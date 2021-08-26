Эти ошибки совершают даже опытные специалисты. На что обратить внимание при закупках в сфере строительства?

Об основных ошибках, с которыми сталкиваются специалисты контрактной службы, и как их избежать, рассказал руководитель департамента методологии АО «ТЭК-Торг» Василий Некрасов.

Законодательство «О контрактной системе» признано самым часто меняющимся в России, поэтому соблюсти все необходимые требования и заключить правильный контракт при осуществлении закупок в сфере строительства является нетривиальной задачей даже для опытного специалиста.

С трудностями в процессе проведения торгов может столкнуться даже квалифицированный специалист по закупкам. Например, поставщики могут совершать ошибки в оформлении документов, а технические описки в заявке наверняка приведут к тому, что заявку отклонят.

Заказчики могут забыть указать в техническом задании некоторые параметры, которые позволят предложить товар, фактически не подходящий заказчику, или оборудование, которое не будет взаимодействовать с уже имеющимся в одной рабочей среде.

Нередки случаи, когда в условиях контракта указаны или, наоборот, не прописаны существенные моменты, влияющие на ценообразование контракта и его дальнейшее исполнение. Например, заказчик не указал необходимость сборки мебели после ее поставки, и возникла необходимость закупать услуги по сборке отдельно.

Закупки в сфере строительства являются одними из самых важных при размещении государственного и муниципального заказа и обычно находятся на особом контроле, поэтому допускать ошибки при их проведении крайне нежелательно.

Ошибки на этапе разработки проектной документации

С первыми ошибками специалисты по закупкам могут столкнуться уже при составлении проектной документации. Попытка сэкономить на этом этапе во много раз повышает риск привлечения неопытных проектировщиков, что может дать на выходе некорректно составленные документы. В итоге скрытые дефекты будут выявлены только подрядной организацией уже на этапе исполнения работ по капремонту, что повлечет за собой в лучшем случае удорожание стоимости исполнения контракта, в худшем — невозможность его дальнейшего исполнения.

Подрядчик-проектировщик может отдать проект на субподряд внутри своей же организации (например, проектированием вентиляции будет заниматься один отдел, а системой противопожарной безопасности — другой). Отдельные проектировщики не видят картину в целом, что может привести к противоречиям в финальном сведенном документе и к серьезным проблемам при выполнении работ строительным подрядчиком.

Чтобы избежать таких ошибок, необходимо осуществлять конкурсный отбор проектировщиков, учитывая не только цену исполняемого контракта, но и опыт и квалификацию самих участников.

Ошибки на этапе обоснования начальной максимальной цены

Часто заказчики допускают ошибки при обосновании НМЦК закупки. Большинство заказчиков считает, что сметной стоимости достаточно, чтобы объявить НМЦК и проводить закупку по этой цене. Минстроем России принят приказ №841/пр, который определяет порядок обоснования НМЦК при проведении закупок в рамках градостроительной деятельности. В соответствии с этим приказом следует разграничивать понятия «сметная стоимость» и «НМЦК».

Сметная стоимость — это суммарная стоимость видов работ, оборудования, материалов и т.д. НМЦК — это цена, от которой мы готовы проводить данную закупку. Согласно приказу Минстроя, она определяется как стоимость сметных работ, увеличенная на показатель инфляции, который предполагает, что работы будут проводиться некоторое время и рыночная конъюнктура может поменяться.

Например, может произойти удорожание строительных материалов или изменение курса валют, которое также приведет к удорожанию материалов, затратам на з/п сотрудников и пр. В связи с этим заказчики, которые проводят закупку, исходя исключительно из сметной стоимости, часто получают жалобы от участников закупок. Применение приказа Минстроя для правильного расчета НМЦК позволит избежать конфликтов и ошибок.

Ошибки на этапе осуществления закупки

Серьезные и обидные ошибки могут возникнуть уже при осуществлении самой закупки. Для проведения крупной закупки в области строительства и капитального ремонта заказчик может выбрать либо электронный аукцион, либо открытый конкурс в электронной форме.

Если заказчик выбирает электронный аукцион, то важно помнить, что к участникам закупок на сумму от 5 млн рублей и выше устанавливается дополнительное требование — наличие как минимум одного ранее выполненного контракта. Перед подачей заявки участник закупки должен заблаговременно предоставить данную информацию оператору электронной площадки.

