актуальны ли ссылки. Ключевые слова можно проверить в Google Аналитике по фильтру «Поисковые запросы».

Короткий и бесполезный контент

Как правило, Google отдает предпочтение длинным текстам, хотя рейтинг строится в соответствии с качеством контента. Теоретически, если в коротком тексте присутствуют более качественные данные, идеи и подробные объяснения, такой материал обойдет конкурентов. Однако таких статей немного.

В среднем больше всего органического трафика получают тексты от 2250 до 2500 слов. А делятся чаще всего статьями от 3 до 10 тысяч слов. Кроме этого, у длинных текстов будет больше внешних ссылок, а это повышает рейтинг в выдаче.

Решение: с одной стороны, писать большой пост долго. С другой, это дает лучшие результаты. Но это не значит, что стоит отказываться от коротких текстов.

Оптимальнее всего найти баланс. Длинные публикации повышают органический трафик и место в выдаче, а короткие помогают поддерживать связь с аудиторией.

Попробуйте каждую неделю писать короткие посты на актуальные темы, а раз в месяц готовить крупный текст на какую-нибудь «вечную» тему. Намного лучше написать полноценный гайд, посвященный хорошему сну, чем четыре статьи с советами, на чтение которых требуется 2 минуты.

Автоматически созданный текст

Очень заманчиво использовать текстовые материалы, которые написаны программой. Это быстро и практически ничего не стоит, но такой контент вряд ли привлечет органический трафик.

Фото в тексте: Pexels

Часто подобные посты очень плохи с точки зрения пользовательского опыта и не оптимизированы. Это просто переработанная информация из других текстов, которая не отличается новизной. Поэтому алгоритм Google Panda всегда штрафует ресурсы с такими материалами. Даже если автоматически созданный текст есть только на нескольких страницах, пострадает весь домен.

Решение: если на ресурсе есть подобные тексты, их нужно переписать и добавить уникальные идеи, статистику и данные. Используйте надежные источники, предпочтительно — сайты с высоким авторитетом домена.

Если статьи не будут полезны даже после редактуры, их нужно полностью удалить с сайта.

Не хочется отказываться от программ генерации текста? Используйте полученный материал в качестве основы. Добавьте к нему уникальных мыслей, фактов со ссылками.

Избыток ключей

Ключевые слова в тексте помогают поисковым системам легче находить контент. Но их избыток привлекает внимание Penguin, компонента алгоритма Google. Если он определит, что ключевых слов слишком много, органический трафик значительно упадет.

В качестве иллюстрации этой проблемы сервис Google Search Central (бывший Webmaster) приводит такой пример:

«Мы продаем изготовленные на заказ хьюмидоры для сигар. Наши изготовленные на заказ хьюмидоры для сигар изготавливаются вручную. Если вы подумываете о покупке специального хьюмидора для сигар, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по изготовлению специальных хьюмидоров для сигар по адресу [email protected]».

Решение: строгого правила не существует. Однако поисковые системы хорошо воспринимают страницы, где плотность ключевых слов составляет около 0,5% или 1 ключ на 200 слов.

Чтобы рассчитать ее, можно использовать формулу:

Плотность ключевых слов = (количество ключевых слов в тексте/общее количество слов в тексте)*100

Например, если ключ был использован 15 раз в статье длиной в 1000 слов, получается: (15/1000)*100=1,5. Это очень высокая плотность, и нужно сократить ее по крайней мере вдвое.

Также можно заменить ключевые слова на синонимы или семантически близкие выражения.

Некоторые типы контента могут незаметно вредить органическому трафику сайта. Чтобы поисковые системы не понизили его в выдаче, убедитесь, что на нем отсутствуют устаревшие материалы, короткие и бесполезные публикации, автоматически созданный текст, а также перегруженные ключевыми словами посты.

Пишите для читателей, а не поисковых систем.

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