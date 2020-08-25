Как рассчитать бюджет на рекламу в Facebook и не прогадать

Правда ли, что небольшие бюджеты не работают? И сколько вообще нужно денег на запуск успешной рекламной кампании? Отвечает команда Aitarget One и Анастасия Тихомирова, менеджер по работе с агентствами Aitarget.

Недавно мы рассказывали, как запустить первую рекламную кампанию в Facebook , а теперь разбираемся, какую сумму стоит закладывать на продвижение.



Как нет определенной суммы, которая подойдет для любой рекламной кампании, так нет и универсального подхода к бюджету. Но есть общие формулы и правила, которые помогут рассчитать оптимальный бюджет на рекламу конкретного рекламодателя для каждой кампании.

Главное, что нужно помнить рекламодателю: не только правильно рассчитанный бюджет определяет успех кампании. На результативность также влияет качество рекламы (изображения, оптимизация под устройства, количество текста) и грамотно настроенный таргетинг.



Лайфхаки по настройке бюджета

Определите бюджет на кампанию/группу

Если ваша цель – потратить весь бюджет на один адсет с наиболее эффективным объявлением, включите оптимизацию бюджета кампании. Если же нет, то лучше отключить настройку – так вы сможете контролировать бюджет на уровне каждого адсета.





Определите срок

Если цель вашей кампании требует действий от пользователя (трафик, конверсии, продажи по каталогу, генерация лидов, установки приложения, сообщения), то лучше устанавливать бюджет на весь срок действия.

Эти цели требуют оптимизации на определенные действия ЦА, и алгоритму нужно ее отыскать. Чем быстрее он обучится (достигнет 50 конверсий), тем быстрее реклама начнет приносить хорошие результаты.

Если цели кампании брендовые (узнаваемость бренда, охват, просмотры видео), подойдет дневной бюджет.

Если в кабинете уже были рекламные кампании, можно ориентироваться на цену за результат. Умножьте ее на пять — это и будет оптимальной суммой для дневного бюджета. Также если вы используете стратегию ставок с указанной предельной ставкой, дневной бюджет должен превышать ее как минимум в пять раз (и соответствовать требованиям по минимальному бюджету).

Следите за этапом обучения

Если все идет к тому, что этап обучения не завершится (не наберется 50 конверсий за 7 дней), увеличьте бюджет. Когда результаты совсем низкие или их нет, можно менять бюджет на 50, а то и на 100%. В этом случае этап обучения обнулится и начнется заново.

Если для завершения этапа обучения вам не хватает немного событий, старайтесь менять бюджет не более, чем на 10% в день.

Если менять бюджет на 10% в день, этап обучения не сбросится. Эту процедуру можно повторять ежедневно, пока цель не будет достигнута.

При уменьшении бюджета обратите внимание на требования к новому значению. Facebook рекомендует, чтобы бюджет после снижения был не ниже уже открученной суммы + 10% от суммы трат за последние 2 дня.

Не меняйте график

Помните, что любая дополнительная настройка сокращает потенциальный охват. Но технически график показа рекламы можно менять, только если у вас установлен бюджет на весь срок действия.



Как достичь максимума: шпаргалка по бюджету для рекламодателя

Помните, что размер бюджета не определяет успех рекламы. Ее качество и интересы целевой аудитории не менее важны. Универсальной суммы, которая подойдет всем и всегда, тоже нет. В расчете бюджета все индивидуально. Оптимизация бюджета кампании выбирает наиболее эффективный адсет в кампании и отдает на него весь бюджет. После запуска нескольких кампаний стоит ориентироваться на колонку «цена за результат». Алгоритм уже знает, сколько стоит ваше целевое действие, поэтому предлагает максимально подходящее вам значение. Если потребуется, меняйте бюджет на 10% в день, чтобы этап обучения не начался заново. Позвольте алгоритму самостоятельно определить график показа рекламы.

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