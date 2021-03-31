Финансовая грамотность в России: что может повлиять на ее рост

Финансовая культура подразумевает понимание того, что такое деньги, как их зарабатывать, кто в семье ответственен за зарабатывание и сохранение денег, что такое сбережения, инвестирование и т.д. Крайне важно быть финансово подкованным, чтобы избежать больших ошибок и потерь.

Например, многие считают, что накопления следует держать в долларах, но это не всегда правильно: если они развиваются в рамках российской экономики, то непременно связывают себя валютными рисками. Это доказала история валютной ипотеки. Ведущие банки охотно выдавали россиянам жилищные займы в иностранной валюте, а с падением курса рубля все те же заемщики попали в долговую кабалу. Впоследствии выстроились целые очереди из желающих рефинансировать текущие обязательства.

На сегодняшний день в России проводится активная политика по формированию грамотного финансового мышления у населения: 25 сентября 2017 года по инициативе Минфина была принята национальная стратегия повышения финансовой грамотности.

Также при их непосредственной поддержке проходят мероприятия в рамках проекта «Дружи с финансами». По всей стране в школах проводятся тематические уроки по управлению личными финансами, семейным бюджетом и потенциальными рисками. Все реализуемые программы уже сегодня показывают свою эффективность, но сделать предстоит еще очень многое.

По данным Московский биржи, общее количество активных клиентов ведущих операторов фондового рынка, совершивших хотя бы одну сделку за месяц, составляет порядка 1,5 млн человек, что примерно равно 1,07 % населения РФ — 146,7 млн человек (по данным Росстата на 1 января 2021 года).

Между тем, согласно последним исследованиям, более 50% населения Соединенных Штатов имеют различные активы на фондовом рынке. В Японии порядка 40% населения — частные инвесторы. Откуда такая сильная культура инвестирования за границей?

Безусловно, это совокупность факторов, из которых стоит выделить несколько. Развитые страны мира уже не один десяток лет активно реализуют различные программы по финансовой грамотности. Так, например, в Европе в октябре 1924 года представители 29 стран собрались в Милане на Первый Международный конгресс сберегательных банков, на котором приняли решение учредить Всемирный день сбережений.

Традиционно в этот день банки и финансовые компании проводят специальные акции и создают выгодные предложения для клиентов. Кроме того, в Германии ежегодно проходит Weltspartag, что означает «День экономии», когда дети «размещают» в качестве небольших вкладов свои сбережения, сэкономленные на карманных расходах, и получают заслуженные подарки в качестве поощрения за отличное финансовое поведение.

Среди стран, которые уделяют особое внимание вопросам финграмотности, можно смело выделить США. Дело в том, на продвижение подобных инициатив в федеральном бюджете там не заложено ни единого доллара. Практически все мероприятия идут при поддержке НКО и волонтеров, а специальные фонды формируются за счет добровольных пожертвований юридических и частных лиц. Тем не менее финансовая грамотность в Америке приобрела статус национального движения.

Также если посмотреть на развитые европейские страны, то там более чем 200-летняя история накопления капиталов — это четвертое или даже пятое поколение, которое умеет управлять денежными средствами. С учетом нашего небольшого опыта мы должны учиться заново, перенимать богатейший опыт стран Запада.

Далее стоит обратить внимание на доверие к финансовой системе со стороны населения. Российская история еще помнит девальвацию и деноминацию, кризис 1998 года, истории МММ и МММ-2. Конечно, россияне сильно пострадали, и уровень недоверия ко всей финансовой системе достаточно велик, но стоит отметить правильность и целесообразность принимаемых решений, которые уже сегодня демонстрируют свою состоятельность.

Политика, проводимая Центробанком, направлена на минимизацию финансовых рисков. К примеру, можно выделить гарантированный возврат банковского депозита, который застрахован на государственном уровне в соответствии с ФЗ-№ 177. Закон приняли в декабре 2003 года, однако до сих пор об этом знают далеко не все вкладчики.

Можно привести и другой пример — это требование Президента снизить риски неопытных инвесторов, которые вкладываются в ценные бумаги, и не допустить появления новых «обманутых вкладчиков». Соответствующая инициатива была озвучена 1 февраля 2021 года.

Согласно данным Московской биржи, за последние 12 месяцев россияне купили ценных бумаг (по данным на сентябрь 2020 года) на 294 млрд рублей. И тем не менее львиную долю сбережений россияне держат на расчетных счетах банков. На депозитах россиян находится порядка 31,7 трлн рублей, из которых за последние 12 месяцев прибавилось 2,7 трлн.

Мы с уверенностью можем констатировать тот факт, что принимаемые меры положительно сказываются на доверии россиян к финансовой системе в целом. Руководство страны заинтересовано в том, чтобы минимизировать потенциальные риски, чтобы граждане были финансово подкованы и разбирались в тех продуктах, которые покупают. Так что мы думаем, что доверие к рынку будет расти в ближайшем будущем.

Стоит также отметить еще один фактор, который способствует формированию культуры потребления финансовых продуктов и управления капиталами, — примеры успешных людей и познавательная литература. Среди живых примеров можно выделить Уоррена Баффета, Джорджа Сороса и Брайана Трейси.

Когда в России началось активное развитие фондового рынка, множество людей пошли на курсы управления капиталом, начали активно интересоваться профильной литературой, следить за событиями на фондовом рынке, читать новости, разбираться основах в макро- и микроэкономики, фундаментальном анализе и экономической теории.

Существует множество специализированной литературы, как, например, Long-Term Capital Management, куда входили нобелевские лауреаты по экономике, — история о том, как маленькая компания создала дыру в экономике в триллион долларов, «Покер лжецов» Майкла Льюиса, история Майкла Милкина и многие другие произведения.

Среди российских примеров можно выделить Алексея Мордашова, который возглавил российский рейтинг Forbes, и Андрея Гурьева. У нас есть большое количество предпринимателей, которые построили гигантов мировой экономики. Например, «ФосАгро» является одним из крупнейших в мире предприятий по производству фосфорсодержащих (фосфатных) минеральных удобрений.

Также большую роль играют медиа, ведь мы должны развивать не просто московскую или питерскую программы повышения финансовой культуры — это должна быть всероссийская программа, и необходимая информация должна доходить даже в самые отдаленные уголки страны. У каждого есть право знать, что происходит с его финансами, каким образом обеспечить свое благосостояние, достойную старость и безоблачное будущее детей.

На наше поколение выпало непростое время. Мы жили в экономике потребления и должны сделать все возможное, чтобы новое поколение росло в экономике сбережений и инвестирования. Надо четко разделять бумажные деньги, электронные деньги, киберденьги, понимать, каким образом их можно тратить, зарабатывать, какие финансовые цели нужно перед собой ставить.

Многие исследования показывают, что в будущем мы увидим существенный рост частного капитала. В 2020 году огромное количество инвесторов вышли на фондовую биржу, что скорее всего поспособствует росту национальной экономики.