Почему иностранцы выбирают Россию для создания и развития бизнеса

Кэмпбелл рассказал, почему он перенес свое внимание с работы в банковской сфере США на российскую финтех-индустрию и чем Россия для него привлекательнее для создания бизнеса по сравнению с другими странами.

Сейчас внимание Кэмпбелла сосредоточено на ключевом бизнесе в России — финтех-проекте SimpleFinance , основная цель которого — создание инновационной технологической платформы для финансирования малого и среднего бизнеса (компания заняла первое место по кредитованию МСБ по итогам третьего квартала 2020 года в рейтинге НРА).

Инвестор из Сиднея Кэмпбелл Бетвейт свыше 20 лет создает бизнесы на разных континентах. Половину этого времени он живет и работает в Москве, где уже реализовал несколько успешных локальных проектов.

Я начал работать рано, а свой первый бизнес создал еще в подростковом возрасте, в 1997 году, когда появилась моя первая компания The Missing Link Computer Solutions. Мы занимались выстраиванием компьютерных сетей и проведением доступа в интернет, были достаточно успешны.

Я бы даже сказал очень успешны, потому что нашими клиентами были две сотни компаний из всех уголков страны, а спустя несколько лет мне удалось продать компанию национальному интернет-провайдеру в Австралии.

После этого, в 2000 году, я переехал жить в США, продолжал создавать и развивать небольшие технологические компании. В какой-то момент пришло осознание, что по-настоящему успешный бизнес невозможно построить без знаний в области финансов и экономики, и я пошел учиться сначала в американскую бизнес-школу, потом получил степень MBA.

Полученные знания начал применять на Уолл-стрит, в инвестиционном банке Salomon Smith Barney (Citigroup). Во время работы там одна из деловых встреч привела меня в Россию: помню, как вышел со встречи и разговорился с коллегой, топ-менеджером из Citigroup. Речь зашла о России, до этого я был в ней несколько раз, и мы поделились друг с другом мнением о стране.

Он увидел мой интерес и спросил, не хотел бы я работать в России. В этот же день мы договорились, что я продолжу свой трудовой путь в российском подразделении Citigroup. В 2006 году я занял должность вице-президента, руководящего направлением инвестиционного банкинга в России и странах СНГ.

Бизнес в суровой стране

Когда я только перебрался в Россию, то не понимал ни слова. Более того, мой переезд пришелся на предновогоднее время. Помню, было снежно, холодно и рано темнело. Тем не менее абсолютно новая обстановка не помешала мне полюбить Россию, открыть в ней несколько успешных бизнесов и выучить русский язык.

В российском подразделении Citigroup я проработал чуть более года и понял, что нужно что-то менять. У меня оставались деньги от продажи австралийской компании и премии за проекты, реализованные на последних местах работы. Это давало возможность запустить свой первый полноценный бизнес в России. После недолгих раздумий я выбрал рынок недвижимости.

Он был понятен мне, к тому же не предполагал высоких рисков, а моя бизнес-идея закрывала потребности экспатов, которые я хорошо знал. Помимо этого я развивал проекты в сфере ресторанного и развлекательного бизнеса, проект, связанный с индивидуальными системами хранения, и еще один, специализировавшийся на создании программ лояльности для малого и среднего бизнеса.

Сейчас наиболее интересная для меня сфера в России — это финтех. Как предприниматель я считаю компании этого сегмента очень привлекательными с точки зрения инвестирования.

В 2014 году я сам начал инвестировать в российские финтех-компании, целью которых было финансирование и обслуживание именно малого и среднего бизнеса.

Самым первым моим реализованным проектом в этом направлении стал фонд Finteca Holdings, с 2017 года — RedStone Capital. Компания занималась управлением стартапами с высоким интеллектуальным и технологическим потенциалом в России и СНГ в области FinTech, PropTech, направленным на поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитием финансовых сервисов и e-commerce.

За четыре года работы нам с партнерами удалось довести количество проектов в портфеле до 15. Одним из крупнейших и самым успешным из них является ведущий финтех-кредитор малого и среднего бизнеса в России SimpleFinance и его онлайн-площадка для участников госзакупок TenderHub.

SimpleFinance предоставляет абсолютно различные и во многом уникальные финансовые услуги для МСБ в онлайн-формате. При этом мы умеем хорошо оценивать риски, связанные с кредитованием МСБ. Думаю, все это и позволяет нам эффективно развивать данный бизнес уже шесть лет подряд и минимум вдвое вырастать ежегодно.

Сейчас онлайн-формат работы с малым и средним бизнесом очень развит, но когда мы только начинали этим заниматься, то были практически первопроходцами в этой сфере.

В настоящее время SimpleFinance проходит очередной этап развития — цифровизацию — и развивается в направлении технологической платформы: сервиса, который со временем сможет предоставить для компаний МСБ все релевантные для них услуги как наши, так и наших партнеров, в том числе не финансовые, которые будут кастомизированны под потребности конкретного обратившегося к нам предпринимателя.

