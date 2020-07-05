Колонки
Дружба банков с «Госуслугами» и перепись единорогов: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #125
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха – все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Дружба банков с «Госуслугами» и перепись единорогов: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, читатель!
- Клево! Aximetria запустили сервис, предупреждающий блокировку карт при операциях с криптой: заходим на сайт, вбиваем первые шесть цифр карты и смотрим, что там наш банк думает про операции с криптовалютой.
- «Яндекс» добавили в свой «Плюс» финансовый сервис в партнерстве с «ВТБ Капитал»: для хранения денег и инвестиций на российских биржах. Но, если честно, всей прелести я так и не понял.
- Данила Тривайло на VC радует полезным постом с шаблоном для расчета финансовой модели стартапа. Подойдет и для салона красоты, и для ИТ-проекта. К шаблону прилагается пара полезных финансовых советов.
- Не все соцсети одинаково полезны. Точнее, как по мне, все не полезны (кроме Telegram), но некоторые могут быть просто вредны и собирать такой объем информации о вас, который Фейсбуку с Твиттером даже не снился!
- Банки планируют предоставить своим клиентам новые продукты, которые можно оформить с использованием сведений, внесенных на «Госуслугах». Якобы эти данные будут влиять на кредитный лимит, оформление дебетовок и вкладов.
- Как мигрируют профессионалы? Особенно профи в области AI. Компания MarcoPolo представила исследование Global AI Talent Tracker. Она проанализировала авторов 1 428 работ, принятых на конференцию NeurIPS 2019: больше половины работают в США, большинство работ представлено спецами из Google, Стэнфорда, Карнеги-Меллона и MIT, 53% работают не в той стране, где получили образование. И там еще много-много любопытных деталей.
- Интересная статистика от «Точки»: скольким клиентам из пострадавших от пандемии отраслей удалось получить государственную субсидию — 0,1%. Хотя заявления на получение субсидии направили более 80 тыс. клиентов банка!
- Кто драйвит инновации в финтехе? Как технологии влияют на траты и накопления и когда ждать отказа от бумажных денег? Анна Михина из «Тинькофф» считает, что Россия — одна из стран-лидеров, а в ближайшие пять лет мы увидим глобальные изменения в отношениях банков с людьми и, собственно, людей к деньгам.
- У ВТБ же теперь новая карта-флагман — Карта возможностей. По мнению старшего вице-президента ВТБ, это «одно из самых выгодных и удобных предложений на рынке». Так ли это? «Храни Деньги!» выяснили, что карта действительно неплохая, но господин Осипов, конечно, все несколько преувеличивает.
- С мест сообщают, что первые переводы от компаний в пользу физлиц (B2C) через Систему быстрых платежей пошли «в народ». Пока используется при перечислении займов от МФО физлицам, но скоро можно будет всякие страховки и выплаты так получать. Удобно!
- The Banker опубликовал ежегодный рейтинг тысячи крупнейших банков мира: в первой пятерке четыре банка из Китая и только один американский. Сбербанк попал в топ-30 и занял 27 место (ранее было 32). Такие дела!
- PayPal меняет бизнес-модель в РФ с фокусом на трансграничные операции российских пользователей по отправке и получению платежей и с августа прекращает внутренние переводы в России.
- Crunchbase провели перепись единорогов и насчитали более 600 компаний с оценкой выше $1 млрд. Интересно, что в 2020 году в списке появились 44 новых участника, а год ведь был (и есть) совсем не простой!
Спасибо за чтение! Делитесь дайджестом с друзьями и коллегами и приходите еще.
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