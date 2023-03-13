Не зная броду, не суйся в пучину Индийского океана: что нужно знать о пиаре в Индии

Российские компании в Индии могут столкнуться с рядом трудностей: например, с тем, что подписание контракта еще ничего не значит, а схантить «универсального» сотрудника попросту невозможно. К чему же быть готовым? Евгения Полякова, управляющий партнер PR-агентства Fields4e, рассказала про основные принципы выстраивания грамотных коммуникаций в Индии.

Пока бушуют бури на западных фронтах, многие российские компании начинают приглядываться к рынку Юго-Восточной Азии и искать там возможности для развития. Индию считают подходящей гаванью для поиска новых зарубежных партнеров в сложившейся ситуации.

Отношения России с Индией и сегодня продолжают выглядеть динамично: в ноябре на Индию пришлись рекордные 40% экспорта российской нефти, в декабре в Москве открылась ностальгическая выставка о садах дружбы, Росатом ведет переговоры о строительстве новых энергоблоков в дополнение к АЭС Куданкулам.

Российским компаниям в Индии рады. Если вы настроены на выход на индийский рынок, будет полезно узнать об основных правилах коммуникационной работы в стране. Все приведенные рекомендации подкреплены нашим многолетним опытом пиара российской энергетической компании в этой огромной стране контрастов.

Индия очень большая и разная

Индия занимает 11% суши, а ее население — самое разнообразное на планете. В границах этого государства живут сотни народностей с очень разными бытовыми укладами, духовными и религиозными убеждениями.

В 28 штатах постколониальной федерации говорят на 22 официальных языках, на практике же насчитывается более 400 языков и 2000 диалектов. СМИ выходят более, чем на 80 языках. Каждый штат живет своей жизнью, своими ЛОМами, тиктокерами и повестками.

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Кроме того, важно понимать, что здесь региональная повестка важнее федеральной. Центр не диктует штатам информационную политику. Коммуникация не может строиться из столиц Дели и Мумбаи. В каждом штате выходят свои газеты на десятке языков. Если ваш заказчик работает в определенном штате, важно не упустить из внимания работу с лидерами мнений и СМИ именно этого региона, а иногда и соседствующих с ним.

Ганеша и другие авторитеты

Кастовой системе в Индии не одна тысяча лет и, согласно древним писаниям, касты имеют божественное происхождение. А с богами в Индии не спорят. И периодические вихри демократических преобразований оказались не в состоянии поколебать эту веру. А потому выстраивать работу с населением нужно через местных брахманов и кшатриев — то есть через лидеров духовных и религиозных, политических и общественных.

Разобраться с культурными особенностями, отыскать нужного брахмана или главу панчаята помогут чиновники из России, работающие в посольстве, Российском центре культуры и науки, ТПП, представители российских информагенств. Это их работа — дать вам важные подсказки, которые помогут сберечь карму, подобрать инструменты и каналы коммуникаций, позволят не наломать дров.

Именно посольские вовремя предостерегли нашу команду от прямых и неэффективных коммуникаций, помогли нам провести не один круглый стол, запустить серию имиджевых проектов и опубликовать сотни и тысячи статей на 20 языках в 5 штатах.

Мы покоряли Индию сразу большой и сложной антикризисной кампанией в родном штате Болливуда — Тамилнаду. Наш антикризисных штаб во главе с заказчиком спешно облачился в сари, разбросал пледы, установил автомат с ситро и хотел было включить просветительский проектор прямо на пляже, где индийцы уже неделю стояли по шею в воде, выражая заказчику протест.

Посольские вовремя подоспели, не позволили претворить наш неистовый креатив в жизнь, а смелой команде — опустится на дно Индийского океана. Пожурили нас и наказали не искать приключений без местных проводников. Вместе с новыми индийскими коллегами мы направили наш энтузиазм в правильное русло — на профессиональное сообщество, в первую очередь.

Именно устранение причины болезни вместо тушения симптомов дало ожидаемые результаты. Серия мероприятий при участии ведущих индийских экспертов отрасли, а также небольшие открытые локальные мероприятия на местах с участием высокопоставленных гостей позволили нивелировать кризис, обусловленный, как выяснилось, отсутствием диалога.

