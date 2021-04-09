Кто заработает на хайпе с NFT и концепция внедрения цифрового рубля: финтех-дайджест

Алина Алещенко
Выпуск #153
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. В ней вы найдете публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за минувшую неделю.
Кто заработает на хайпе с NFT и концепция внедрения цифрового рубля: финтех-дайджестАлина Алещенко
Всем читателям дайджеста традиционный финтех-привет!
- НСПК запустила мобильное приложение для Системы быстрых платежей – «СБПэй». Можно использовать для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет с использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты: QR-код, кнопка на сайте или просто платежная ссылка. Работает пока на Андроид и только у клиентов Русского стандарта и СКБ.
- У Тинькофф теперь можно подтверждать платежи «по селфи»: проверка с помощью камеры телефона будет использоваться в качестве альтернативы стандартным способам верификации.
- OneTwoTrip с АКБарсом решили в финтех? Предлагают виртуальную
travel-карта с действительно большим кешбеком. Интересно. Вот только путешествовать пока некуда… На заметку?
- Держите подборку «Коммерсанта» о самых распространенных способах хищения средств с банковских карт. Социальная инженерия, как водится, в топе.
- Кто из финтехов заработает на хайпе с NFT, зачем банкиры собираются заменить 30 млн пластиковых карточек, как меняется кредитный скоринг и на каком континенте появился первый «единорог»? Ну и сразу же можно дайджест «Кометрики» почитать — про блокчейн и цифровые валюты.
- Богатейшие IТ-миллиардеры мира отФорбс. Топ 5: Безос (Amazon), Гейтс (MSFT), Цукер (Facebook), Эллисон (Oracle), Пейдж (Google).
- Глава JPMorgan Джейми Даймон считает, что финтех-компании являются самой главной угрозой для банков: Американские банки сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны компаний Кремниевой долины: как финтех-стартапов, так и big tech – Amazon, Apple, Facebook, Google и Walmart.
- Clubhouse внедряет систему денежных переводов внутри сети. Решили монетизироваться? Партнером выступает Stripe: «С отправителя будет взиматься незначительная комиссия за обработку денежного перевода».
Криптовалюты
- С мест сообщают, что народ понес в ФНС декларации по сделкам с криптой: «зафиксирован всплеск уплаты россиянами НДФЛ от операций с криптовалютой».
- Знаете, сколько людей в мире пользуется услугами высокорисковых бирж для обмена крипты? Около 350 млн! И значительная часть этих людей из РФ, а за 2020 год их число только увеличилось.
У микрофона
- Генеральный директор ГК «Иннотех» Игорь Калганов рассуждает на тему ИИ в банках: зачем банкам искусственный интеллект? Что это дает клиенту? И почему его стоит бояться?
- Любопытное интервью с со-основателями ORCA Денисом Гулагиным и Фёдором Пантелеевым: чем интересен европейский рынок и как российские специалисты «вывозят» свои идеи на запад.
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