Национальный бизнес-колорит

На текущий момент я создал более 10 крупных компаний на четырех континентах, включая Евразию, и принял непосредственное участие в развитии еще нескольких.

Я искренне считаю, что в России существуют безграничные возможности для ведения бизнеса. Говорил это еще 15 лет назад и продолжаю говорить до сих пор: в России существует большой потенциал для построения реально успешного бизнеса абсолютно в различных сегментах. И мой личный пример — тому доказательство.

Многие российские компании успешно работают со своими уникальными бизнес-моделями уже много лет, при этом не боясь завоевывать международный рынок.

Например, сервис заказа такси Gett, который фактически является российской технологической компанией, но уже много лет успешно работает даже в Нью-Йорке и Лондоне. В самой России он представлен более чем в 70 городах, а в целом это свыше 120 городов мира.

Gett появился несколько лет назад, а уже перевозит 15 тыс. корпоративных клиентов, не считая розничного бизнеса. Это очень здорово. Особенно на таком конкурентном поле, как сервисы такси.

Машиностроение, включая создание беспилотных автомобилей, — это та сфера, в которой я вижу большой потенциал у России. Здесь уже есть российские компании, полноценно развивающие это направление (например, «Яндекс»). По моему мнению, для таких компаний не составит труда в скором времени выйти за рубеж: возможно, в Швейцарию или Великобританию, там сейчас очень востребованы подобные разработки.

Вообще в России рождается большое количество по-настоящему талантливых предпринимателей, особенно это заметно в финтех-сфере.

Тот же Revolut сейчас является одним из самых дорогих финтех-проектов в Европе, а его основатель — выходец из России. В начале 2020 года компания была оценена в $6 млрд. Далеко не каждая даже международная компания может продемонстрировать такие масштабы.

Несмотря на большое количество креативного человеческого ресурса и интересных бизнес-идей, даже отечественным компаниям работать в России не так-то просто. Например, здесь крайне слабая венчурная система, и я бы не сказал, что она растет из года в год, скорее наоборот.

Количество инкубаторов для новых бизнесов в России можно буквально пересчитать по пальцам, при этом я вижу, что стартапов становится все больше. Получается, идеи есть, а финансирования для них нет. И это на самом деле очень печально. Нужно что-то с этим делать.

Например, сейчас в России модно создавать экосистемы. На самом деле это не только российский, но и общемировой тренд. Я вижу много финансовых, банковских экосистем. Так почему бы не создать полноценную экосистему венчурного капитала?

От этого выиграют как стартапы, так и инвесторы, потому что Россия действительно является очень перспективным регионом для открытия разных видов бизнеса. Если бы это было не так, я бы не работал здесь на протяжении 15 лет.

Почему я выбираю Россию

Потенциал малого и среднего бизнеса

По моему мнению, в России интересно как наблюдать за малым и средним бизнесом, так и самостоятельно развивать его. Хотя многие, включая иностранцев, и считают, что у МСБ в России нет особых перспектив. На мой взгляд, так говорят только те, кто не умеет работать с этим сегментом.

Я очень пристально наблюдаю за финансовыми продуктами и услугами именно для МСБ в России. И могу сказать, что здесь очень развиты технологии, которые помогают лучше оценить состояние бизнеса, провести его удаленную верификацию.

Такие технологические решения радикально упрощают жизнь предпринимателям, потому что способны в разы сократить как время принятия решения о выдаче ему кредита, так и сам путь получения кредита.

Все большую популярность приобретают сервисы, которые позволяют одобрить и выдать кредит бизнесу за день или даже за час, с которыми отправить все необходимые документы можно онлайн, без обращения в офис.

Подобные компании уже активно работают и развиваются в России, но я верю, что это не предел. Считаю, что концепция кардинального упрощения в обозримом будущем позволит кредитовать бизнес фактически в один клик, например, просто при вводе ИНН компании. Во всяком случае мы работаем над этим. Конечно, сейчас это сложно реализовать юридически и технологически, но все эти проблемы решаемы.

Продвинутое регуляторное поле

Вообще в финтехе у России есть значительное преимущество среди многих других стран, которые не всегда осознают даже иностранные инвесторы, — это огромная база технологических ресурсов, инновационных концепций и креативных людей. Что не менее важно, в России есть крайне развитое регуляторное поле. Именно российский Центробанк является одним из самых продвинутых в мире.

Мало в каких странах регулятор настолько открыт к нововведениям и в том числе так активно инициирует их сам. Подход Банка России к новым технологиям, концепциям, его так называемые песочницы, готовность слушать и в каком-то смысле «терпеть» все новые инновации — это как глоток свежего воздуха в сравнении с некоторыми другими мировыми юрисдикциями.

Для меня это было удивительно: как при достаточно строгом регулировании бизнеса Банк России открыт к различным инновациям и даже сам внедряет их.

Что я имею в виду? С одной стороны, в России абсолютно все должно быть четко и структурировано. Многие зарубежные страны в принципе более «расслаблены» в этом плане. Те же Великобритания и США гораздо проще относятся к некоторым вещам.

