Выпуск #125

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха – все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Дружба банков с «Госуслугами» и перепись единорогов: финтех-дайджест