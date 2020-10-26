Релокация в Латвию: сколько стоит и какие плюсы для бизнеса

Русские в Латвии считаются крупнейшим национальным меньшинством: их в стране почти 25% или 471 тыс., в то время как самих латышей — 62,5%. Причин релокации сюда масса: это и низкие цены на жилье, продукты и бытовые товары, и комфортный климат, и возможность путешествовать по всей Европе, и легкость получения вида на жительство.

Между Латвией и Израилем

В России у нашего проекта, ради которого затевалась релокация, потенциала не было. У нас в стране низкие заработные платы, а стартап Fermata призван заменить сотрудников с высокими. Потенциальная аудитория — не в России.

По уровню дохода Россия уступает не только США, Германии и Великобритании, но и всей Прибалтике, как показывают ежегодные отчеты Международной организации труда. В Латвии агротехник получает €400-1800, причем большинство как раз по верхней границе. В Германии его зарплата составляет €1750-4900, в Дании — €2800-6600, в Финляндии — €1940-4100. Средний месячный доход в России по этой специальности — 36 тыс. рублей или €393 по курсу на конец сентября 2020.

Я выбирала между двумя странами — Израилем и Латвией. В первой я училась, поэтому хорошо понимала, что это отличное место для развития своего дела. Израиль — это настоящая стартап-нация: здесь сумасшедшее количество шансов для масштабирования технологических компаний, много денег от инвесторов, заинтересованных людей.

Если где-то говоришь, что ты израильский стартап, тебя готовы слушать, с тобой будут знакомиться. Но Израиль — это очень дорого и очень тяжело в плане налогов для бизнеса.

Латвия в плане возможностей мало чем уступает Израилю, но она дешевле даже России. Например, здесь намного ниже налоги, а для стартапов есть специальные льготные программы: налог на прибыль нулевой, стартап-виза делается моментально. Можно получить грант Евросоюза. А Рига мне больше подошла по духу.





Стартап-виза и регистрация компании

В сравнении с другими странами ЕС Латвия максимально проста в вопросе релокации. Она очень бюджетная. Чтобы получить стартап-визу и ВНЖ, нужно обратиться в LIAA — Латвийское агентство инвестиций и развития. Там потребуется предоставить справку о том, что нет судимости (с апостилем), рассказать о проекте в неформальном письме и о себе (сделать резюме), доказать наличие денежных средств для проживания в Латвии: это €6 тыс.

Для стартапа дополнительно необходимо €2800, которые нужно положить на банковский счет компании при регистрации. Всю процедуру легко пройти самостоятельно, в отличие от оформления компании — там много документов на латышском языке, поэтому может потребоваться помощь специалиста.

Ориентировочный срок получения вида на жительство — месяц, но он может и сократиться.

Чтобы зарегистрировать компанию, я обращалась в консалтинговую фирму Venture Faculty. За €5 тыс. я и всех необходимых специалистов получила, и с бюрократическими вопросами разобралась, а еще с важными для стартапа людьми познакомилась.

Можно всем самостоятельно заниматься, но процедура отнимет больше времени — придется долго и муторно разбираться в правовых вопросах, а риск ошибок все равно останется. Лучше делегировать специалисту — потратить на юриста €2 тыс. Нетворкинг без чужой помощи так быстро не складывается.

Если же регистрировать компанию самостоятельно, то на госпошлины и нотариуса суммарно уйдет около €1 тыс. В Израиле бы мне это обошлось в €3 тыс. (10 тыс. шекелей), а юрист бы в два-три раза дороже стоил.





Бытовые вопросы и пандемия

Мой переезд был стремительным: мы с деловым партнером приехали в Латвию восьмого марта на четыре дня, осмотреться и решить, подходит страна или нет. Потом планировалась поездка в Варшаву и получение американской визы. Но вмешался случай: во-первых, нас захватила активность, которая началась сразу после приезда, и соблазнил потенциал от внезапно запланированных встреч. Но для них надо было задержаться.

Мы поменяли билеты, намереваясь улететь 14-15 числа, а важная встреча была 13. Потом оказалось, что 16 числа тоже надо встретиться с очень важным человеком, мы остались, думая улететь позже. 16 числа мы в 10 утра завтракали на встрече, а в обед уже перестали летать самолеты, потому что небо закрылось, наступил апокалипсис. Так мы и остались в Латвии. Но я не жалею: все встречи того стоили — мы сделали крутой проект, который сейчас активно развивается и скоро будет готов к представлению.

Что делать после переезда, мы выясняли по ходу, но каких-то серьезных трудностей не было. Квартирный вопрос решился быстро: сначала мы остались у знакомых, потом они нам посоветовали риэлтора, и с ним уже нашли свое жилье.

В Риге вариантов много, процесс на месяц не затянется. Все дешево: за €1 тыс. в месяц можно снимать очень комфортную квартиру в центре города, в хорошем районе. Цены на коммунальные услуги, продукты и другие бытовые нужды, на мой взгляд, ниже московских.





Unsplah





Ощущения от переезда и рабочий процесс

Несмотря на пандемию, проблем не было, все складывалось очень удачно. Латвия успешно боролась с коронавирусом, поэтому все было очень спокойно. Какое-то время не было ничего закрыто, везде можно было ходить, но при этом людей практически не было. Можно было заниматься любыми вопросами, потому что организации открыты, так что не было страшно «зависнуть». В разгар пандемии Латвия оказалась самым удачным местом.

Людям, которых отправили на удаленку или вообще в «отпуск», было скучно сидеть дома, поэтому они были рады возможности назначить встречу. Собираться маленькими группами в общественных местах разрешалось, поэтому у нас случилось много очных встреч, которые в другой ситуации было бы тяжело организовать. Это очень помогло развитию проектов.

Единственный сложный момент был связан с открытием банковского счета. Нам требовались оригиналы документов, а границы закрыты, получить их никак нельзя.

Но люди вошли в наше положение, мы смогли решить вопрос на месте без оригиналов.

Больше проблем, связанных с другой страной и с пандемией, не было. Наоборот, она даже оказала положительное влияние на рабочий процесс. У нас децентрализованная команда: три человека в Израиле, семь разработчиков в Москве, два человека на бизнес-девелопменте в Германии, один в США и я в Латвии. Это разные пояса, поэтому сначала было сложно, я находилась в состоянии фрустрации. Но постепенно мы отладили режим: сделали расписание, договариваемся по встречам, все делаем в срок.

Поскольку всем пришлось пережить период удаленного общения, люди стали к нему спокойнее относиться. Если раньше мы думали, что встречи с клиентами важно сделать личными, чтобы заглянуть в глаза и рассказать про свой продукт, сейчас это абсолютно нормально делать в Zoom. У нас расширились границы, теперь нет никакого ощущения привязки компании к локации.



Фото на обложке: Shutterstock/Otto Darlanen