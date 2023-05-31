Нужно понравиться маме, или Чего ждать от найма ИТ-персонала в Индии

Индия выходит на мировой рынок — из 1,4 млрд человек около 4,5 млн заняты в IT-секторе. «Пойти в ИТ» там гораздо более давний тренд, чем в России. Уровень подготовки специалистов совсем разный — и даже на опыт работы в резюме нужно смотреть с крайней осторожностью.
Фаина Лернер, директор по организационному развитию «Рексофт», и ex-Talent Acquisition в EPAM, работала с кандидатами из Индии и поделилась опытом найма этих специалистов и советами, как точно взять на работу специалиста, а не потратить время зря.
Особенности найма и коммуникации
Многие международные компании держат в Индии большой штат, но с минимальными требованиями к уровню квалификации.
Например, я хорошо помню свое изумление, когда после собеседования со специалистом с десятилетним опытом в крупной ИТ-компании, я поняла, что по факту все это время он выполнял три конкретных операции для своего предыдущего работодателя — и больше ничего.
Поэтому контроль уровня кандидатов на входе должен быть очень серьезным. Для подбора кандидатов уровня Junior или Middle придется просеять сотни резюме, и к этому надо быть готовыми.
- Для облегчения первичного отсева кандидатов к вакансии лучше сразу прикрепить техническое тестовое задание. В Индии часто разговор с кандидатом начинается только после выполнения первичного теста. Для упрощения процедуры есть специальные программы, которые могут автоматически выполнять проверку корректности кода. Но это не все.
- На первом собеседовании технический специалист компании должен обязательно проверить тот факт, что кандидат сам писал код, понимает его логику и готов предложить альтернативный вариант написания части задачи, то есть компетентен.
Приведу еще один яркий пример из живых собеседований, с которым столкнулась я лично.
На одно из онлайн собеседований пришел сотрудник, блестяще прошедший как вводное собеседование, так и тестовые задания. Естественно, он был принят. Однако после нескольких недель работы пошли жалобы на сотрудника.
Каково же было изумление моей команды, когда мы поняли, что собеседование прошел один человек, а на работу устроился совершенно другой.
Некоторые кандидаты пользуются фактом, что собеседование проводят одни люди, а оформлением занимаются другие. В моей практике были случаи, когда на онлайн-собеседованиях кандидату нашептывают ответы. Такого сорта махинаций действительно много. Иностранному работодателю надо быть очень внимательным.
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В Индии распространены и хорошо работают HR-поездки по конкретным городам и регионам. Во время такого HR-weekenda устраивается мини-конференция о компании, ее продуктах и потребностях, а дальше компания смотрит на местных кандидатов.
Важно, что здесь решение о принятии предложения о работе часто принимает не сотрудник, а семья, поэтому на встречу с работодателем потенциальные сотрудники приглашаются вместе с семьями.
Даже если вы достигли понимания с кандидатом, это может ничего не значить, если его мама не проникнется перспективностью работы в вашей компании.
При этом у индийцев своеобразное понимание масштаба работодателя. Здесь много международных корпораций. Например, EPAM с 60 тыс. персонала по всему миру воспринимался в Хайдерабаде как стартап по сравнению с Accenture c численностью на тот момент в 300 тыс.
А значит, стоящим работодателям придется серьезно доказывать свою перспективность.
Юридические нюансы
Большой неожиданностью может стать тот факт, что в Индии после анонсирования увольнения сотрудник обязан отработать у своего текущего работодателя около шести месяцев.
Что это значит для компании, которая ждет нового члена команды? Совершенно верно — высокая вероятность того, что кандидат за это время передумает и не придет.
Если в России HR-рекрутер может быть на 95% уверен, что после принятия предложения о работе будущий сотрудник выйдет на работу в назначенный день, то в Индии этот показатель составляет 50%.
Для Индийцев принятие первого официального оффера — это только начало поиска работы.
- Сотрудник может получить контрпредложение от текущего работодателя.
- Официальный оффер — это основание для торга с другими потенциальными работодателями, особенно если у кандидата хороший профессиональный уровень.
Для повышения шансов на выход сотрудника мы продолжали «вести» кандидата. Приглашали его на все наши открытые мероприятия, митапы, профессиональные конференции, где компания была партнером, делали встречи с его семьей, регулярно созванивались.
Такими действиями нам удалось повысить показатель выхода на работу до 60%.
Традиции и менталитет
Еще важный момент — кастовость. Официально ее не существует, но де-факто она есть и очень сильна в коллективах.
Моя рекомендация — не пытайтесь разбираться в этом аспекте индийской культуры.
Родной город или область, оттенок кожи, принадлежность к касте, ответвление религии — для местных это имеет значение. Просто примите влияние культурного и исторического слоев и наблюдайте за коммуникациями местного персонала.
В Индии сильны традиции уважения к начальству и иностранцам. Они могут бесконечно вас слушать и соглашаться, но это не имеет ничего общего с тем, что мы привыкли понимать под договоренностями.
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Местные никогда не скажут «нет» или «невозможно». Прошло немало времени, пока я выяснила, что в индийской традиции есть характерный жест покачивания головы (вы ни раз видели его в тех самых индийских фильмах), который нами воспринимается как согласие, а на самом деле означает «ни да, ни нет, посмотрим».
Я нашла для себя такую работающую формулу. Стала формализовать свои ожиданий с конкретикой и временем выполнения задачи и обязательно просить местного сотрудника проговорить его понимание договоренности, чтобы убедится, что все правильно понято.
Такой обычай полезно ввести в привычку рутинной коммуникации.
Еще интересный момент с точки зрения управления и менеджмента. Индийцы много трудятся, чтобы заслужить руководящую позицию. Как только желаемый статус менеджера получен — человек кардинально меняет свое отношение к работе. Теперь работают другие.
В IT-компаниях — менеджер это тот, кто очень много работает, организует работу, решает сложные ситуации. Поэтому важно найти менеджера, который не только проводит встречи и выполняет представительские функции, но и разделяет ваш подход к бизнесу. Обычно это люди с опытом работы в западных компаниях или заграничным образованием.
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В большинстве случаев это гарантирует привычные нам стандарты. Еще один мой совет — старайтесь создать в местном офисе культуру, при которой местные ребята стремились бы не только получить позицию менеджера, но и хотели бы вовлекаться в бизнес-процессы и драйв, который стал бы для них естественным приложением к руководящей позиции.
Выводы
Индия, как и любая страна азиатского региона, серьезно отличается от привычных нам жизненных установок по культурным особенностям, политической системе, религии, менталитету.
Конечно, здесь необходимы усилия для построения эффективных кросс-культурных команд, подстройки требований, процессов и коммуникаций.
Индийский рынок огромен — здесь ты выбираешь не из 10 кандидатов, а, например, из 500.
Под это надо обязательно корректировать систему найма.
В то же время в Индии представлены все крупнейшие мировые и локальные компании. Приходится конкурировать на очень высоком уровне — это определяет требования к работе с брендом работодателя и с ценностным предложением. В любой азиатской стране много формальностей, которые важно соблюдать для корректной работы с местным персоналом.
Но нет ничего невозможного.
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