Проектная документация: какие нюансы учесть при разработке

С чего начинается проектная документация, почему визуальные схемы работают лучше текста, как наличие прототипов проекта влияет на уровень эмпатии клиента, рассказал Виталий Арбузов, CEO digital-агентства INPRO.digital .

Чтобы упростить коммуникацию с заказчиком и сократить процесс первичных согласований, используют проектную документацию. Это расширенный вариант технического задания, где основные этапы подготовки к реализации проекта представляют клиенту в виде изображений и схем, а результат обсуждений фиксируют в классическом текстовом варианте.

Почему проектная документация упрощает разработку проекта

Проектная документация делает процесс согласований проще для обеих сторон. Вы сэкономите свое время на объяснении терминов, а клиенту не нужно будет вычитывать десятки страниц ТЗ. Визуализация на этапе согласования помогает:

cнизить риски в ходе самого проекта. Когда веб-разработка уже будет в активной стадии, вам нужно будет пройти еще несколько этапов утверждения. Если на стадии обсуждения вы придете с заказчиком к консенсусу, то вероятность того, что все придется переделывать в середине работы будет сведена к минимуму;

упростить и декомпозировать комплексные задачи. Управление проектом с помощью фасилитации — одно из ключевых преимуществ проектной документации. Результат становится наглядным, поэтому и согласование с клиентом проходит легче и команда более четко понимает стоящие перед ней задачи и ожидаемый итог работы;

выстроить нормальные отношения с клиентом. Уровень взаимопонимания с заказчиком напрямую влияет на успешность вашего проекта, скорость и качество его реализации. Общение на равных за счет упрощения и визуализации поможет вам на следующих этапах разработки быть более мобильными в принятии решений и одновременно даст больше возможностей для дополнительных продаж, так как вы будете лучше понимать, что именно необходимо для функционирования ресурса.

С чего начать составление проектной документации

Перед тем как приступать к созданию проектной документации и разработке первых вайрфреймов, изучите рынок. Даже если это напрямую не прописано в договоре с клиентом, сделайте базовый ресерч по основным конкурентам: как работает интерфейс, какие страницы есть, как расположено меню. Выпишите опции и функционал, которого нет у вашего заказчика. Обсудите их вместе, акцентируя внимание на следующих аспектах:

1. Хочет ли клиент добавить на сайт такую же функцию?

Всегда помните, что заказчик не должен быть силен в технических терминах. Ваша задача на данном этапе — объяснить ему, какую задачу с точки зрения бизнеса решает каждый функциональный модуль, который есть на сайте у конкурентов.

2. Нужна ли бизнесу клиента данная функция?

Поговорите с клиентом о его ожиданиях от изменений сайта: нужен ли этот функциональный модуль с точки зрения продаж, улучшит ли он качество сервиса, соответствует ли набору доступных услуг? Например, если у вашего заказчика интернет-магазин, где доставка осуществляется только через курьерскую службу, то ему точно не нужен модуль с вариантами выбора пунктов самовывоза на карте. Даже если он есть у всех конкурентов.

3. Насколько сильно добавление этой функции повлияет на смету и сроки проекта?

Еще на этапе обсуждения дополнительного функционала расскажите клиенту о том, как это может повлиять на ход проекта. Например, если заказчик хочет сделать личный кабинет, как у конкурентов, объясните, что бюджет на реализацию этого блока может быть больше, чем сумма всего проекта на текущий момент, а сроки увеличатся в несколько раз.

Не забудьте проверить на прочность и текущий сайт вашего заказчика. Мы для этого часто привлекаем асессоров, то есть людей, которые тестируют сайт по нашей просьбе. Если будете делать такой вариант аудита, внимательно отнеситесь к подбору людей. Если это интернет-магазин женской косметики, нужно искать именно тех, кто будет его целевой аудиторией.

Разработайте для них анкету или опросник, которую они должны будут заполнить после использования ресурса. Это позволит выявить баги, слабые стороны, недостающие функциональные модули. Проанализируйте полученные данные и сформируйте из них интуитивно понятную схему, которая станет частью проектной документации.

Схематичная визуализация результатов асессорского аудита

Кто входит в команду разработки проектной документации

За разработку проектной документации отвечает проектный менеджер. Он есть на любом проекте вне зависимости от специализации продукта клиента или масштаба задачи. Проектный менеджер выступает как контролирующий орган, а именно:

Ведет всю коммуникацию с клиентом. Даже если вы привлекаете других специалистов для разработки проектной документации, постарайтесь сделать так, чтобы напрямую с заказчиком общался только кто-то один. Так клиенту не придется запоминать несколько имен, дублировать информацию и объяснять свои пожелания по нескольку раз. Проектный менеджер коммуницирует с клиентом, записывает ключевые идеи и передает их своей команде. Контролирует деятельность сотрудников, работающих над проектом. Проектный менеджер отвечает за то, чтобы все было сделано в срок, все комментарии отработаны, а обратная связь отправлена. В его задачи входит и мониторинг деятельности команды: он выстраивает коммуникацию между специалистами, следит за всеми чатами, отвечает на любые вопросы. Согласовывает все этапы работ. Все специалисты отправляют свои наработки сначала проектному менеджеру, он вносит правки и только после этого отправляет макеты на согласование клиенту.

На сложных проектах еще на этапе первичных согласований к проектному менеджеру подключаются бизнес-аналитик и дизайнер. Бизнес-аналитики начинают свою работу с изучения рынка и анализа текущей ситуации по проекту.

Имейте в виду, что если для визуализации вам нужны только схемы, то не обязательно привлекать дизайнера. Достаточно выбрать интуитивно понятное приложение, где сам аналитик сможет отрисовать простейшие макеты и указать взаимосвязи между объектами. Мы пользуемся общеизвестной платформой Figma для комплексных проектов и Miro, если основная часть работ — простые схематичные изображения.

Например, на этапе разработки проектной документации всегда создается структура сайта — это ключевой момент при согласовании с клиентом. По факту это выглядит как детализированная схема с комментариями или прототипами отдельных элементов. С таким вариантом обычно может справиться бизнес-аналитик самостоятельно.

Визуализация структуры сайта

Подключите дизайнера, если вы планируете разработать прототипы или визуальную концепцию. В таком случае важно будет не только показать взаимосвязи, но и определить общую дизайн-концепцию, показать, как будет выглядеть проект в итоге. Мы мыслим образами, поэтому здесь внешний вид будет играть ключевую роль. Даже если вы не сразу согласуете функциональные модули с красивыми и аккуратно оформленными прототипами, процесс обсуждения будет идти легче и комфортнее.

Примеры вайрфреймов

За время своей работы с таким подходом, мы поняли, что клиент больше всего ценит, когда уважают его время и ресурсы. Он делает свое дело: развивает бизнес, занимается предпринимательством. И ему просто нужен качественный ресурс для реализации своих идей.

Ваша задача — помочь ему в достижении его цели, а не продемонстрировать экспертизу по всем аспектам веб-разработки. Постарайтесь понять глубинную боль заказчика, будь то нелояльные клиенты, низкая конверсия или непрогнозируемые риски. Если вы увидите и предложите решения этих проблем, то в скором времени заказчик станет вашим союзником и партнером.

Фото на обложке: CoffeeMate/Depositphotos.com