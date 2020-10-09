Колонки
Кто быстрее всех отказывался от наличных и цифровизация банков в мире: финтех-дайджест
Колонки
Светлана Зыкова
Выпуск #136
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Кто быстрее всех отказывался от наличных и цифровизация банков в мире: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, уважаемые!
- Тут один известный в узких кругах журнал провел исследование и выяснил, что в некоторых банках бюджеты на разработку мобильных приложений выделяются, приложения разрабатываются, а пользователей в них как не было, так и нет.
- У Forbes вышла интересная статейка о тюремных call-центрах, на борьбу с которыми ФСИН планирует потратить 3 миллиарда рублей. Спойлер: деньги потратят впустую, скорее всего.
- Коллеги по цеху из APIBank продолжают радовать хорошими подборками: Сколько денег нужно европейскому финтеху, какие активы альтернативнее биткоина, кто из компаний в 20 раз увеличил выдачу P2P-кредитов и в какой стране объяснять детям, что такое «подписка», теперь обязательно?
- Игровой гигант Razer в партнерстве с Visa выпустили пластиковую карту с подсветкой! «Логотип Razer на ней загорается зеленым каждый раз, когда карту используют для бесконтактной оплаты. Для питания встроенного светодиода хватает небольшого электрического заряда, который проходит через карту при контакте с NFC-терминалом».
- «Яндекс.Драйв» запустил в Москве аренду автомобилей на срок от одного месяца до полутора лет. Цены стартуют от 19 000 рублей в месяц за WV Polo, но все зависит от нескольких факторов: страховка, период и т.д. Машин, как водится, уже нет почти — все разобрали?
- Интересный взгляд на то, как Китай может кардинально изменить растановку сил на мировом фудтех-рынке. Куда движется глыба объемом в 8,5 млрд долларов? Кстати, про фудтех, глядите, какое исследование провели Elementaree и ГК «Дамате»: какие мясные продукты предпочитают россияне. Спойлер: деревенская колбаска дает прикурить докторской! :)
- В Италии так хотят убедить население отказаться от наличных в пользу карт, что готовы к эксперименту: за безналичную оплату обещают кэшбэк в размере до 300 евро и участие в лотерее с призовым фондом в 300 миллионов евро.
- Как начать свой бизнес на маркетплейсах? Очень хорошая статья с деталями от пользователя VC. Вот прям «от и до». Человек продает наушники — одну модель, всему научился сам и сейчас успешно торгует. Рекомендую!
Рисерч
- РФ вошла в топ-5 стран (4 место) в мировом рейтинге, чье население в пандемию активно отказывалось от наличных в пользу безналичных расчетов.
- В мировом рейтинге 150 крупнейших эквайеров по числу принятых карточных платежей теперь семь российских банков! Примечательно, что третье место в рейтинге занимает «Сбер»! Впереди только FIS и JPMorgan. Кто еще из наших вошел, кроме «Сбера»? ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «Русский стандарт», «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк».
- Deloitte подготовила индекс цифровизации банковских услуг, где проанализировали 318 банков из 39 стран. В лидеры по степени цифровизации (чемпионы) попали и три российских банка — какие именно не раскрывается, но известно, что участвовало 15 банков РФ: «Ак Барс Банк», «Альфа-Банк», Банк «Санкт-Петербург», «Газпромбанк», Банк «Открытие», «Почта Банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Сбер», «Совкомбанк», «Тинькофф Банк», «ЮниКредит Банк», Банк ВТБ.
- В России впервые оценили
число активных пользователей банковских услуг. «Сбер», ВТБ и «Тинькофф» в лидерах. Еще бы: у первых двух — зарплатные программы, третий — тут я вообще молчу. Также в отчете отмечается лидерство России в сфере развития финтех-услуг — 82% (третье место в мире после Китая и Индии).
У микрофона
- Просто огненное интервью с Андреем Сербантом («Яндекс») о настоящем и будущем машинного обучения: «Нами управляют люди. Всегда. Алгоритм сам по себе управлять ничем не может».
- Денис Ягубцов, директор цифровых финансовых технологий Globus, рассказывает о важных трендах в сфере финтеха и мобильных финансов. В том числе и в будущем году.
- Банки должны осознать, что мировой финансовый рынок стал многополярным, массовый инвестор рано или поздно придет в крипту, уверен венчурный инвестор и банкир Алан Ваксман.
- Женя Овчинникова из «Райффайзена» рассказывает, как в финансовом мире используется блокчейн и какое будущее ждет эту технологию.
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