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Кто заработает на хайпе с NFT и концепция внедрения цифрового рубля: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Алина Алещенко
Выпуск #153
 
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. В ней вы найдете публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за минувшую неделю.
Кто заработает на хайпе с NFT и концепция внедрения цифрового рубля: финтех-дайджест

 

Всем читателям дайджеста традиционный финтех-привет!
  • НСПК запустила мобильное приложение для Системы быстрых платежей – «СБПэй». Можно использовать для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет с использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты: QR-код, кнопка на сайте или просто платежная ссылка. Работает пока на Андроид и только у клиентов Русского стандарта и СКБ.
  • У Тинькофф теперь можно подтверждать платежи «по селфи»: проверка с помощью камеры телефона будет использоваться в качестве альтернативы стандартным способам верификации.
  • OneTwoTrip с АКБарсом решили в финтех? Предлагают виртуальную travel-карта с действительно большим кешбеком. Интересно. Вот только путешествовать пока некуда… На заметку?
  • Держите подборку «Коммерсанта» о самых распространенных способах хищения средств с банковских карт. Социальная инженерия, как водится, в топе.
  • Кто из финтехов заработает на хайпе с NFT, зачем банкиры собираются заменить 30 млн пластиковых карточек, как меняется кредитный скоринг и на каком континенте появился первый «единорог»? Ну и сразу же можно дайджест «Кометрики» почитать — про блокчейн и цифровые валюты.
  • Богатейшие IТ-миллиардеры мира отФорбс. Топ 5: Безос (Amazon), Гейтс (MSFT), Цукер (Facebook), Эллисон (Oracle), Пейдж (Google).
  • Глава JPMorgan Джейми Даймон считает, что финтех-компании являются самой главной угрозой для банков: Американские банки сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны компаний Кремниевой долины: как финтех-стартапов, так и big tech – Amazon, Apple, Facebook, Google и Walmart.
  • Clubhouse внедряет систему денежных переводов внутри сети. Решили монетизироваться? Партнером выступает Stripe: «С отправителя будет взиматься незначительная комиссия за обработку денежного перевода».
 
Криптовалюты
  • С мест сообщают, что народ понес в ФНС декларации по сделкам с криптой: «зафиксирован всплеск уплаты россиянами НДФЛ от операций с криптовалютой».
  • Знаете, сколько людей в мире пользуется услугами высокорисковых бирж для обмена крипты? Около 350 млн! И значительная часть этих людей из РФ, а за 2020 год их число только увеличилось.
 
У микрофона
  • Генеральный директор ГК «Иннотех» Игорь Калганов рассуждает на тему ИИ в банках: зачем банкам искусственный интеллект? Что это дает клиенту? И почему его стоит бояться?
  • Любопытное интервью с со-основателями ORCA Денисом Гулагиным и Фёдором Пантелеевым: чем интересен европейский рынок и как российские специалисты «вывозят» свои идеи на запад.
 
Посмотреть
  • Вы же смотрели конференцию по поводу концепции внедрения цифрового рубля? Банк России является одновременно и эмитентом ЦР и оператором платформы. Вот тут, кстати, и документик с концепцией уже имеется.
 
Спасибо за уделенное время. Увидимся!

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