Допустим, у меня есть юрлицо в Англии и мне нужно заплатить за какую-то онлайн-услугу. Я могу сделать это по личной кредитной карте, а потом как бы рассчитаться с моим бизнесом (переводом с личного на корпоративный счет). В России такое невозможно.

С другой стороны, в России сам регулятор может создать передовое платежное решение в кооперации с участниками рынка. Одна только «Система быстрых платежей», которая по сути является полугосударственной инициативой, чего стоит. Это действительно важный и высокотехнологичный проект.

Когда в один клик человек может сделать мгновенный перевод из банка в банк — это говорит об очень высоком уровне развития платежного рынка страны.

Когда в крупных банках, например, в «Тинькофф» или в «Точке», даже малый бизнес может открыть расчетный счет день в день и при этом удаленно — это очень удобный для бизнеса сервис. Такого нет во многих странах с более развитой экономикой.

Еще одно конкурентное преимущество в России, о котором не всегда задумываются инвесторы-экспаты, — бюро кредитных историй (БКИ). Их в РФ несколько, и каждое обрабатывает огромный массив информации о заемщиках, получаемой из банков и небанковских организаций.

Такой подход помогает компании-кредитору максимально эффективно просчитать все риски, ведь любой заем потенциального клиента будет отражен в выписке из БКИ, а любая просрочка, которую допустит физическое либо юридическое лицо, попадет в единый реестр.

Такие реестры существуют в разных странах, но, например, в Великобритании такого нет. Поэтому, если я хочу кредитовать какой-то малый или средний бизнес в Великобритании, я должен сам спросить владельца бизнеса о наличии активных кредитов и фактических просрочек. И тут уже будет полностью на совести заемщика, ответит он честно или что-то скроет, я фактически узнаю об этом, когда с заемщиком начнутся проблемы с выплатами.

Потенциал российского бизнеса

Одна из самых важных проблем российских предпринимателей — слабый уровень финансовой грамотности именно в области топ-менеджмента. С одной стороны, это проблема, с другой — потенциал развития рынка. Что я имею в виду?

В России можно найти огромный пул талантливых специалистов, но, к сожалению, структура образования не позволяет им изначально знать основы экономики, вести полноценный диалог на языке иностранного партнера, эффективно выстраивать коммуникации. В зарубежных странах у людей даже без специального образования есть базовое понимание маркетинга, бизнеса, экономики, бухгалтерии: все это изучают на первых курсах института.

Российские предприниматели далеко не всегда знают, чего они хотят. Даже если у бизнесмена есть все необходимые знания и инструменты для создания успешного проекта в своей области, зачастую он не ставит себе конкретных целей.

Если кто-то говорит мне, что хочет создать бизнес с самой большой капитализацией или когда-нибудь выйти на IPO, то это не является четкой целью. Возможно, этапы развития и общая бизнес-стратегия компании у такого бизнесмена продуманы, но донести их до инвестора он не умеет.

Здесь я и вижу потенциал, нереализованные возможности многих интересных бизнесов. Чем выше будет финансовая грамотность начинающих предпринимателей, тем большее количество бизнесов заявят о себе, и мы увидим новый виток развития экономики России и роста количества инвесторов здесь.

Именно поэтому так важно уделять внимание обучению, повышению уровня финграмотности предпринимателей. Это можно делать различными способами: например, я читаю лекции в российских университетах и делюсь своим опытом, кто-то пишет книги, а кто-то проводит бесплатные консультации.

В России есть особое преимущество

Лучше совершать ошибки на пути создания бизнеса, чем бояться трудностей и отказаться от своей идеи. Может показаться, что в России уже сейчас есть перенасыщение новыми проектами и бизнесами, но это совсем не так. Я готов повторить это еще много раз, пока каждый потенциальный предприниматель не решится попробовать реализовать себя: в России, как и в любой другой стране, хранится огромный потенциал для новых бизнесов.

Но тут есть особое преимущество: некоторые идеи в различных сферах только набирают обороты, конкуренция минимальная, и сейчас как раз то время, когда может «выстрелить» любая бизнес-модель, даже в такой сложной сфере, как финтех.

Я вижу высокий спрос на финтех-сервисы в России, но предложение в этой сфере достаточно ограниченное — по-настоящему работающих проектов здесь единицы. И я имею в виду даже не их эффективность, а в первую очередь удобство для конечного пользователя.

И это реальная недоработка с учетом открытости регулятора многим идеям и его готовности поддержать их. Потребители как в розничном секторе, так и в сфере МСБ хотят видеть новые интересные бизнесы в России, и тот, кто предложит им удобный и простой сервис, не останется без клиентов. Речь здесь не только о новичках.

Я вижу в России много нереализованных возможностей как среди начинающих предпринимателей, так и среди опытных бизнесменов. Тем, кто уже давно в бизнесе, нужно перестать плыть по течению и не бояться совершенствовать свой бизнес под новые реалии или, более того, запустить еще один бизнес. Если вы вкладываете в это душу, знания, проверенную команду и четкую цель, то всегда будете в выигрыше.

Фото на обложке: ShehryarKhan/shutterstock.com