10 советов, как наемному сотруднику уйти в свой бизнес

Свою карьеру Александр начинал как ассистент продакт-менеджера в Neo Technology. Спустя время он выкупил компанию у ее владельца. По его словам, уйти из найма в собственный бизнес почти всегда нелегко. Он поделился личным опытом и советами, как быстро пережить трансформацию из наемного сотрудника в собственника.

Александр Петров — генеральный директор Neo Technology Ltd . Компания — B2B-дистрибьютор комплектующих и электронных устройств (преимущественно DRAM, Flash, процессоры). Работает в Гонконге, Китае, России, Украине и других странах СНГ, а также в Европе. Оборот Neo Technology Ltd по Гонконгу — $150 млн в год.

Когда я окончил университет в США, случились теракты 11 сентября 2001 года. В Америке начался серьезный кризис, найти работу там стало сложно. У знакомых была компания Neo Technology, которая продавала комплектующие и электронные устройства азиатского производства в России и СНГ.

Они мне предложили стать ассистентом продакт-менеджера – помогать работать с поставщиками в Гонконге и Сингапуре. Низшая в компании должность, но я не видел в этом ничего зазорного. Когда тебе 22 года, смотришь на жизнь проще. Не получается в Америке, ну и что? В Азии тоже интересно.

Мой карьерный рост в Neo оказался стремительным: за год вырос до руководителя офиса в Гонконге, а еще через год – до директора всей группы.

Бонусы за достижение KPI вносил в саму компанию под проценты (такая была практика – займы у сотрудников вместо кредитов). Еще играл на фондовом рынке, но на бирже больших доходов не получал.

Поэтому со временем решил вкладывать в свою компанию, но уже не через займы. У меня был опцион на покупку доли в бизнесе. Плюс накопления росли за счет премирования по итогам работы. Их я решил потратить на выкуп небольшой доли в компании в размере $1 млн. Потом – больше. Моя доля в компании росла, пока я не стал единственным акционером.

Выкупать доли в бизнесе, а потом – и всю компанию, предлагал основной на тот момент акционер. Думаю, во многом это было связано с нервозной обстановкой в отрасли: тогда громили «Евросеть», возбуждали уголовные дела против Чичваркина и его партнеров.

Судя по всему, у собственника накопилась еще и усталость от бизнеса. Мне в этом плане было проще: когда тебе 25 лет (первый выкуп доли в компании) или 32 года (когда я стал единственным владельцем Neo), тебе почти ничего не страшно, ты полон сил и кажется, что горы можешь свернуть.

Однако все равно решение стать собственником далось нелегко, страхов было много. В первую очередь – ответственность. Это совсем другой уровень рисков: правовых, налоговых, репутационных, иногда и уголовных. Это ответственность за сотрудников, за которых переживаешь, за их судьбы.

Поначалу трудно от этого абстрагироваться, стать разумным эгоистом и здоровым циником. Ты уже не можешь (да и не хочешь) отключиться от бизнеса: собственник работает 24/7. Даже на отдыхе, в отпуске, на выходных, во сне – мыслями ты все равно в работе. Думаешь о стратегии развития. Анализируешь, в какие тренды встроиться и как именно.

Куда вложить, чтобы заработать? Откуда забрать, чтобы не потерять? Стремишься обезопасить бизнес от рейдеров, ищешь баланс между прибыльностью и рисками… Собственник, который ничего не делает, а только получает пассивный доход – это миф.

Стать владельцем компании, в которую ты когда-то пришел, – в чем-то проще, а в чем-то сложнее, чем создавать свой бизнес на стороне с нуля. Кому-то может показаться, что, став владельцем компании, в которой работал, ты пришел на все готовенькое.

Есть и другая правда: зачем что-то выкупать за огромные деньги, если это что-то в значительной степени создал ты сам как CEO, если ты идеально знаешь бизнес-модель, на тебя завязаны все операционные процессы и контрагенты – и ты можешь создать клон этой компании? Я посчитал, что честнее будет выкупить компанию за справедливую стоимость.

Если бы была возможность прожить заново, все сделал бы точно так же, но дал бы сам себе несколько советов, которые сделали бы жизнь проще, сэкономили бы много сил, времени, нервов и денег. Возможно, это рекомендации будут полезны и вам.

Успех – от слова «успеть»

Стать владельцем бизнеса, успеть все главное в нем нужно стараться как можно раньше. Пока есть силы, энергия, некоторая безбашенность. Потом появляются семья, дети, кредиты, другие обременения и обязательства, привязанность к своей квартире или дому, детскому садику или школе…

Успех – от слова «успеть». Нужно расти, пока молодой. После 35-40 – уже не такой безудержный рост, не та динамика развития.