PR-агентства в Индии

Индийских PRоводников очень много. Найти надежного и хорошего партнера нам, например, удалось года через 1,5–2 после запуска проекта. Индийцы всегда найдут причину и объяснение, почему они не могут ничего сделать, напишут на то обоснование, проведут раунды встреч без результата.

Не нужно ждать от них стратегического подхода верхнего уровня. Они хотят получить от вас четкую инструкцию и максимально детализированную задачу с привязкой к региону, где работают они.

Священный ужас вызывают у индийца, работавшего с российскими компаниями, выражения «тендерная документация» и «квартальный отчет». Не обижайтесь и не злитесь — они искренне готовы помогать, никогда не откажут, им просто неведомо, что ваши ожидания значительно выше.

Внутреннее устройство индийского PR-агентства заслуживает отдельного параграфа. Есть у российских заказчиков всегда такой соблазн — схантить пиарщика в агентстве и сберечь кучу денег. Но отыскать в Индии человека, который и колонку, и ивент, и тренинг невозможно.

Во-первых, см. пункт 2 — кастовая система: есть лидер, есть подмастерья.

Во-вторых, принцип разделения труда здесь непрекословный: Рафикул пишет от руки, Салман за ним печатает, Азиз переводит, Али звонит в местный «Коммерсантъ».

Объемная картинка проекта зачастую есть только у руководителей агентства, которые контролируют процессы и распределяют роли. Они же отвечают за риски.

Контракт не имеет значения

Индийцы любят обсуждать контракты с русскими, запрашивать уточнения, соглашаться на жесткие условия, проводить рабочие встречи вновь и вновь, подписывать тоже любят. Индийцев очень занимает процесс, но они не знают, что такое исполнение контрактов.

Помните — 15 раундов успешных переговоров могут забрать годы, силы, молодость у вас и сделать жизнь сотен индийцев счастливой.

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Ложка меда. Информационные агентства на службе ваших KPI

И все же с Индией можно работать. Как? Хотим поделиться любопытным лайфхаком. Если недовольный заказчик уже барабанит в вашу дверь и гневно требует предоставить ему отчет из 200 публикаций в индийских СМИ, госконтракт вот-вот истечет, а вы еще не достигли просветления, подождите — еще не время отчаиваться.

Индийские информационные агентства любят жанр интервью. Если у вас случится сделать интервью в индийском ИА — все 200 и даже 500 публикаций вы можете получить за неделю, и еще 200 догонят в течение года. Региональные СМИ не просто перепечатывают такие материалы, но берут из них цитаты для своих статей. Кавередж ваш!

Блиц с индийскими партнерами

Мы задали нашим индийским партнерам вопросы, которые волнуют нас сейчас, и делимся с вами их ответами:

Опишите русского бизнесмена. Что характерно для российского бизнеса? Что нравится? Что раздражает?

Русские по-прежнему очень строгие, глаголят правила, всегда во всех сомневаются..

Бесит много бумажной работы и то, что отчеты играют самую важную роль в их бизнесе. А вообще достойны восхищения их знания, харизма и лидерские качества.

Что важно знать об Индии, индийцах и индийском бизнесе российским бизнесменам, которые планируют выходить на ваш рынок?

Мы такие консерваторы! Индийцы очень много работают. Крайне важны семейные узы, нашей любви хватит на всех. Мы немного медлительны, у нас очень плохо с документами, но мы готовы много и честно трудиться. Особенно мы преуспели в информационных технологиях, фармацевтике, автомобилестроении.

В целом к российской продукции и бизнесу в Индии отношение крайне благосклонное, главное — учитывать культурные и религиозные особенности отзывчивой аудитории и ориентироваться на выбранный регион. Кроме того, важно найти хорошего местного подрядчика, которому вы доверите коммуникации с разнородными многоязычными медиа.

И, конечно же, не стесняйтесь обращаться за консультациями к российским дипломатам и всевозможным представителям в стране. А еще хотим предупредить — если вы ожидаете от деловых коммуникаций с индийцами сплошных широченных улыбок и ладоней, сложенных в жест намасте — то этого почти не будет. Будет просто доброе отношение к вам и готовность к плодотворному сотрудничеству.

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