Нарушение этого требования приводит к невозможности подачи заявки на участие, и закупка может не состояться в связи с отсутствием поданных заявок. Единственная рекомендация в данном случае — заранее провести подготовительную работу перед публикацией закупки, пригласить участников и предупредить их о необходимости заранее предоставить документы оператору ЭТП.

В рамках проведения конкурсной процедуры заказчики могут неправильно выбрать способ закупки в виде конкурса с ограниченным участием, ориентируясь на необходимость установления дополнительных требований к участникам по аналогии с аукционом.

Но, к сожалению, на строительство и капитальный ремонт дополнительные требования устанавливаются только в рамках электронного аукциона, и проведение такой закупки в виде конкурса с ограниченным участием не предусмотрено законом, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия, а также строительства в сфере атомной энергетики.

При проведении открытого конкурса заказчик должен установить критерии оценки в соответствии с постановлением Правительства № 1085. Некоторые заказчики не принимают к подтверждению квалификации участников закупки контракты на исполнение сноса объектов капитального строительства.

Они объясняют это тем, что при закупке на строительство и капремонт они рассматривают контракты, которые относятся именно к такой сфере деятельности, а снос не может в полной мере отображать опыт исполнения подобных контрактов.

Однако практика ФАС показывает, что применять постановление правительства № 1085 нужно с точностью до запятой. В постановлении, в частности, указано, что к контрактам, подтверждающим квалификацию участника, относятся в том числе и контракты на снос объектов капитального строительства. Как бы заказчику ни хотелось применить принцип «ломать — не строить», практика применения постановления у нас уже сложилась.

Ошибка на этапе исполнения контракта

В рамках исполнения контракта подрядчик также может столкнуться с рядом трудностей. Например, обнаруженные скрытые дефекты или удорожание строительных материалов, погодные условия, которые повлекли за собой невозможность в данный период осуществлять работы. Что делать в таких случаях?

Подрядчик обязан своевременно уведомить заказчика о сложностях, которые возникают при исполнении контракта. Данное положение прописано в статье 94 закона №44-ФЗ. Тем не менее некоторые подрядчики этого не делают и констатируют факт невыполнения работы только на этапе сдачи.

С одной стороны, заказчик должен применить соответствующие санкции в отношении данного участника, назначить неустойки. С другой стороны, подрядчик не готов нести наказание, потому что выполнить эти работы он не смог по объективным причинам.

Решить вопрос можно, если проинформировать заказчика заранее и согласовать внесение изменений в проектную документацию и в условия контракта. Согласовав это с органами власти, стороны получат возможность внесения изменения в контракт на строительство, заключенный на срок больше года.

Ошибки на этапе экспертизы исполнения контракта

Еще одна головная боль заказчиков — экспертиза исполнения контракта и привлечение экспертов. Во-первых, в качестве эксперта можно привлечь разработчика проектной документации — это разрешается в рамках закупки у единственного поставщика в части авторского надзора. Во-вторых, экспертов также можно найти путем конкурентных процедур.

Тем не менее некоторые заказчики проводят экспертизу собственными силами, при этом далеко не всегда обладая необходимым экспертным уровнем, чтобы найти скрытые дефекты. В результате дефекты выявятся на этапе эксплуатации, что может привести к серьезным последствиям вплоть до угрозы жизни людей.

Как получить максимум

На этапе разработки проектной документации осуществляйте конкурсный отбор проектировщиков, учитывая не только цену исполняемого контракта, но и опыт и квалификацию самих участников. В рамках градостроительной деятельности применяйте приказ Минстроя России №841/пр, который определяет порядок обоснования НМЦК при проведении таких закупок. Перед подачей заявки в рамках электронного аукциона, участнику закупки на сумму от 5 млн рублей и выше необходимо заблаговременно предоставить информацию оператору электронной площадки о наличии как минимум одного ранее выполненного контракта. Перед подачей заявки в рамках открытого конкурса заказчик должен установить критерии оценки строго в соответствии с постановлением Правительства № 1085. На этапе исполнения контракта в случае обнаружения скрытых дефектов подрядчик обязан своевременно об этом уведомить заказчика, а также согласовать внесение изменений в проектную документацию или невозможности осуществления работы в срок. Данное положение прописано в статье 94 закона №44-ФЗ. Для осуществления экспертизы исполнения контракта привлекайте экспертов соответствующей квалификации в рамках конкурентных процедур либо со стороны разработчика проектной документации — это разрешается в рамках закупки у единственного поставщика в части авторского надзора.

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