Расти, пока неопытный

Становиться собственником, развиваться нужно, пока для тебя нет барьеров. Вернее – пока ты их не видишь, пока они не кажутся непреодолимыми.

По мере обрастания опытом, знаниями, ты начинаешь замечать не столько возможности, сколько угрозы, долго решаешься, а в это время кто-то другой просто берет и делает. Не обязательно более умный и талантливый, но обязательно более готовый к действиям, пусть и ошибочным. И преодолевает преграды по мере их появления.

«Бери(сь) и делай!»

«Бери и делай!», «К черту все! Берись и делай!» – это не только обязательные к прочтению книги. Все тренинги и все мотиваторы – про это. Даже если что-то пойдет не так – чем ты моложе, тем проще начать все заново и на это есть время.

Без здорового авантюризма в своем бизнесе никак. «Главное – ввязаться в бой, а там видно будет» – этот принцип Наполеона хорош для предпринимателя.

Сотрудник должен думать, как владелец. Владелец должен думать, как сотрудник

Наемному сотруднику нужно понимать образ мыслей собственника. Чего он на самом деле от вас хочет? Какие его боли нужно «закрыть»? Какое решение собственник принял бы на вашем месте? Какими мотивами руководствовался бы? Образ мыслей, как у собственника, не только помогает работнику добиваться KPI, но и хорошо готовит к своему бизнесу.

И наоборот: когда становишься собственником, очень важно понимать, как мыслят сотрудники, чтобы правильно их мотивировать, выстроить правильную систему продаж и остальных бизнес-процессов.

Заниматься тем, что нравится

Настоящего успеха можно добиться только в том деле, которое искренне нравится, которым горишь, в котором интересно развиваться и добиваться, на месте, где ты не замечаешь, как наступает 18:00 и не считаешь часы до этого времени.

Люди, которые работают только за зарплату и занимаются бизнесом только ради прибыли, глубоко несчастны.

Инициатива не наказуема

Часто ответы на важные вопросы собственник не знает точно так же, как и вы. У него свои дела и заботы, а операционные процессы наёмный сотрудник часто знает лучше владельца, поскольку варится в этом бизнесе, лучше знаком с деталями.

Поэтому не надо ждать, когда собственник (или вышестоящий руководитель) все решит за вас. Нужно быть готовым брать ответственность на себя и проявлять инициативу.

Не стесняться советоваться

Когда я не знал, что делать – всегда советовался. С коллегами, подчиненными, друзьями, людьми со стороны. Я не стеснялся признавать своего незнания. Помогла американская школа: там учат не бояться спрашивать советов. Советоваться – это не слабость, а сила.

Учиться, учиться и ещё раз учиться

Сейчас и в будущем все успешные бизнесы – это прежде всего технологичные компании, цифровые компании, автоматизирующие все бизнес-процессы. И люди, которые постоянно учатся. Которые используют передовые практики и разработки, не жалеют инвестиций в развитие. Все это очень сберегает ресурсы, время и деньги.

Общаться, общаться и ещё раз общаться

Чтобы не потерять нити управления, понимать, что происходит в команде, нужно много общаться с сотрудниками на рабочие и нерабочие темы. Это легко, пока компания маленькая. Когда компания растет, нужно это делегировать.

Общаясь, можно предотвратить многие неприятные ситуации. Часто сотрудники воруют у компании не потому что они такие нечестные, а из-за сложных жизненных ситуаций: у кого-то заболел близкий человек и нужны деньги на лечение, кто-то оказался в долгах. Когда это вовремя узнаешь и замечаешь что-то необычное в поведении и разговоре, есть возможность подстраховаться.

Диверсифицировать

У банкиров есть мудрый принцип финансовой устойчивости: «Чтобы иметь одного клиента на миллиард, нужно иметь десятерых клиентов на 100 миллионов». Чтобы устоять в случае ухода миллиардера, чтобы не зависеть от него одного.

Этот принцип незаменим в любом бизнесе. Нужно диверсифицировать – в одном бизнесе и по разным бизнесам. Это не про распыляться. Это про твердо стоять на нескольких ногах.

Бывает, что и искать для диверсификации ничего не надо – тебя находят самого. По мере роста одного бизнеса и обрастания связями партнеры сами предлагают совместные проекты в смежных или в совершенно новых сферах.

У меня, помимо Neo Technology, есть бренд электроники и аксессуаров QUMO, мировой дистрибутор полупроводниковых TTC Trade and Consulting, скоринговые решения для банков Scorto. Еще партнер предложил заняться пошивом одежды в Китае. Не выстреливают проекты – закрываем. Все нужно попробовать, во все влезать.

Фото на обложке: mavo/shutterstock.com

